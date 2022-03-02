Внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу у Києві осколкового поранення зазнав чоловік, - Нацполіція. ВIДЕО

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу. Також поранення зазнав чоловік. На даний час на місці працюють правоохоронці.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгівельні заклади, які знаходилися поряд. Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

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