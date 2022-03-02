"Без цензури наживо": Боремося. Перемагаємо – День 7. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьомий день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують підсумковий антипанічний стрім за день, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: "Без цензури наживо": Боротьба триває! - День 6. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ