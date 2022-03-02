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армія РФ (2698) окупація (1664)

Полонений російський майор Гречко заявив, що поїхав вбивати українців за 60 тис. рублів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський майор- "секретчик" Юрій Гречко зізнався, що поїхав в Україну, спокусившись заробітною платою в 60 тис. рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ допит полоненого оприлюднила СБУ в телеграмі.

Полонений окупант заявив, що є майором. При вторгненні на нашу землю, відстав від колони та був взяти у полон. 

Головною мотивацією перебування в армії він назвав фінанси для забезпечення родини.

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Топ коментарі
+68
Как трогательно, сука. Кормилец.
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02.03.2022 20:45
+41
Офицеров тоже в плен надо не брать...тем более что офицерами их называть нельзя...красные командиры...без чести...и без совести...
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02.03.2022 20:47
+34
Штабист -"секретчик", просто "ничего не знал ". Фуфло толкает.
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02.03.2022 20:47
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Как трогательно, ****. Кормилец.
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02.03.2022 20:45 Відповісти
Інфляція в мордорі розкручується по повній . Коли повернеться, якщо повернеться, то ця сума буде у 100 разів менша.
Нехай вводять свою скрепну валюту - "лапоть".
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Хоч хтось сказав правду
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02.03.2022 21:14 Відповісти
Гречко порвать только за то, что **** на -ко попер убивать своих соотечественников
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03.03.2022 00:51 Відповісти
Руснявые подонки с фамилиями типа Гречко, Зинчук, Грищенко, участвующие в подлой войне Мордора против украинского народа, заслуживают особого презрения.
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03.03.2022 01:51 Відповісти
понять..простить..и убить !!! .. потом воскресить и еще раз убить !!!
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03.03.2022 01:04 Відповісти
Вся суть этих трогательных кормильцев.
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03.03.2022 07:08 Відповісти
ничего личного, просто бизнес..., тебя здесь забудут, урод, и никогда не вспомнит тебя твоя ********...
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02.03.2022 20:46 Відповісти
Башкиру - «россіяніну»…

Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,

Лиш бажаючи «гарно пожить»…

А залишився, кулями звалений,

На Донбасі, в проритвині, гнить…

Що сказать твоїй матері, батькові,

Ти ж тоді промовчав, не сказав,

Що ціною крові української

Ти достаток собі заробляв…

Гайвороння співає над битвою,

Галич ділить на шмаття твій труп,

І пояснення так, що «гонитвою,

Лиш за правдою тут був твій рух…».

Це казки! Ці красиві повідання

На дітей розраховані лиш,

А грабунок країн, що піддалися

На солодкий, до притору, книш…?!

Розсипається лжа, відкриваються

Очі в тих, що луда запливла

Подивіться, лишень, в Україну,

Що в зусиллях, в борні, постала…

Розбереться Вкраїна без помочі,

Без підказок кремлівських, однак,

Якось так, «без гвалту, без голосу»

Без бездумних московських атак.

Нащо ліг ти в степах України,

Що забув ти в її ковилах?

«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,

Точно так, як в Таврійських степах…

І сказала Вкраїна: «Воістину,

Хочу жить я сама, процвітать….

І не хочу, щоб дітьми моїми

Кожен дурень тут міг попихать…

Хай не зможе ніхто наказать

Як стоять, як робить, що жувать,

Сало смажить, солить, чи по-іншому

На обід із борщем уживать…

Я живу, як умію, як хочу я,

Добре - ні, я живу… І облиш!

Я одного прошу - не встрявай сюди,

Україну в спокої залиш…».

С. Гайдамака

9.12.2014 р.
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02.03.2022 20:57 Відповісти
Офицеров тоже в плен надо не брать...тем более что офицерами их называть нельзя...красные командиры...без чести...и без совести...
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02.03.2022 20:47 Відповісти
Це "секретчик".
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02.03.2022 20:51 Відповісти
Там скоріш за все "прапорщик" Але знає багато чого Так що яйця йому будуть "жать" "дай боже"!!! Згадає навіть з яким сусідом його мамка "**********" щоб його зачать!!!
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02.03.2022 21:00 Відповісти
Є простіші засоби.
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02.03.2022 21:04 Відповісти
Тобі видніше! Однак - одна справа - "балаболить" на форумі і зовсім інша - "задавать конкретні питання" в "конкретних" умовах Ти хоч раз кров людську бачив? А як люди від болю свідомість втрачають? "Пиз*ть" на форумі можна А у мене слідчий в морзі при вигляді трупа свідомість втратив!!!
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02.03.2022 21:20 Відповісти
Тому і не балаболю- а чітко кажу.
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02.03.2022 21:21 Відповісти
Тобі видніше
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02.03.2022 22:35 Відповісти
Не соглашусь. Офицеров ОБЯЗАТЕЛЬНО надо брать в плен. Пукин - чекист, он презирает собственную армию, унизил ее, заставив кланяться шойге-уклонисту, а потом бросил в мясорубку. И чем больше офицеров это поймет, тем скорее армия развернется и отправится на поиски одного неприметного бункера. А плен (и звонки друзьям от пленного) - очень хороший способ прочистить мозги.
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03.03.2022 00:32 Відповісти
Там бесполезно прочищать мозги.
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03.03.2022 00:56 Відповісти
Боюсь що ти правий! Моя дружина своєму рідному брату (з яким ми в одній школі вчилися) і його дружині - племінниці кума мого батька, з 2014 року "мізки прочистить" не змогла Навіть зараз - коли на нас - їх родичів найближчих , падають російські ракети! Люба - подружка мооєї дружини і рідна сестра "хрещеника" мого батька вчора телефонувала - Сашко (брат її) воює в 93 бригаді - на сході України А Сашко (племінник) - там же! Але в російській армії!!!
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03.03.2022 06:21 Відповісти
По-государственнному мыслите, ув.Джордж Кроу.

Не поддаетесь под власть эмоций, и это правильно.
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03.03.2022 01:53 Відповісти
Народ виноват настолько же, насколько виновата власть. Не надо, пожалуйста, разделять в этом случае. Ну найдут они бункер и что потом? извините это не мы!!! Украинцы братья, снимите санкции... и тому подобное. Вы способны простить своих "братьев" после всего этого?? Когда Украина победит следует постараться оставить карлика, чтобы весь мир смог достойно наказать народ, у которого фашистские фантазии о величии.
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03.03.2022 06:34 Відповісти
+10000
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03.03.2022 07:08 Відповісти
Важно не то, что будет с их народом. Важно расшатать их изнутри. Если начнется серьезное брожение среди тамошних вояк - это вообще наилучший вариант: меньше поедет сюда на убой, плюс пойдут зачистки, репрессии, ну и дальше пусть воюют сами с собой, хоть до полного истребления.
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06.03.2022 07:06 Відповісти
Ну, Батька Махно, когда брал в плен красные части, комисаров расстреливал, а солдат распускал "на все четыре стороны"-но при этом "раздевал"(зимой)-сапоги,шинели,шапки.
Мог посадить на поезд и отправить за линию фронта.
Так произошло з батальеном китайцев(красные части).
Еще дал им по бутылке водки.
Они кричали- "Ура, Махнэ".
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03.03.2022 01:09 Відповісти
Тепер жалкує - інфляція...
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02.03.2022 20:47 Відповісти
Штабист -"секретчик", просто "ничего не знал ". Фуфло толкает.
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02.03.2022 20:47 Відповісти
Це - війна! А там - інші закони Дадуть мені його - я з нього все виверну - але дуже боляче (хоча кістки ламать не буду - просто "треба "знать" і "вміть") Кажуть - за допомогою "хімії" "розв"язують язики" без болю Я в цьому не тямлю Але те що завтра гарантовано кацапи будуть верещать про "фейк" - впевнений!!!
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02.03.2022 21:08 Відповісти
Я был секретчиком три года.знал больше любого ротного, а порой и комбатов. Пусть урод не врет что он ничего не знал

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03.03.2022 15:23 Відповісти
Ну берут вроде всех

Ну а там дальше, если есть факты чего то

То в утиль

В телегах кидали пост ССО. Что экипажу артелерии и реактивной арты будут тупо мочить
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02.03.2022 21:12 Відповісти
Це зараз на Раісє скільки в сухарях чи сірниках буде?
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02.03.2022 20:48 Відповісти
Не просто сволота,а ще й дешева сволота. Жалюгідно.
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02.03.2022 20:48 Відповісти
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».

Мам, я - чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.

Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Херсоном натворили!

В больницах раненых полно.
Здесь каждый русских проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребенка мертвого качает.

Мать, я - чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.

Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.

Тут мне херсонец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!» - и дальше матом.

Он не хотел в меня стрелять.
Он - Человек, а я - убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, убийцу, кровопийцу!

Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.

Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?
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02.03.2022 20:48 Відповісти
усе вірно, але ...
воно знало, куди йшло і що робило!
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02.03.2022 20:51 Відповісти
Про экипажы грады можно уже забыть
После харьковского ******* их желать не будут
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02.03.2022 21:13 Відповісти
лірика не про цих *********. Про кацапофашистів досить рифмованого мату.
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02.03.2022 23:44 Відповісти
а не слишком ли много мы берем в плен? ведь у наших пацанов даже шансев нет сдаться под ракетными и бомбовыми ударами
и да - верить пленным кацапам НЕЛЬЗЯ
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02.03.2022 20:49 Відповісти
Не вірю теж і ніколи не повірю. Вони брехливі койоти.
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02.03.2022 20:56 Відповісти
Повезло вернётся а так жена полула бы 11 косых деревяшку и могилку тихую под Ростовом
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02.03.2022 20:51 Відповісти
Какая нах могила? Мобильньій крематорій - и засекречен секретчик.
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02.03.2022 21:01 Відповісти
заробив падло?
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02.03.2022 20:54 Відповісти
начали такие истории утомлять, прям как пригласительный билет. они от слова Украина должны месячную норму навоза сдавать, а не ездить на сафари.уже проходили в 14
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02.03.2022 20:55 Відповісти
На Хартія 97 ця інфа була ще в 19 год.
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02.03.2022 20:55 Відповісти
Покормили хоть в плену, майора то?
Волнуюсь
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02.03.2022 20:55 Відповісти
Серед полонених росіян - жодного з Москви та Санкт-Петербургу.
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02.03.2022 20:56 Відповісти
Я перепрошую, але чому воно в полоні ?
Воно вже давно повинне годувати круків та собак.
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02.03.2022 20:57 Відповісти
Може для обміну полоненими.
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02.03.2022 21:00 Відповісти
Ця сволоа особіст тобто фсбешник. Цінний язик!!!.
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02.03.2022 20:57 Відповісти
Бреше, падло. Все він знав. Бо пакет з секретними документами приходить прямо до секретчика, який його розкриває, документи реєструє, читає, і несе на доповідь командиру. Гадаю, що СБУ є про що з ним поговорити
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02.03.2022 20:58 Відповісти
читая комментарии, понимаешь, то интеллектуальная составляющая 2-3%... остальные комментарии лепет...
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02.03.2022 21:05 Відповісти
Ну так это же не форум изящной словесности, других нет.
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03.03.2022 01:13 Відповісти
///
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/sily-specoperaciy-ukrainy-zayavili-chto-ne-budut-brat-v-plen-artilleristov-rf-strelyavshih-po-mirnym-gorodam-1598056.html
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02.03.2022 21:06 Відповісти
Люто плюсую.
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02.03.2022 21:10 Відповісти
+++ 1000
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03.03.2022 07:12 Відповісти
Я не понимаю, когда этих заблудившихся, поехавших по незнанию, обманутых и прочее что они плетут попав в плен, спраштвают про бандеровцев, они говорят что не видели бандеровцев. Почему им никтот не говорит что бандеровцы стоят прямо перед ними, что бандеровцы это мы все. Они может думают, что у бандеровцев ростут рога и копыта и здесь таких они не видят. Им надо както объяснять, что люди дающие им хлеб, курево, воду и есть тем пугалом которым их пугает реально с рогами и копытами, спрятаными в надувные каблуки, *****.
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02.03.2022 21:09 Відповісти
Рядовых ещё можно пожалеть. А майоров?
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02.03.2022 21:17 Відповісти
***, Как убивать украинцев, как рушить города - так с удовольствием, а как в плен попал, так сопли развесил, слезу пустил по им же убиенным, весь садовым шлангом прикинулся и лечите их и кормите-поите, а потом домой к жене в теплую постель отправьте.
Убийцы! Собаки хреновы! Слов нормальных для вас скотов нет!
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02.03.2022 21:20 Відповісти
ой, "родини". на завод не міг піти?
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02.03.2022 21:29 Відповісти
це не виправдання для вбивств людей.
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02.03.2022 21:31 Відповісти
********* взяли в плен и пустил зеленую соплю... ЗЕЛЕНСКИЙ, никаких пленных... кацапы должны подохнуть и кормить своими телами украинских собак...
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02.03.2022 21:44 Відповісти
Мразь, просто мразь! Как таких земля носит?
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02.03.2022 21:44 Відповісти
розберіть цю суку на запчастини і продайте, а грішми поможіть Українським осиротілим дітям
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02.03.2022 21:45 Відповісти
я готовий дати такі гроші, щоб йому іх у сраку затовкли до копієчки.
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02.03.2022 21:49 Відповісти
да этот ***** со спецназа дурку строит...друзья, пригласите меня на один допрос... этот ***** сначала попьет горячего чайку и сразу вспомнит, где конкретно он сидел возле секретки... потом внезапно он вспомнит октябрьское поле (штаб-квартира вонючего гру) в мацкве... а дальше дело техники... и поверьте, этот мальчик вспомнит через 2 минуты обо всем - при это папа с мамой будут казаться ему раем... допрос надо вести правильно... почки и печень таких ********** надо превращать в доильный аппарат максимум за 5 секунд... но... к сожалению великий "магистр"-передаст-секретарь рнбо жоподнилов сказал, что советское образование чуждо рядам современных уродов, им нужно нигде не котируемое украинское образование... а зря... хотя... если праивльно спросить правильный вопрос у головы 64 размера данилова, то оно еще не то расскажет...
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02.03.2022 21:52 Відповісти
Ніхто нічого не знав. Вони нас за дурнів мають. А це легенда вслучаї чого "їм толковали" ти нічого не знав це навчання і все таке - я не такий,білий і пухнастий. До речі шось нема ніодного москвича або ленінградця. Як так?
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02.03.2022 22:00 Відповісти
Ылитка. В мацкве, говорят, русачков вообще не много осталось, в основном джигиты. Ну, а расчленинбуржцы из культурной столицы слишком хитроделанные, чтобы воевать.
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03.03.2022 01:11 Відповісти
Тепер від гречки залишиться лише Гичка.
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02.03.2022 22:45 Відповісти
При вторгненні на нашу землю, відстав від колони та був взятий у полон-це як,задрімав,чи шо?
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02.03.2022 23:07 Відповісти
i love how they went to far with half the salary we get in sweden every month is this a joke or ? They should start educating people so you make money fuckers 1 more plane over sweden and i will show the russian people my axe and it will not be pretty. KAROLINER TILL STRID!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 00:37 Відповісти
Hello to Sweden! The wild orcs armee with f*king freak hujlo as a boss of mordor, have start their last game.
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03.03.2022 00:50 Відповісти
UKRANIANS DONT BE WORRY IF U FALL, WE WILL COME AFTER AND THEN I PROMISE THEY WILL BE NO PRISORNERS NO WOMAN NO KIDS THEY WILL ALL GET SACRIFICED TO ODIN ARE YOU STILL SURE YOU WANT WAR AGASINT US MR PUTIN ? ONLY MAN I FEAR IN WAR OUR ME AND THE BROTHERS NEXT TO ME !
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03.03.2022 00:39 Відповісти
1. Ukraine will NOT fall.
2. What are you waiting for? Go and sacrifice them in the name of Odin right now. Whole world will be thankfull
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03.03.2022 00:54 Відповісти
For now you have the opportunity to join our military and help defending Ukraine and your country. It's officially.
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03.03.2022 02:50 Відповісти
Погодите, это даже по тем временам меньше штуки баксов... он дебил? не ну реально...
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03.03.2022 00:51 Відповісти
так он же не на войну ехал, а помародерить. думал унитазами добрать.
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03.03.2022 01:08 Відповісти
Хитрый план Но что-то пошло не так...
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03.03.2022 01:09 Відповісти
Он рабсеянин, этим всё сказано.
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03.03.2022 01:09 Відповісти
****, это ж меньше 900 Евро до войны, а сейчас еще в два раза меньше! И это майор! Как нарик, готовый убить за дозу. Таких не жалко.
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03.03.2022 00:52 Відповісти
Мама дарагая. Майор. Расея. 60 тыс дерева. У нас плиточники больше зарабатывают.
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03.03.2022 01:00 Відповісти
Фубль по триста відсмоктав у юмориста
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03.03.2022 01:02 Відповісти
Убил украинца - накормил семью …. Сволочь путенская …
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03.03.2022 01:03 Відповісти
Да, дёшевы нынче в Париже солдаты Ымперии (с) как сказал классик.
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03.03.2022 01:05 Відповісти
Прошло много времени с начала войны. Людская молва о целях "учений" и количествах потерь уже обязательно проникла в ряды любых самых закрытых воинских частей . На украинской земле нет и не может быть тех, кто сегодня не знает, зачем его послали в Украину. Не верьте пленным.
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03.03.2022 01:12 Відповісти
Лжет.все кацапы лгут.
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03.03.2022 01:18 Відповісти
А потом без камеры допросить с пристрастием...🤔
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03.03.2022 01:19 Відповісти
Видео каждого допроса каждого пленного надо выкладывать в его личный инстаграм. Иначе не поверят.
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03.03.2022 02:47 Відповісти
Уничтоженные путинские окупанты.

https://twitter.com/NikdyNic2/status/1499098591650013193?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A
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03.03.2022 06:14 Відповісти
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03.03.2022 06:21 Відповісти
https://twitter.com/shonabram/status/1498635681542942722?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A
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03.03.2022 06:23 Відповісти
Цицькаста Катерина. Урод і в ерефії урод.
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03.03.2022 15:08 Відповісти
Кацап на учениях.

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03.03.2022 07:09 Відповісти
Это меньше чем пенсия в Германии. Довел Пуйло страну.
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03.03.2022 07:44 Відповісти
Есть очень хороший термин "химическая кастрация"… а потом на отстройку Киева, Харькова.....
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03.03.2022 08:45 Відповісти
А РУБЛЬ ВПАВ !!! ЯКІ Ж ДУРНІ Є ТА НЕВЕЗУЧІ !)
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Офицеры все знают. Уничтожить за бесплатно!
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03.03.2022 15:04 Відповісти
 
 