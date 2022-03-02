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4 людей загинули, 15 - зазнали поранення в результаті ракетного удару військ РФ по адмінбудівлі ГУНП у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 2 березня близько 08:10 у Харкові під ракетний удар потрапила адмінбудівля ГУНП. За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей дістали травми.

Про це помічник начальника Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює слідчо-оперативна група, яка збирає усю інформацію про обставини злочину та формує речову базу", - зазначив Марков.

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Аварійно-рятувальна операція триває.

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Харьков уже дважды Город-Герой
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02.03.2022 19:27 Відповісти
Боюсь его сотрут с земли как донецкий аэропорт или Алеппо в Сирии,чтобы покорить.Хотя в сирийской оппозиции не было пво и авиации ,а у нас есть
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02.03.2022 19:38 Відповісти
І що далі? Витратять половину запасу бомб та ракет для цього, зайдуть на руїни та заявлять про звільнення?
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02.03.2022 19:44 Відповісти
Рашка быстрей сотрется, что *** мелешь ?
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02.03.2022 20:07 Відповісти
Щодня о 8 годині ранку щось розбивають вщент. То ОДА, то поліцію... Чесно кажучи, за ці дні навіть став помічати систему в тих обстрілах - певні "критичні" години.
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02.03.2022 19:43 Відповісти
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02.03.2022 19:47 Відповісти
летчиков тоже
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02.03.2022 20:06 Відповісти
Чтоб оно всё это кацапьё коллективно сдохло! Насколько чище стал бы мир.
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02.03.2022 19:52 Відповісти
 
 