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"Ви шо, ох#єлі з Нижнього Новгорода сюди перти?": Воїни 93 ОМБр допомагають пораненим російським окупантам. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військово службовці 93 ОМБр Холодний Яр допомагають пораненим полоненим російським окупантам.
Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+66 Вячеслав Галушка 16a6f560
показати весь коментар02.03.2022 22:29
+28 And Fa
показати весь коментар02.03.2022 22:34
+23 Павло ШОвте
показати весь коментар02.03.2022 22:31
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Лікує від усіх хвороб - насамперед від дуже підступного степного коронавірусу УкраЇни
Ничего что эти черви уже 2000 чел. граждан Украины положили ? а?
Это все их авантюра. Учить надо сразу --- пистолет к виску!
розумілка пішла на перекур....
"Російський бізнесмен 55-річний Олександр Конанихін пообіцяв винагороду в $1 млн за голову президента-агресора [*****]. Гроші отримає той, хто заарештує диктатора. Або знищить." ©
Я думаю, що нам далеко до Європи, тому що ми набагато кроів попереду від неї.
Боже, борони Україну.
Вони беруть наші сюжети про бомбардування Харкова,Києва та других міст і сіл і кажуть що це нацисти самі стріляють по своїм!
Я всем посылаю песно про русский военный корaбль.
А в первый день войны 14 летний мальчик спросил свою учительницу из рашки или это правда что росия бомбит Украину. Эта **** сказала Нет! Это fakenews
Это уже перебор.
Война штука такая.
03.03.2022 07:39