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Олівці, циркуль, підручник: СБУ показала військове приладдя "однієї з найсильніших армій світу", з яким вони їхали на Київ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+48 Лилия Стацкая
показати весь коментар02.03.2022 22:06
+37 Muron
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+36 Voloshka P.
показати весь коментар02.03.2022 22:04
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Будь ласка, зачекайте...
добре, хоч збірника висловлювань путєна серед речей немає
денег нет даже у своих друзей китайцев купить, нефтедоллары все ушли на дачу Хутина, ну хотя бы на лес, газ или землю поменяли
особую ностальгию по 80-м у меня вызвал фонарик на плоской батарейке. причем, скорее всего, он не рабочий. ну и курвиметр, конечно. я теперь понимаю, почему они часто не туда едут )))
@VALMICHEL7
·
3 ч
Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
@SergejTalk
·
5 ч
Почта России сообщила, что доставка посылок по России будет осуществляться только наземным транспортом. А что так?
@tuka_george
·
1 ч
Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
Напрасно
- Нету!
- А голова?
- Есть!
- А почему голова без пилотки ходит? (с)
Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
Мы из 21 века воюем с армией 19-го.
И это отлично, покрошим как капусту.