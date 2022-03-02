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армія РФ (2698) полонені (784)

Тут происходит полный беспредел. Наши громят здесь больницы, детские сады, роддомы, - російський окупант говорить з матір'ю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський окупант звернувся ло матері, де розповів, що війська РФ громлять лікарні, дитсадки та пологові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Повітряного командування "Захід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений російський майор Гречко заявив, що поїхав вбивати українців за 60 тис рублів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+39
Всі кацапи коли дуло біля скроні починають грати як Меріл Стріп.

Не треба вірити, що вони там щось усвідомили і покаялись.
Повернуться - доукомплектують нові бригади і знову поповзуть.
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02.03.2022 22:32
+34
Это п*дар ехал в Украину убивать. Как только кго взяли-он типа прозревает и за мир. В этом суть кацапа. Отпустить его-лн приедет опять и опять будет убивать
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02.03.2022 22:35
+23
...Как правило, к моменту остановки наступления то, что было захвачено оккупантом, у него и остается.
Но в данном случае для оккупанта проблема в том, что им не захвачено практически ничего. Они практически не вошли в города. И большая часть всего этого их железа стоит просто в чистом поле.
Стоять в чистом поле и долбить артиллерией - эта тактика неплохо срабатывала в Чечне.
Но тогда и там сложились два условия.
Во-первых, у чеченцев не было практически ничего, кроме стрелкового оружия.
Во-вторых, их было просто физически мало.
А это вот совсеееем не наш вариант.

У Украины есть практически все, а скоро будет еще больше. И «Джавелины», и «Стугны», и артиллерия, и РСЗО, и авиация, и ракеты и вообще полный набор.
СПРЯТАТЬСЯ В ПОЛЕ ОТ ТАКОГО АРСЕНАЛА НЕВОЗМОЖНО!!
Поэтому русских сейчас начнут либо просто методично перерабатывать.
Либо они сами начнут отходить туда, где есть укрытия.
Я просто не вижу никаких других вариантов.
Контрбатарейную борьбу вести - да, можно.
Уничтожить ПВО и ракетный арсенал - да, тоже, можно.
Но невозможно долбить по каждому кусту, в котором может быть NLAW. - Бабчєнко
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02.03.2022 22:32
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...Как правило, к моменту остановки наступления то, что было захвачено оккупантом, у него и остается.
Но в данном случае для оккупанта проблема в том, что им не захвачено практически ничего. Они практически не вошли в города. И большая часть всего этого их железа стоит просто в чистом поле.
Стоять в чистом поле и долбить артиллерией - эта тактика неплохо срабатывала в Чечне.
Но тогда и там сложились два условия.
Во-первых, у чеченцев не было практически ничего, кроме стрелкового оружия.
Во-вторых, их было просто физически мало.
А это вот совсеееем не наш вариант.

У Украины есть практически все, а скоро будет еще больше. И «Джавелины», и «Стугны», и артиллерия, и РСЗО, и авиация, и ракеты и вообще полный набор.
СПРЯТАТЬСЯ В ПОЛЕ ОТ ТАКОГО АРСЕНАЛА НЕВОЗМОЖНО!!
Поэтому русских сейчас начнут либо просто методично перерабатывать.
Либо они сами начнут отходить туда, где есть укрытия.
Я просто не вижу никаких других вариантов.
Контрбатарейную борьбу вести - да, можно.
Уничтожить ПВО и ракетный арсенал - да, тоже, можно.
Но невозможно долбить по каждому кусту, в котором может быть NLAW. - Бабчєнко
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02.03.2022 22:32 Відповісти
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02.03.2022 22:32 Відповісти
К чему эта карта? За 8 лет ее каждый школьник знает
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Це все добре. У нас немає головного:
1. Ракет середньої дальності (500км).
2. ПРО - це саме головне. Вони будуть ще довго вбивати мирних жителів ракетами зі своєї території, а ми нічого не можемо зробити.
Ці ссикунити не хочуть закривати небо, а можуть. Нам не потрібно, щоб вони збивали літаки - якось самі впораємось. Але збивати крилаті ракети можуть - і це просто захист і знешкоджкння заліза.
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02.03.2022 22:43 Відповісти
сын в сториз смотрел видео кацапа,еду косить укропов!!!пишет ему,ну будем встречать,через время спрашивает - много накосил?тишина,а ещё через время ему скинули фото - "косит"... в канаве
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03.03.2022 00:01 Відповісти
Ну на юге почти не работает ВСУ, поэтому они ползут к Приднестровью, что бы окружить Одессу. Херсон тоже как бы все. Так что надо быстрее лопатить Север и переходить неожиданно к Югу
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03.03.2022 02:40 Відповісти
Не *****, каждый раз, когда прорывается с юга их колонна, то авиация на подлёте и жарит и
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03.03.2022 07:17 Відповісти
Всі кацапи коли дуло біля скроні починають грати як Меріл Стріп.

Не треба вірити, що вони там щось усвідомили і покаялись.
Повернуться - доукомплектують нові бригади і знову поповзуть.
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02.03.2022 22:32 Відповісти
Горячая телефонная линия для родственников российских солдат и офицеров: +380894201860
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02.03.2022 22:33 Відповісти
Ты знаешь телефон своей мамаши? Если нет, возьми у нее, асвабадитель_200.
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02.03.2022 22:38 Відповісти
от своего свинорылого присутствия. Уже неделю тут сидишь, свинья кацапская одно и то же хрюкаешь
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02.03.2022 22:38 Відповісти
О! вилізло.Буде на ЦН "асфобождать" херой обосцаний.
руская свинья иди *****!
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02.03.2022 22:41 Відповісти
Любуйся рашисткий скот, эти уже освободили землю от своей никчемной жизни.

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02.03.2022 22:45 Відповісти
а его можна еще отремонтировать? сколько такой стоит целый?
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02.03.2022 23:10 Відповісти
Сколько теперь металлолома придеться "сдавать"... Надо дать команду бомжам. Станут богачами...
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02.03.2022 23:45 Відповісти
Странно а чего это тебя еще за кораблем не отправили? Недоработка-пошел *****
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02.03.2022 22:56 Відповісти
Это п*дар ехал в Украину убивать. Как только кго взяли-он типа прозревает и за мир. В этом суть кацапа. Отпустить его-лн приедет опять и опять будет убивать
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02.03.2022 22:35 Відповісти
не отпустить а в колоны и провести по площади и помыть асфальт после них. а там на стройки восстановления нар. хоз..
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02.03.2022 22:43 Відповісти
Друга армія в світі в всій своїй красі
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Це пшик. Наша влада ніяк не може зрозуміти, що там НЕМАЄ ЛЮДЕЙ!
Там тільки нЕлюди і зомбі.
Навіть якщо ця мама повірить і побіжить комусь розказувати, то її скажуть, що це брехня - "фашисти" заставили хлопця так говорити.
Тільки трупи в мішках. Забити його і відправити до мами.
ВСЕ!
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02.03.2022 22:38 Відповісти
показали живим,
вже не можна......
а робити треба так як написали пацани ССО до артилеристів рф.
більше не буде жодного полоненого артилериста.......
ДУМАЙ ТЕ!!!!
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Наші керівники в високих кабінетах геть такі самі за свідомістю, як цей кацап. Тільки ми їх дещо стримуємо, а життя вони нам не дають, всі хочуть маленькими путінами поставати.
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02.03.2022 23:11 Відповісти
Ей ,говорять что тут "синочки" ******** лікарні, пологові будинки, людей ,що путлер послав вбивати не в чому неповинних людей,а ця нічого не розуміє - я тебе люблю, так чого ж ти ,****, дитину свою відпустила?!Чому на порозі не лягва кістми щоб недозволити йти контрактником вбивати Україну? Не могла? А зараз ті кому вона це розповість зможуть зупинити? Ні! Вони думають ,що зароблять криваві гроші,і це їм зійде з рук. Не зійшло.
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02.03.2022 22:39 Відповісти
Надіюсь хтось з госпіталю це побачить. Беремо пораненого, показуємо йому мертвих наших дітей, жінок, бабусь, дітей в підвалах, породіль на відео і питаємо - Чи хочеш курва щоб тебе після цього лікували ? Якщо каже Ні - Лікуємо, якщо Спасітє,Памагітє - Добити ***** ! Хто За ?
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02.03.2022 22:40 Відповісти
мы сдесь громим роддома больницы
я тебя люблю мой хороший.
это ...издец..
а другая мама бурята, на те же слова сына ответила
ты же нас защищаешь.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ???????????????????????
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02.03.2022 22:40 Відповісти
Хватит с ними панькаться. По русСМИ прошла информация, о формировании гуманитарной колонны для помощи украинскому населению. Про гумконвои 2014, надеюсь, все помнят
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02.03.2022 22:41 Відповісти
Российский олигарх Роман Абрамович выставил на продажу английский футбольный клуб "Челси". Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на территории Украины.
"Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.

По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.

Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.
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02.03.2022 22:42 Відповісти
Вероятно, таким способом оно пытается удержать цену.
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02.03.2022 23:01 Відповісти
Лайк только за деньги которые прийдут в Украины с кацапии.
А весь смысл этой сделки - это заранее подкупить УКРАИНУ.
Смотрите мол какой я хороший . На самом деле он переживает только за своё бабло.
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02.03.2022 23:01 Відповісти
он зочет отмыться от путинского редима и что бы его пускали не только в Израиль
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02.03.2022 23:12 Відповісти
От *********** режима ему низа-что не отмыться . А вот деньги Украине ой как нужны.
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02.03.2022 23:16 Відповісти
не факт что абрамович средства от сделки отдаст украинской обороняющейся стороне. єто может бьіть только рекламньій пиар ход под продажу. а деньги нужньі на самом деле ***** и его компашке маньяков. .. или на крайний случай откупиться от ***** по обьязательствам которьіе ему бьіли ****** навешаньі. только от ***** так просто не отписаться - єто спам. ***** - вирусньій спам общества совков и тунеядцев.
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02.03.2022 23:05 Відповісти
100% ну даст 100 млн и все - или через своих подрядчиков у нас все прогонит на стройках
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02.03.2022 23:13 Відповісти
Да, мама, я покушал

Да и шапку надел
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Уявляю як цей "синок" веде себе вдома... Кацапи прокляті в своїх дітях...
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02.03.2022 22:55 Відповісти
А чому не застосовані опит фінської компанії. Нехай чи стратять чи пленять офіцерів що их ведут на убоі. А сами нехай здаються!
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02.03.2022 22:57 Відповісти
Кастрірувати їх,щоб не плодилися!
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02.03.2022 22:58 Відповісти
Риторичне питання - які шанси, що вона йому повірила і не вирішила, що то "каратєлі йєво заставілі ніправду гаваріть"
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02.03.2022 23:03 Відповісти
Чим більше подібних сюжетів бачу, тим більше росте впевнення про натаскані відмазки - не знав, мама забери... Як під копірку. Що ти, ********, не знав? Для чого тобі зброю дали?! Пацифістами зразу поставали. І не йух їхнім мамам тут робить
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Ніколи не вірте росіянам. Сьогодні розмовляли з "руская інтелигенція " яка живе в Західній Україні років 30-40, кожного року в срашку на місяць їздить. На моє питання , як Вам рускіє братья? Відповідь убила: "Ну, нє ожідалі такого от ніх. Главноє что б нам тут било хорошо"
Вони не зміняться ніколи!!!!!! памятайте
При цьому все місто зараз живе волонтерством і біженцями
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02.03.2022 23:20 Відповісти
Вот если мамаша его очень любит,сыночка своего, застрелить *****. Увидела, услышала и пусть всегда любит
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02.03.2022 23:25 Відповісти
Не вірю! Все вони знають, куди їдуть і для чого. Їдуть убивать нациків в Україні, так вони розказують, доки не піймали. Мені сьогодні потрапило відео телефонної розмови нашого хлопака зі своїм бувшим однокласником, який в Калінінграді. Він десь там чи в поліції, чи вертухай, ніякого бойового досвіду. Розказує, що можливо пошлють в Україну. наказали 600 чоловік знайти, 400 добровольців знайшлося, а 200 примусово шукають. Наш його й питає: "Ти що, своїх однокласників приїдеш убивать?" Той: "Ні". Наш: "Ти ж не воював ніде. А наші хлопці тебе ж у першому бою розмажуть, всіх розмазують і т.д. Вони кіборги, у них 8 років досвіду. Не згоджуйся, відмовляйся. Ти розумієш, що ти помреш. ". Той: "Ну да, помирати не хочеться. Так а як я відмовлюся. Це ж моя робота. я не можу звільнитися...Мене можуть посадить". Наш; "Ну ти шоЮ не можеш щось придумать? Ну тоді здавайся, живим будеш". Куліси. Дно.
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02.03.2022 23:51 Відповісти
Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
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03.03.2022 04:28 Відповісти
Кацап на учениях.

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03.03.2022 06:06 Відповісти
Уничтоженные путинские окупанты.

https://twitter.com/NikdyNic2/status/1499098591650013193?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A
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03.03.2022 06:13 Відповісти
ВСУ предупредили: Никаких пленных российских военных больше не будет
01:01

Командование Сил специальных операций ВСУ предупредило, что после обстрелов жилых кварталов городов российских артиллеристов больше не будут брать в плен.

«Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. (...)



Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое «пожалуйста не убивайте, я сдаюсь» уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны, как свиньи», - заявило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

ССО заявило, что собирает информацию о тех, кто обстреливает жилые дома, детские сады, школы и больницы: «Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут».
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03.03.2022 06:55 Відповісти
Под российскими бомбами погибло 752 жителя Украины
Отдел информации 08:15

С начала полномасштабной войны России с Украиной погибло 752 жителя Украины. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.
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03.03.2022 06:56 Відповісти
И как после этого не верить в карму?
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03.03.2022 06:59 Відповісти
Вся суть, этих "детей", в одном видео.
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03.03.2022 07:03 Відповісти
Ну да, картина Репина "Приплыли" по пьесе Горького "На дне"...
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03.03.2022 08:02 Відповісти
В росход 🪦🪦🪦кацапов. I love ❤️ Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Slava Ukraine and Ukraine heroes 🙏🙏
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03.03.2022 09:27 Відповісти
эти твари-настоящие фашисты!поэтому ****** их до последнего!
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03.03.2022 13:38 Відповісти
 
 