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""Russian warship іді н#х#й", - виступ члена сенату США Бена Сасса. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Член Сенату США вжив український вислів, який став популярним після відповіді українських прикордонників.
Як інформує Цензор.НЕТ виступ політика викладений у соцмережах.
Член Сенату США Бен Сасс процитував загальновідому фразу, яка стала символом українського опору. Раніше він виступав за збільшення поставок зброї до України.
Топ коментарі
+89 Планшет Студента
показати весь коментар02.03.2022 21:53
+63 Привет
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+41 роман чумаков
показати весь коментар02.03.2022 21:54
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Будь ласка, зачекайте...
- "русский корабль - иди на Х*Й"
- положи семечки в карман, хоть подсолнух выростет когда в землю ляжешь...
(Я перекладала цей вірш з мурашками по шкірі: зараз він звучить занадто актуально, після сьогоднішніх виправдань західних політиків.)
Ми вимагаємо **********, блін! Ми вимагаємо Sky Shield! Припиніть ставати на бік вбивць дітей, витягніть руки з крові Харкова та Києва, перестаньте захоплюватися українською мужністю - пора показати свою! Бережіть українське небо!
О. Забужко
У результаті британці героїчно здійснили самотужки 200 авіарейсів з військовим вантажем для повстанців, але вже було пізно...
Зато воды много
Большенство так называемого технологического оружие РФ
Это наследия СССР
Какой толк опыта войны в Авгане то поможет? Там были одни горы, и война в горах
Против армии вооруженой по-сути одними автоматами
Ну и про войну на Домбасе этот чел наверное знает только с телевизор
Да и вообще тут много чего можно добавит
Так и у нас Стоят рашистские колоны техники без топлива - мокша ихбросает. Голодные "вояки здаются в плен. И поэтому наши активно громят их бензовозы и грузовики с харчем -весь обоз повсюду. Как и тероборона и партизаны с помощью " бандеро-смузи"
шо это за ДоМбас такой? или название забыл?
не говори, что опечатка, клавиша с правильной буквой не рядом.
и вообще, шо это за кацапское "чел", "с телевизор"?
засланый казачок?
https://www.youtube.com/watch?v=0dXmDkh0cMs
Так просто, так мужньо.
Схиляю голову.
Військовий злочинець Чорноморського флоту Росії
▪️ Капітан 2 рангу Олександр СМИРНОВ
командир фрегата "Адмірал Ессен"
▪️ З початку розширення масштабів збройного конфлікту РФ проти України неодноразово віддавав наказ про завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах що призвело до загибелі мирного населення, в т.ч. дітей.
3 год ·
Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам!
Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один.
Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?
А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.
Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.
Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.
Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.
Мы не смерть, мы хуже!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитов он
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошло
В обидах на Историю,
Унылое Х***о.
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы скорой ключ!
Получается войну категорически отрицают, а военное положение хотят ввести…
Очередной сплошной бред или когнитивный диссонанс !? .. я понимаю так что Военное положение вводится всегда когда ты уверенно побеждаешь и тебе ничего не угрожает внутри страны !?.... Или наоборот, я чет запутался в игре "великого геополитика" !?