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Внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу у Києві осколкового поранення зазнав чоловік, - Нацполіція. ВIДЕО
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Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу. Також поранення зазнав чоловік. На даний час на місці працюють правоохоронці.
Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгівельні заклади, які знаходилися поряд. Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.
На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.
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1 ч
Коли переможемо, я поїду. На місяці 2. І перший тиждень буду постійно плакати, плакати так сильно, що хй хто мене зупинить. А потім повернусь у Харків. Точніше в місто, яке від нього залишиться. А поки.... Каплі в очі, бо печуть