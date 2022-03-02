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4 людей загинули, 15 - зазнали поранення в результаті ракетного удару військ РФ по адмінбудівлі ГУНП у Харкові. ВIДЕО
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Сьогодні, 2 березня близько 08:10 у Харкові під ракетний удар потрапила адмінбудівля ГУНП. За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей дістали травми.
Про це помічник начальника Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює слідчо-оперативна група, яка збирає усю інформацію про обставини злочину та формує речову базу", - зазначив Марков.
Аварійно-рятувальна операція триває.
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