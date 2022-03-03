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Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що моральний стан російських окупантів постійно погіршується.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Все більше окупантів тікають назад у Росію. Від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога джавелінами, стугнами, гартами, танками, літаками, гвинтокрилами - усім, що стріляє. Але українці б'ють ворога і без зброї. Щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм дороги", - зазначив президент.

Зеленський назвав війська РФ "не воїнами наддержави", а "розгубленими дітьми, яких використали".

"Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно. Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. На миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх "двохсотих" і "трьохсотих". 19 років, 20 років. Що вони бачили у житті окрім цього? Окрім вторгнення на чужу землю", - сказав президент.

Також читайте: Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН

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Топ коментарі
+26
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03.03.2022 01:15
+18
Больше не хочет на Киев.
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03.03.2022 01:17
+16
а сколько раненых после байрактаров по моему уже никто в армии служить не будет
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03.03.2022 01:11
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а сколько раненых после байрактаров по моему уже никто в армии служить не будет
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03.03.2022 01:11 Відповісти
А в это время Наталья Витренко сдаёт Украину. https://www.youtube.com/watch?v=8xeNrXwoia4&t=305s
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03.03.2022 07:34 Відповісти
Тетяна Чорновол Стугною знищила ворожий Ураган.

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/529201215201062
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03.03.2022 01:14 Відповісти
Москалик пообідав і спить.
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03.03.2022 01:15 Відповісти
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03.03.2022 01:15 Відповісти
Больше не хочет на Киев.
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03.03.2022 01:17 Відповісти
Бідося... В нього кашкєт сповз - так можна й вуха застудити, а там і до отиту недалеко.
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03.03.2022 01:26 Відповісти
этот к опознание не годен. Верхний ничего - целенький, прямо как живой.
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03.03.2022 01:37 Відповісти
На борщ похоже, ага и ещё с бурячком. Спасибо за жмура. Слава Украине
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03.03.2022 02:17 Відповісти
Такие фото я посылаю гугл карта по гостинницам масвабада
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03.03.2022 05:17 Відповісти
дохлая кацапская *******!вот так смотрел и смотрел бы!
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03.03.2022 13:40 Відповісти
На мою думку, треба 10. Це я шуткую , мої поїхали маленький, я кажу вже треба сусідів валить, чоловіку жалко....
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03.03.2022 01:16 Відповісти
Якщо я правильно слідкував за статистикою, то у москалів 9 тисяч безповоротних втрат, а не смертей. Хоча і близько не уявляю як порахувати хоч перших, хоч других - москалі ж незавжди кидають своїх на полі бою.
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03.03.2022 01:33 Відповісти
инфа 100%. Прямо от кобзона на входе. Они с задорновым уже замахались меняться, жирика ждут на подмогу. Тогда хоть поспать удастся.
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03.03.2022 01:41 Відповісти
Це приблизні цифри. Вони можуть коригуватися в будь який бік. Але власне я схильний вірити щонайменше оцінково. Бо за данними розвідки в росіян немає звʼязку здається з 15 тис своїх військових. Більш менш точні цифри можуть бути тільки після війни.
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03.03.2022 01:47 Відповісти
а где это почитать можно про потерянных без связи
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03.03.2022 06:28 Відповісти
Це на ютубі чув таке у відео. Закладки, та примітки я не роблю. Можете вірити на слово - можте ні. Власне мені байдуже. Нічого доводити я Вам не буду.
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03.03.2022 13:36 Відповісти
Путин ненавидит собственный народ и собственных солдат.
Как они за него вобще воюют???
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03.03.2022 01:38 Відповісти
***** людожер.
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03.03.2022 13:36 Відповісти
От Helgi Sharp:

Ещё одна эпическая подборочка тех, кто послал русский корабль ***** по состоянию на 02 марта 2022:

Apple Pay - полный блок

Apple - полный выход с рынка

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу

Audi - выходят с рынка

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon - полный блок всего ритейла

Adobe - полный блок

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций

BBC - отзыв лицензий на вещание

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt - выход с рынка

Boeing - выход с рынка

Chevrolet - выходят с рынка

Cannes Festival - блок рф делегации

Cadillac - выходят с рынка

Carlsberg - ограничение экспорта

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров

Cinema 4D - не работает приложение

Coca Cola - выход с рынка

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney - отмена всех фильмов

Dell - выход с рынка

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней

DHL - выход с рынка

Eurovision - дисквалификация

Ericsson - выход с рынка

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy - блок всех балансов на ру счетах

Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ

FedEx - полный запрет поставок

Formula 1 - отмена турнира в Сочи

Ford - закрывает все магазины

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay - частичный блок

Google Maps - блок инфо для РФ

General Motors - останавливает экспорт

HP - запрет ввоза

Harley Davidson - прекращение поставок

Instagram - блокировка пропаганды

Intel - запрет поставки микрочипов

Jaguar - выходят с рынка

Jooble - удалили сервис и сделали заявление

KUNA - выход м рынка

Lenovo - выход с рынка

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны

MOK - отмена всех соревнований

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes - выход из страны

Megogo - удаление всех русских фильмов

Metro - увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ

NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

NHL - полный блок для игроков из РФ

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

Nike - закрывают все магазины

Nintendo - запрет на покупки в рублях

Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans - закрытие в стране

Paysera - блокировка

PayPal - заморозка счётов на вывод

Paramount - блок кинопроката

Parimatch - отозвали франшизу

Play Station - невозможно совершить оплату

Pornhub - запрет на доступ к контенту

Porsche - выход из рф

Renault - выход с рынка

Samsung pay - блокировка сервиса

Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси

Scania - выход из РФ

SpaceX - поставка Starlink Украине

Shell - разрыв контракта с Газпромом

Spotify - невозможность оплаты подписки

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

UPS - полный запрет поставок

Universal pictures - блок кинопроката

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo - выходят из РФ

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - выходят из страны

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
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03.03.2022 01:40 Відповісти
Дивна новина.
Скоро **** в лаптях будут.
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03.03.2022 02:14 Відповісти
Дуже непогана цифра.

Молодці, наші хлопці.
Намолотили, нашаткували цих придурків, які =єхалі брать Кієв= та =асвабаждать= Україну.
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03.03.2022 02:02 Відповісти
Мої привітання. Мабуть років п'ять мене тут не було)) дуже приємно Вас знову тут "бачить".
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03.03.2022 02:08 Відповісти
Я Вам написала те саме вчора !

Ви, напевне, пропустили у відповідях.

Мені теж дуже приємно.
Як Ви ?
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03.03.2022 06:51 Відповісти
Я три дні тому зайшов, і зразу попав у бан )) тому і не побачів, бо зазвичай мене вистачає тільки на ЛО.
Я нормально. Живий, не помер ))
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03.03.2022 07:06 Відповісти
Hij snapt geen baarst
це голландською, в перекладі - наполеон у чаді західних авацій не в змозі аналізувати ситуацію і не розуміє цілей і мотивації агресора
хоча б відійди подалі від Києва, щоб туди не ломилися орки
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03.03.2022 02:14 Відповісти
Вічна пам"ять героям , що загинули в бою !

Й не тільки герої , але професіонали , які не забули , що захищати це інколи й ціною властного життя .
Настане перемога й я сподіваюсь , що саме "цензор.нет" покаже портрети усіх героїв , що загинули за святу Землю .
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03.03.2022 02:15 Відповісти
Гомельская обл больницы морги забито инф 100%
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03.03.2022 05:15 Відповісти
Не верится, что оккупант вывозит своих раненных. Кому они нужны, матери ещё нарожают.
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03.03.2022 06:37 Відповісти
Кацапы оформляют свои боевые потери как "умер от Ковида". Т.е. новый штамм ЗСУ убивает оккупантов пачками ))
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03.03.2022 05:26 Відповісти
Украину поддержал и бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

«Великий народ Украины. Президент Зеленский. Ваше благородное и почти не имеющее равных сопротивление раскрыло сатанинские планы врагов человечества. Уверен, что великая нация Ирана поддерживает вас и восхищается вашим героическим упорством», - написал он в «Твиттере».
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03.03.2022 07:04 Відповісти
И нафига переговоры? Переговоры нужно начинать под Москвой!
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03.03.2022 07:49 Відповісти
За умови того,що у Москві вже практично відключили усі ЗМІ, які хоч щось правдиве вішали населенню - треба переходити на старі но дієві листівки, які поширювати кожного дня,переважно у Москві, ...особливо з викладенням втрат та переліком конкретних даних вбитих агресорів...
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03.03.2022 08:08 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава!! Держитесь !!
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03.03.2022 08:16 Відповісти
шото зеля,конечно,трошки загнул-9000 пожалуй ещё нет
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03.03.2022 10:57 Відповісти
 
 