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В оточенні сотень людей російські силовики заарештували за антивоєнний пікет відому блокадницю Осіпову в Петербурзі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відома блокадниця Олена Осіпова була заарештована у російському Санкт--Петербузі за антивоєнний пікет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в соцмережах.

"В Петербузі заарештували відому блокадницю Олену Осіпову",- йдеться у повідомленні.

Український користувач твіттера Юрій Шишковський зазначив: "в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають... й#бані ж ви тварини, ви так ніхєра не зрозуміли. Це наш МАЙДАН Х100, якби у нас відбувалось щось подібне під час протесту, цих покидьків би вже вбивали. Тупорилі ж ви уй#бки.

Жодної ненависті до вас, ви просто = хробаки. Нах#й нам ваші мітинги не впали. Самі впораємось.

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Топ коментарі
+48
100 "мирунів", які бояться захистити бабусю від 10-ка омонівців.
Між нами прірва!
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02.03.2022 23:35
+33
"в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають". - Це чудово демонструє психологію т.к. званих "росіян". Це не нація з цінностями - це стадо... Тупе і убоге стадо.
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02.03.2022 23:38
+20
первый раз вижу стадо овец со смартфонами.
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02.03.2022 23:40
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100 "мирунів", які бояться захистити бабусю від 10-ка омонівців.
Між нами прірва!
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02.03.2022 23:35 Відповісти
Любят кацапи бунтовать,станут на колени и стоят и знают что бунтуют но все равно стоят.
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03.03.2022 00:09 Відповісти
Це точно , що прірва , тому що молодь стоіть фоткає, як бабусю тягають
бидляки омонівці 😠
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03.03.2022 00:11 Відповісти
⚡️Писатель Любко Дереш рассказал в своем Фейсбук, как посетил пожилого мужчину, на которого наехал танк на Оболони: "Он в реанимации, но идет на улучшение и в бодром настроении».
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02.03.2022 23:36 Відповісти
Москальскій протест,безжалосний і беспощадний, блін
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02.03.2022 23:36 Відповісти
"в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають". - Це чудово демонструє психологію т.к. званих "росіян". Це не нація з цінностями - це стадо... Тупе і убоге стадо.
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02.03.2022 23:38 Відповісти
Делайте выводы господа, без Украины Немцы бы просто распотрошили СССР как детей. Уже бы к ноябрю пировали под Кремлем.
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02.03.2022 23:55 Відповісти
чмошники! даже смотреть на этих бесхребетных противно. тьфу...
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02.03.2022 23:38 Відповісти
Мерзотні сцикуни
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02.03.2022 23:39 Відповісти
первый раз вижу стадо овец со смартфонами.
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02.03.2022 23:40 Відповісти
вони кому плескали старенькій чи омону?
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02.03.2022 23:41 Відповісти
Хоча б набийте собою автозаки, як вас закликав Гапоша Овальний )))
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02.03.2022 23:41 Відповісти
Сцикуни тут всі. Пуйло сцить народу, тому перетворив їх на стадо. Це стадо сцить омонівців. Омонівці сцать людей, навіть бабуська сцить написати про вбивства людей і пише лише про ймовірну ядерну війну.
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02.03.2022 23:43 Відповісти
От такі вони і вояки, як виявилося. Нація рабів безхребетних.
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Хробаки.
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02.03.2022 23:43 Відповісти
"Польові крематоріі для військових РФ" - російський фюрер перевершив свого папередніка!
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Це дуже цінні кадри для світового суспільства!!!
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02.03.2022 23:44 Відповісти
Да ну нах их. Кацапы только за водку в очередях будут драться
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02.03.2022 23:46 Відповісти
Позор роSSийской оппозиции! Позор роSSийской армии! Позор роSSийской власти! Позор всей роSSии от которого вы отмоетесь только через 300 лет или через 1000 !!!
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02.03.2022 23:47 Відповісти
Бабуле пришьют статью особо опасная террористка.
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02.03.2022 23:47 Відповісти
*****, терпіли. Стоять знімають
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02.03.2022 23:53 Відповісти
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02.03.2022 23:55 Відповісти
Хтось думає при мобілізації хтось з цих мальчіков в трусіках, зможе воювати? Вони просто нікчемні сцикливі доходяги. Про що казати якщо їх "воїни" виглядають як мінігобліни. Було б у нас закрите небо, то уже б добивали ціх скотів.
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02.03.2022 23:55 Відповісти
рік назад вони самі штовхали свій автозак. Бабуїни одним словом, шо з них взяти. зайва хромосома вона і є зайвою. зайві вони для *****. Ну а здругої сторони 20 космонавтів ведуть ровесницю жовтневого дебошу в околоток. Це жесть.В гостомелі 90 космонавтів тільки тільки хотіли приїхати до Києва а лежать в рефрижераторі
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03.03.2022 00:02 Відповісти
Це просто бидло! Тупе, брехливе бидло! Якби в них якимось дивом одночасно з'я вилась хоча б іскра совісті, вони б всі згорілі, від калінграду до владивостоку! Але на жаль цього не буде! НІКОЛИ!!!
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03.03.2022 00:08 Відповісти
Не народ, а стадо. Раби **********.
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03.03.2022 00:10 Відповісти
Сраные позорники.
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03.03.2022 00:27 Відповісти
Протести в Росії не мають смислу, поки протестувальники не готові застосовувати силовий опір для самозахисту від поліції, яка необмежено застосовує насильство і порушує права громадян.

Андрій Ілларіонов писав про це багато у 2021 році, бо провів дослідження на даних за останні 50 років.
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03.03.2022 00:33 Відповісти
Зачем они смотрят все на это? Ну что же они так боятся .... ну ёлки палки...
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03.03.2022 00:42 Відповісти
Адольфе, твоя справа була правильною і потрібною.
Цього разу нам треба довести до завершення справу німців.
Підтертися усіма "нормами гуманності" - і кинути ВСЮ кацапську "націю" під жорна геноциду і холокосту. Коли увійдемо на територію кацапстану, не приймати жодних капітуляцій, жодних полонених, жодних нових "людських" ресурсів.
Увійшли до дерєвні - усе населення з дітьми, старими, вагітними, хворими і навіть пучеглазими - усіх зігнати у будь-яку придатну для цього будівлю, заблокувати виходи і палити нахрін живцем.
Бомбити і громити артою пологові та дитячі будинки, школи та дитсадки, автобуси з евакуйованими дітьми у першу чергу. Потім добивати тих, хто виживе. Нищити їхній сраний генофонд - не давати можливостей до розмноження і виживання. Це не просто війна, це знищення, як ото коли тарганів нищать - не має залишитись жодного таргана, жодного яйця.
Чинити масові розстріли, масштабніші за будь-який Бабин Яр.
У перспективі розробити і втілити технологічні рішення масового винищення. За основу взяти методи німців: табори смерті із великомасштабними газовими камерами та крематоріями.
Тільки більш ефективними.
Нам треба винищити усі 140 млн. кацапської мразоти.
HAIL HAPPY HOLOCAUST!
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03.03.2022 02:23 Відповісти
Очень провокационный пост.очень.
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03.03.2022 03:20 Відповісти
*****. Вже нема чого "провокувати" - ви ще не помітили? Йде війна на винищення.
Або нашого народу не буде - або кацапів. Як біологічного виду.
І наша місія - жорстоко і радикально привести їх до вимирання.
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03.03.2022 03:29 Відповісти
P.S.: але так, можна його трохи пом'якшити.
Холокосту уникнуть ті суб'єкти *********, які добровільно оголосять суверенітет.
Сибір, Урал, Кавказ, Тива, Якутія та інші бурятії - створюйте народні республіки і відправляйте мацкву слідом за кацапським воєнним кораблем. Вам буде надано шанс на вільне життя і розбудову ********* успішного суспільства.
Усі інші... як вони самі кажуть, "кто не спрятался - я не виноват".
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03.03.2022 03:49 Відповісти
Прогнулись УБОГОЙ МРАЗИ,
Не морща во гневе лбов,
И дружно зайдясь в экстазе,
Внимает толпа РАБОВ.
И славят, и бьют поклоны,
И ЛИЖУТ наперебой,
И счастливы стать в колонны
Шагающих на УБОЙ…
И тщетно твердить БАРАНАМ
Про волю как цель борьбы:
Не раб порожден тираном -
Тиранов родят РАБЫ!...
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03.03.2022 05:03 Відповісти
А що тут дивного-московити апріорі РАБИ. "Хлеба и зрелищ"... хліба незабаром поубавиться, а от "зрелища" ще впереді
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03.03.2022 06:06 Відповісти
Упоротая біомасса.
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03.03.2022 07:33 Відповісти
 
 