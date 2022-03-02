Світоліна перекаже українській армії призові гроші з турніру у мексиканському Монтерреї, де розгромно перемогла росіянку. ВIДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії.

Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Deutsche Welle.

Світоліна не змогла стримати сльози.

"Я в дуже сумному стані, але щаслива. Це дуже особлива подія для мене. Усі призові гроші, які я тут заробляю, підуть українській армії. Тож дякую за вашу підтримку", - сказала Світоліна, не стримуючи сліз.

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