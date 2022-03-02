В оточенні сотень людей російські силовики заарештували за антивоєнний пікет відому блокадницю Осіпову в Петербурзі. ВIДЕО
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Відома блокадниця Олена Осіпова була заарештована у російському Санкт--Петербузі за антивоєнний пікет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в соцмережах.
"В Петербузі заарештували відому блокадницю Олену Осіпову",- йдеться у повідомленні.
В Петербурге арестовали известную блокадницу Елену Осипову. pic.twitter.com/hZBvbH5AWJ— ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) March 2, 2022
Український користувач твіттера Юрій Шишковський зазначив: "в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають... й#бані ж ви тварини, ви так ніхєра не зрозуміли. Це наш МАЙДАН Х100, якби у нас відбувалось щось подібне під час протесту, цих покидьків би вже вбивали. Тупорилі ж ви уй#бки.
Жодної ненависті до вас, ви просто = хробаки. Нах#й нам ваші мітинги не впали. Самі впораємось.
Будь ласка, зачекайте...
Між нами прірва!
бидляки омонівці 😠
Андрій Ілларіонов писав про це багато у 2021 році, бо провів дослідження на даних за останні 50 років.
Цього разу нам треба довести до завершення справу німців.
Підтертися усіма "нормами гуманності" - і кинути ВСЮ кацапську "націю" під жорна геноциду і холокосту. Коли увійдемо на територію кацапстану, не приймати жодних капітуляцій, жодних полонених, жодних нових "людських" ресурсів.
Увійшли до дерєвні - усе населення з дітьми, старими, вагітними, хворими і навіть пучеглазими - усіх зігнати у будь-яку придатну для цього будівлю, заблокувати виходи і палити нахрін живцем.
Бомбити і громити артою пологові та дитячі будинки, школи та дитсадки, автобуси з евакуйованими дітьми у першу чергу. Потім добивати тих, хто виживе. Нищити їхній сраний генофонд - не давати можливостей до розмноження і виживання. Це не просто війна, це знищення, як ото коли тарганів нищать - не має залишитись жодного таргана, жодного яйця.
Чинити масові розстріли, масштабніші за будь-який Бабин Яр.
У перспективі розробити і втілити технологічні рішення масового винищення. За основу взяти методи німців: табори смерті із великомасштабними газовими камерами та крематоріями.
Тільки більш ефективними.
Нам треба винищити усі 140 млн. кацапської мразоти.
HAIL HAPPY HOLOCAUST!
Або нашого народу не буде - або кацапів. Як біологічного виду.
І наша місія - жорстоко і радикально привести їх до вимирання.
Холокосту уникнуть ті суб'єкти *********, які добровільно оголосять суверенітет.
Сибір, Урал, Кавказ, Тива, Якутія та інші бурятії - створюйте народні республіки і відправляйте мацкву слідом за кацапським воєнним кораблем. Вам буде надано шанс на вільне життя і розбудову ********* успішного суспільства.
Усі інші... як вони самі кажуть, "кто не спрятался - я не виноват".
Не морща во гневе лбов,
И дружно зайдясь в экстазе,
Внимает толпа РАБОВ.
И славят, и бьют поклоны,
И ЛИЖУТ наперебой,
И счастливы стать в колонны
Шагающих на УБОЙ…
И тщетно твердить БАРАНАМ
Про волю как цель борьбы:
Не раб порожден тираном -
Тиранов родят РАБЫ!...