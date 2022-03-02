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Світоліна перекаже українській армії призові гроші з турніру у мексиканському Монтерреї, де розгромно перемогла росіянку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії.

Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Deutsche Welle.

Світоліна не змогла стримати сльози.

"Я в дуже сумному стані, але щаслива. Це дуже особлива подія для мене. Усі призові гроші, які я тут заробляю, підуть українській армії. Тож дякую за вашу підтримку", - сказала Світоліна, не стримуючи сліз. 

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от молодець, ще й рос. перемогла.
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02.03.2022 20:04 Відповісти
Україночка наша, щира подяка їй.
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02.03.2022 20:09 Відповісти
я пенс і теж перерахував допомогу у той самий день. .. але не настільки як світоліна... . . я думаю що пенсам можна хоч краплинку перерахувати на ЗСУ. . . бо з повною окупацією ми зовсім нічого не отримаємо - взагалі. . .
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02.03.2022 20:15 Відповісти
Спочатку Еліна збиралась бойкотувати. Напевне переконали, що краще грати, щоб мати змогу більше коштів пожертвувати
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02.03.2022 20:22 Відповісти
Подяка спортсменці ,а ще нашим футболістам які грають за кордоном ,ось тільки де допомога ЗСУ від олігархів які так грабували краіну ?ей Беня ,Ахметка ,Пінчук ,Фірташ Суркіси та інші)
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02.03.2022 20:31 Відповісти
Умничка!
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02.03.2022 20:34 Відповісти
Футболіст Ярослав Ракицький розірвав контракт з підор-бурзьким зенітом. Я помірно радуюсь сподіваючись, що він якось виправляється.

Зрадник Тимощук залишається в підор-бурзі.
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02.03.2022 20:34 Відповісти
 
 