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""Russian warship іді н#х#й", - виступ члена сенату США Бена Сасса. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Член Сенату США вжив український вислів, який став популярним після відповіді українських прикордонників.

Як інформує Цензор.НЕТ виступ політика викладений у соцмережах.

Член Сенату США Бен Сасс процитував загальновідому фразу, яка стала символом українського опору. Раніше він виступав за збільшення поставок зброї до України.

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Топ коментарі
+89
Час вже зареєструвати це як бренд.
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02.03.2022 21:53
+63
Уже два бренда...путин-хуйло...и этот..
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02.03.2022 21:54
+41
Ай молодець!
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02.03.2022 21:54
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Час вже зареєструвати це як бренд.
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02.03.2022 21:53 Відповісти
Уже два бренда...путин-*****...и этот..
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02.03.2022 21:54 Відповісти
Треба вже футболки, бейсболки і таке інше. До Дня Незалежності побільше зробить
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02.03.2022 21:57 Відповісти
Я до Дня Незалежності тільки в Вишиванці, з любов'ю та гордістю.
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Хіба туалетний папір
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02.03.2022 22:27 Відповісти
Скоро будут выпущены марки "рус. корабль иди..." , еще надо добавить бренд с семками в карманах и будет гуд
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02.03.2022 22:16 Відповісти
и получать бабло за это
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02.03.2022 22:18 Відповісти
Так.
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02.03.2022 22:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Языком 3.14..., -не мешки ворочать".
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02.03.2022 22:49 Відповісти
А пацаны то живы. А им уже героев (посмертно) дали. ПОТОРОПИЛИСЬ (я на счет посмертно). Хотя , честно говоря, в мыслях я с ними тоже попрощался. Но, видать, хорошее там укрытие сделали. Наверно, еще советское. Значит долго жить будут (как говорят приметы). Теперь не только в Украине, но во всем мире, два бренда:

- "русский корабль - иди на Х*Й"

- положи семечки в карман, хоть подсолнух выростет когда в землю ляжешь...
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02.03.2022 23:29 Відповісти
как не давал? зеленка вышел на прессуху - попиарился и наградил их посмертно - мне кажется это спецом запущенная информационная деза от кацапов
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03.03.2022 00:10 Відповісти
Ай молодець!
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02.03.2022 21:54 Відповісти
Чому поляки краще за всіх розуміють прохання України захистити наше небо? Тому що вони там були - у 1944 році, під час Варшавського повстання, як відомо, головною операцією Другої світової війни. Вірш Збігнєва Ясінського тоді звертався до Заходу так само, як зараз українці: перестаньте нами захоплюватися, а дайте нам зброю!
(Я перекладала цей вірш з мурашками по шкірі: зараз він звучить занадто актуально, після сьогоднішніх виправдань західних політиків.)
Ми вимагаємо **********, блін! Ми вимагаємо Sky Shield! Припиніть ставати на бік вбивць дітей, витягніть руки з крові Харкова та Києва, перестаньте захоплюватися українською мужністю - пора показати свою! Бережіть українське небо!
О. Забужко
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02.03.2022 22:20 Відповісти
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02.03.2022 22:20 Відповісти
Варшавське повстання .
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Там Сталін був винний у блокуванні зброї та іншої допомоги Варшавському повстанню, не дозволив використовувати наші найближчі авіабази. Черчилль марно вмовляв його.
У результаті британці героїчно здійснили самотужки 200 авіарейсів з військовим вантажем для повстанців, але вже було пізно...
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02.03.2022 23:06 Відповісти
Дійсно талановитий український народ.
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02.03.2022 21:54 Відповісти
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02.03.2022 21:54 Відповісти
Молю Бога, чтобы этот пацан выжил. Потом зарегистрирует товарный знак и станет долларовым миллионером!
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02.03.2022 21:56 Відповісти
У світі з"явилася наднаціональна ідея, яка об"єднала всі народи. І започаткували її українці.
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02.03.2022 21:56 Відповісти
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02.03.2022 21:59 Відповісти
ще б трошки з консультатном потренуватися )))...наголос відпрацювати і капельку дікцію ))))
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02.03.2022 23:21 Відповісти
В этом видео уже все отшлифовано, особенно "на х.." Прислушайтесь, море удовольствия https://www.youtube.com/watch?v=nPphpz08ifw&list=RDnPphpz08ifw&start_radio=1&t=116s
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03.03.2022 07:56 Відповісти
***** все еще не привыкнет что его весь мир называет *****, а тут еще и представители других наций нах*й посылают
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02.03.2022 21:59 Відповісти
Я так не понял чего общего с операцией Буря в Пустыне

Зато воды много
Большенство так называемого технологического оружие РФ
Это наследия СССР

Какой толк опыта войны в Авгане то поможет? Там были одни горы, и война в горах

Против армии вооруженой по-сути одними автоматами

Ну и про войну на Домбасе этот чел наверное знает только с телевизор

Да и вообще тут много чего можно добавит
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02.03.2022 22:27 Відповісти
"Буря в пустыне" отрезать армию боевиков от доставки воды и топлива. Вся техника встала и противник через 3 дня без воды в горячей пустыне либо здох, либо здался.
Так и у нас Стоят рашистские колоны техники без топлива - мокша ихбросает. Голодные "вояки здаются в плен. И поэтому наши активно громят их бензовозы и грузовики с харчем -весь обоз повсюду. Как и тероборона и партизаны с помощью " бандеро-смузи"
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02.03.2022 22:48 Відповісти
річ навіть не в цьому. у своєму запаленому гепофізі кабаїв змагається з Америкою, а детально описаний план захоплення розчулює
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03.03.2022 01:14 Відповісти
ну, так добавь, непонятливый.
шо это за ДоМбас такой? или название забыл?
не говори, что опечатка, клавиша с правильной буквой не рядом.
и вообще, шо это за кацапское "чел", "с телевизор"?
засланый казачок?
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02.03.2022 23:40 Відповісти
судячи з реакції - це спроба відвернути увагу від матеріалу, цінного для майбутнього трибуналу в Гаазі
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03.03.2022 01:17 Відповісти
це жодного разу не вода! читайте уважно та збережіть для історії! читайте щоб зрозуміти з ким він воює, як і що вони пішло негаразд. кабаєв гебіст і вважає себе великим стратегом. вже багато років вивчаю аналітику. він хотів би досягати своїх цілей малою кров'ю. 100% зараз він не в курсі реальних втрат і в Криму в мобільних крематоріях спалюють 330х
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03.03.2022 00:51 Відповісти
Я так понимаю, что «русский корабль иди на )(уй» нужно Украинезапатентировать ………😂
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02.03.2022 22:01 Відповісти
и перестать посыл рашкиных считать нецензурщиной ))) а типа и направление и пожелание )))
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Žostkij rolik Sotnika - Strana uxodiaščaja NA-UJ.
https://www.youtube.com/watch?v=0dXmDkh0cMs
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03.03.2022 11:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0dXmDkh0cMs
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03.03.2022 11:44 Відповісти
вийшов на вулицю, взяв Джавелін - і діло зробив і цигарку викурив....
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Где то в джунглях Бот Сваны шаманы увидели увеличение урожая подсолнечника после нового шаманского приговора - не зная кто такие руские и корабль - просто шаманили - иди на ***, иди на .....
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02.03.2022 22:03 Відповісти
русский военный корабль,идинах.й
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02.03.2022 22:03 Відповісти
Мурашечно)
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02.03.2022 23:34 Відповісти
Русский военный корабль иди нах... "Кто-то, конечно, хороший, но он не готов сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха. Разница в принципах, в принципе, только пять слов: Русский военный корабль, иди *****. Голос из трубки спокоен, прерывист и глух: «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха». Дочка сегодня заснула в метро на полу. Русский военный корабль, иди *****. Если действительно хочешь для нашей земли что-то хорошее - вон огород перепахан. Зерна в карман положи, чтоб они проросли. Русский военный корабль, иди *****. Здесь возле арты чечен, беларус и казах, Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха. Новые фрески распишем на новых церквях: «Русский военный корабль, иди *****». Этой империи нужен и Киев, и Крым. Может быть я никогда не дождусь ее краха, Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим Скажет: ты русский? Окей. Иди *****."
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02.03.2022 22:03 Відповісти
Хто ще не встиг послати ***** Мразійську Піздорвацію?
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02.03.2022 22:04 Відповісти
Скоро,во всем мире,это будет официальным приветствием рюских.Фром раша?Ес.Идьи на ***.
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02.03.2022 22:09 Відповісти
Вся різниця між Путлером і Гітлером - один фашист бомбардував українські міста о 4-й ранку, а російське Ху*ло о 5-й!!!
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02.03.2022 22:13 Відповісти
і ще... Гітлер побачивши звиздець сам вкоротив собі віку... а ***** лопатою добивати придеться...
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02.03.2022 23:27 Відповісти
Эффект Стрейзанд
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02.03.2022 22:16 Відповісти
Хлопці із Зміїного себе обезсмертили і вписали в історію!
Так просто, так мужньо.
Схиляю голову.
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02.03.2022 22:17 Відповісти
Вписали. Зараз вони в Севастополі. Всі 82. Живі, слава Богу, і здорові.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Вот не понимаю стремления росиян ехать в Украину, что б быть закопанным по итогу в общей могиле где то в украинском чернозёме )))
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02.03.2022 22:35 Відповісти
Круто...А вот ПВО бы и что то в этом роде...ну противоракетное...и небо бы закрыть!
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02.03.2022 22:36 Відповісти
Сьогодні я бачив як в штаті Міннесота США, дідусь не дав заправити фуру кацапському водію. Весь паркінг цієї заправки гудів сигналами аж до приїзду поліції 👍
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02.03.2022 22:42 Відповісти
@UaVoloshka ·1 год

Військовий злочинець Чорноморського флоту Росії

▪️ Капітан 2 рангу Олександр СМИРНОВ
командир фрегата "Адмірал Ессен"

▪️ З початку розширення масштабів збройного конфлікту РФ проти України неодноразово віддавав наказ про завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах що призвело до загибелі мирного населення, в т.ч. дітей.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
3 год ·
Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам!

Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один.

Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?

А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.

Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.

Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.
Мы не смерть, мы хуже!
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Гостра ассоціація з "Запоріжські козаки пишуть листа турецькому султану" - Високий, суто козацький стиль! КомандуванняССО- ви чудові! Пишаюся і молюся за всіх вояків. Дякую!
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02.03.2022 23:34 Відповісти
Путин так ****** свою армию внезапными учениями, что отправив их на войну в Украину они до сих пор думают что они на учениях..
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02.03.2022 22:49 Відповісти
Там думалка в полной отключке раз эти скоты убивают наших людей и рушат наши города, а попав в плен прикидываются шлангами и блеют распусти сопли, что думали, мол это учения такие, а это не Украина, а просто какой-то такой супер-пупер российский полигон. Сволота! Тьфу!
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03.03.2022 07:40 Відповісти
Афігєть, яка новина. А літаки нам не дали. А небо і не думають закривати. Хай Україна сама їх захищає, без авіації, без ПВО. хай Харків той уже геть розстріляють, а тоді і всіх інших.
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02.03.2022 22:51 Відповісти
Ору, ******
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02.03.2022 23:10 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 23:11 Відповісти
на музыку А.В.Александрова к «Вставай, страна огромная...»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.

Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Много сейчас говорят, что ввиду "больших успехов" в рф готовятся ввести военное положение...
Получается войну категорически отрицают, а военное положение хотят ввести…
Очередной сплошной бред или когнитивный диссонанс !? .. я понимаю так что Военное положение вводится всегда когда ты уверенно побеждаешь и тебе ничего не угрожает внутри страны !?.... Или наоборот, я чет запутался в игре "великого геополитика" !?
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03.03.2022 00:54 Відповісти
Ну, теперь Лаврова так буду приветствовать во всем мире. Короче, дебилы, ***...
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03.03.2022 07:05 Відповісти
Спасибо! Первый раз за сегодня посмеялся)))
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03.03.2022 07:27 Відповісти
Скоро даже рептилоидьі из созвездия П.издеца будут туда же кацапов посьілать )
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03.03.2022 08:51 Відповісти
молодец!СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 13:47 Відповісти
 
 