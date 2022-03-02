Полонений російський майор Гречко заявив, що поїхав вбивати українців за 60 тис. рублів. ВIДЕО

Полонений російський майор- "секретчик" Юрій Гречко зізнався, що поїхав в Україну, спокусившись заробітною платою в 60 тис. рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ допит полоненого оприлюднила СБУ в телеграмі.

Полонений окупант заявив, що є майором. При вторгненні на нашу землю, відстав від колони та був взяти у полон.

Головною мотивацією перебування в армії він назвав фінанси для забезпечення родини.