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Олівці, циркуль, підручник: СБУ показала військове приладдя "однієї з найсильніших армій світу", з яким вони їхали на Київ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО

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Топ коментарі
+48
Подивилася інтев,ю Невзорова. В шоці. Каже ,що не думайте, що російські матері жаліють за втратами.70відсоткав россіян вважають вбивць України героями,вам до них не достукатися,навіть страшні кадри вбитих та спалених визивають в них гордість за себе.Населення кацапіі -повна деградація.
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02.03.2022 22:06
+37
Вони застрягли в 90 роках
Проте порівняно з 1940 роком, вони супер. бо є візитниця
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02.03.2022 22:04
+36
Нарешті Пуйло дізналось, що 55 млрд. баксів, виділених на армію розчинились у побудованій ним гнилій корупційній вертикалі))
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02.03.2022 22:04
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Будет десант в трофейных тевтонских доспехах )))
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Наше щастя, що армія РФ має корупційних і дуже нужденних генералів, обікрали до неможливого. Вимагали від Пуйла гроші з бюджету і обіцяли зробити найсильнішою в світі! Помилка ботоксного, що він введений в оману, дійсно вважав, що візьме Україну на УРА.
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02.03.2022 22:12 Відповісти
радянський ліхтарик просто вбив!))))
добре, хоч збірника висловлювань путєна серед речей немає
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02.03.2022 22:12 Відповісти
Там повні макітри цієї маячні, тому й нема сенсу її друкувати...
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02.03.2022 22:16 Відповісти
Он воно що! Тепер паззлики склалися: орки міцно влізли в дупу саме тому, що не були укомплектованими цитатником глав-орка - облізлого *****.
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03.03.2022 07:21 Відповісти
Їб@ть, скільки макулатури. Тепер місцеві бібліотєкі не дорахуються книжок. А скільки хломастєров, і всі різнокольорові. Мабуть, десь і розмальовки з Мікі Маусом є.
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02.03.2022 22:12 Відповісти
я думаю, что макулатуру им дают, что бы было чем zадницу подтирать
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02.03.2022 22:30 Відповісти
Думаю, їм папір для цього не потрібний. Вони серуть прямо в кальсони - так тепліше.
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Нє, з Мікі Маусом - то не зкріпно. Там мають бути зкріпні розмальовки: з Нєзнайкою там чи з Самодєлкіним.
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03.03.2022 07:23 Відповісти
Деревня дураков! Зато скрепно!
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02.03.2022 22:13 Відповісти
страна дураков
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03.03.2022 20:17 Відповісти
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Узнаю старый добрый довоенный сайт. Вот только над нелетающими ракетами уже не поржать, но можно над компасом.
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02.03.2022 22:13 Відповісти
В мене дитина з такими прєнадлєжностямі до школи ходила в свій час.
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02.03.2022 22:13 Відповісти
мне больше фонарик понравился где-то 60-70-xx годов с лампочками в наш светодиодное время
денег нет даже у своих друзей китайцев купить, нефтедоллары все ушли на дачу Хутина, ну хотя бы на лес, газ или землю поменяли
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Приблизно з 60-х років ліхтарик, бо коли я служив у радянській арміі у 1987 році, у мене й то краще був. ********** навіть і те що було, а це з якогось музею взяли)))
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02.03.2022 22:20 Відповісти
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Росія нарощує ударне угруповання з боку Криму.
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02.03.2022 22:14 Відповісти
Порадовал фонарик с педальным приводом.
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02.03.2022 22:15 Відповісти
Это надо Китайцам показать. Сибирь сходу отожмут...
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02.03.2022 22:16 Відповісти
если у них самолеты по карте на китайском телефоне летают, то мясо пусть радуется оливцю
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02.03.2022 22:18 Відповісти
я показал маме и смеялся буквально до слез )))
особую ностальгию по 80-м у меня вызвал фонарик на плоской батарейке. причем, скорее всего, он не рабочий. ну и курвиметр, конечно. я теперь понимаю, почему они часто не туда едут )))
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02.03.2022 22:19 Відповісти
Маючи в розпорядженні компас та карту в масштабі 1:100 і знаючи ними користуватись то ти вийдеш виключно до цілі в квадраті 1 м. Чому нас і навчали канадські інструктора в 2015 році. Неосяжний досвід! Так що іронія тут може бути виключно в тупорилості самих користувачів. Тому і снаряди в них так лягають.
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02.03.2022 22:31 Відповісти
все правильно, если карта хотя бы 2015 года. а я думаю, что карта примерно 80-х годов
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02.03.2022 22:42 Відповісти
извините, был не прав - фонарик рабочий
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02.03.2022 22:39 Відповісти
с дальностью действия никак не менее 8 метров
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02.03.2022 22:39 Відповісти
Фонарик не для освещения пути, а в качестве семафора
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02.03.2022 22:52 Відповісти
А де подівся Курвіметр з Цензора? Щось вже кілька діб зник з сайту
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02.03.2022 22:43 Відповісти
Он там в полевой сумке вместе с компасом в ролике
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03.03.2022 09:38 Відповісти
У мене вдома десь валяється такий зкріпний ліхтарик...
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03.03.2022 05:25 Відповісти
От дарма смієтесь: коли опиняєшся без електронних засобів зв'язку компас, курвиметр, циркуль, топографічні карти - саме те. А, забув ахвіцерську лінєйку...
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02.03.2022 22:19 Відповісти
он перед тем как измерить расстояние должен тщательно прочесть наставление по стрелковому делу, строевой устав, дисциплинарный устав (куда же без него), законспектировать (а вы думаете зачем ему чистая тетрадь на 96 листов какой-нибудь мухосранской фабрики), доложить замполиту, что все проинструктированы и имеют высокий боевой дух, выслушать уйму всего хорошего от замполиту, потом доложить заму батальона и т.д. и т.п.
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02.03.2022 22:26 Відповісти
а, совсем забыл - наверняка они все должны носить с собою текст выступления путлефюрера на какой-то там сходке таких же гопников, про то, как их ракеты имеют непредсказуемую подводную траекторию
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02.03.2022 22:28 Відповісти
Ну, ми, вже нехай: так вже життя пішло, що маємо на цю "оснащеність" дивитися, але зараз на неї подивляться й Молдова, Грузія, Японці з Китайцями, Німці... Розумієте про що я?
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02.03.2022 22:20 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
3 ч



Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
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02.03.2022 22:23 Відповісти
Мама моя дорогенька! Давно вже так не рогатала))))) І ви мріяли опанувати Україну???? Йой, дурні! Ідіть, самі знаєте, - куди! Мої котики ссцали на вас, йолопи! СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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02.03.2022 22:23 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
5 ч



Почта России сообщила, что доставка посылок по России будет осуществляться только наземным транспортом. А что так?

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02.03.2022 22:24 Відповісти
Сколково...нанотєхнологии
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03.03.2022 02:05 Відповісти
Где они батарейки для того фонаря берут?) Там квадратная 4,5в)
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02.03.2022 22:26 Відповісти
Із стратегічних запасів совка
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02.03.2022 22:30 Відповісти
Военоборомпром обеспечит. Аналаговнет!!!
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02.03.2022 22:45 Відповісти
Наверное из трёх круглых распаивают ,есть и готовые кассеты для подобного говна , короче долбодятлы
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03.03.2022 09:36 Відповісти
Георгий Тука


@tuka_george

·
1 ч



Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
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02.03.2022 22:26 Відповісти
это конечно забавно, но они пришли нас убивать, и не надо поддаваться на слезливые истории про учения и "ничего не знаю, очнулся уже на Украине", они все знали и шли сюда сознательно, а потом появились эти истории для соболезнующих
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02.03.2022 22:32 Відповісти
Упал. Очнулся - в Украине.
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03.03.2022 02:01 Відповісти
Так эти истории делают сами наши. Все они военные преступники! Они прекрасно знали куда ехали! А ехали они убивать украинцев!
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03.03.2022 07:50 Відповісти
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Вьі думаєте такого нет в украинской армии?
Напрасно
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Уже несколько лет как юзают программы в планшетах , насколько я помню
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02.03.2022 23:28 Відповісти
После 8 лет войны гораздо меньше. Думаю где-то в "учебках" может быть, но на передовой (ООС Донец и Луганск) врядли.
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02.03.2022 23:33 Відповісти
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А что же там?
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02.03.2022 23:47 Відповісти
Найсильнейшая армия они, а стыдно мне😅
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Маам, я на Украінє - скажи падло дякую, що ти ще не в Україні
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02.03.2022 23:27 Відповісти
А фонарик то еще советский
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02.03.2022 23:31 Відповісти
Как одену портупею, все "умнею и умнею".
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02.03.2022 23:36 Відповісти
- Курсант! Где пилотка?
- Нету!
- А голова?
- Есть!
- А почему голова без пилотки ходит? (с)
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03.03.2022 05:29 Відповісти
пздц
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03.03.2022 00:15 Відповісти
Современное оснащение сейчас в Германии конфисковали . Но лапти всё равно идут подыхать за господ.
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03.03.2022 00:49 Відповісти
Нормальные принадлежности. Только учебники...
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03.03.2022 01:37 Відповісти
Самое нормальное там- артиллерийский компас,остальное туфта...
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03.03.2022 11:23 Відповісти
Как замечательно, что в руцькой армии такой министр и генералы . Спустили сотни миллиарды долларов на б-дей и виллы
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03.03.2022 03:56 Відповісти
Я вас прошу запостите на YouTube и других каналах))
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03.03.2022 04:41 Відповісти
Саундтрек тупо загнав під стіл.

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03.03.2022 05:01 Відповісти
Люто и бешено плюсую, деревня дураков *****, в которой всё, что не происходило-происходило спьяну.
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03.03.2022 07:46 Відповісти
Схоже від 1945-го року у армії парашії нічого не змінилось
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03.03.2022 06:03 Відповісти
⚡️В РФ 3 марта с физических лиц будет взыматься комиссия в размере 30% за покупку иностранной валюты.

Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
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03.03.2022 06:45 Відповісти
Від таких новин у голові починає грати пісенька "то ли ещё будет, ой-ёй-ёй..."
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03.03.2022 07:43 Відповісти
Новейшие разработки из Сколоково - нанотехнологии однако!
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03.03.2022 07:23 Відповісти
Нормальный набор. Служебную подготовку никто не отменял. Секундомера нет? Жаль. Засекал за сколько обосрется.
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03.03.2022 07:26 Відповісти
Каменный век.
Мы из 21 века воюем с армией 19-го.
И это отлично, покрошим как капусту.
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03.03.2022 07:53 Відповісти
Там должна быть еще логарифмическая линейка для прокладывания курса.
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03.03.2022 07:56 Відповісти
Оснащены однако
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03.03.2022 08:53 Відповісти
Аккуратньій мальчик. Бьіл....
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03.03.2022 10:02 Відповісти
я думаю хто вкрав оце в мене аж вон воно як
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03.03.2022 20:16 Відповісти
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