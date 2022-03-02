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Внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу у Києві осколкового поранення зазнав чоловік, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу. Також поранення зазнав чоловік. На даний час на місці працюють правоохоронці.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгівельні заклади, які знаходилися поряд. Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Також дивіться: Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО

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ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharov·

1 ч



Коли переможемо, я поїду. На місяці 2. І перший тиждень буду постійно плакати, плакати так сильно, що хй хто мене зупинить. А потім повернусь у Харків. Точніше в місто, яке від нього залишиться. А поки.... Каплі в очі, бо печуть
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02.03.2022 23:37 Відповісти
как это печально и иронично русскоязычному Харькову от рассеи - нож под средце - вам же говорили не голосуйте за кацапских преступнкиов рыгов и жОПЗ - россия тупо уничтожает все русское в Украине
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03.03.2022 00:15 Відповісти
Снаряд?
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02.03.2022 23:38 Відповісти
откуда вроде тихо было и почему только один? может терракт?
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03.03.2022 00:52 Відповісти
На рашистских сайтах говорят только про продвижении войск ЛНР и ДНР по территории Украины, за поддержки ВС РФ. Ни слова про наступление на Киев.
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03.03.2022 08:08 Відповісти
 
 