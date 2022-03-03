У Києві 3 березня дозволять рух двома мостами, - Кличко. ВIДЕО

Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що 3 березня в столиці дозволять рух авто по Північному та Дарницькому мостам.

Цензор.НЕТ повідомляє, посилаючись на youtube-канал Володимира Кличка: "Завтра, 3 березня, після закінчення комендантської години о 7.00 для сполучення між лівим та правим берегами для приватного, громадського транспорту будуть відкрити Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

Якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватніим автотранспортом".

Також мер столиці повідомив, що впродовж 2 березня снаряди російських окупантів впали у дворах кількох житлових будинків, але постраждалих немає. Внаслідок обстрілів російських загарбників за добу згоріли кілька автівок та зазнало пошкодження приміщення відділку поліції в Подільському районі.

Останній вибух на момент оприлюднення звернення стався поблизу Київського залізничного вокзалу, і міська влада з правоохоронцями встановлює всі обставини інциденту.

Кличко нагадав, що з 20.00 2 березня по 7.00 3 березня в місті діє комендантська година, і пересування пішки в місті суворо заборонене, а рух авто – лише зі спецперепусткою військового коменданта Києва.

Він окремо подякував бізнесу за сприяння в обороні міста та надання гуманітарній допомозі.