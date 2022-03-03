Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що моральний стан російських окупантів постійно погіршується.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Все більше окупантів тікають назад у Росію. Від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога джавелінами, стугнами, гартами, танками, літаками, гвинтокрилами - усім, що стріляє. Але українці б'ють ворога і без зброї. Щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм дороги", - зазначив президент.
Зеленський назвав війська РФ "не воїнами наддержави", а "розгубленими дітьми, яких використали".
"Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно. Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. На миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх "двохсотих" і "трьохсотих". 19 років, 20 років. Що вони бачили у житті окрім цього? Окрім вторгнення на чужу землю", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/dzindzia/videos/529201215201062
Как они за него вобще воюют???
Ещё одна эпическая подборочка тех, кто послал русский корабль ***** по состоянию на 02 марта 2022:
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла
Adobe - полный блок
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - выход с рынка
Boeing - выход с рынка
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - выход с рынка
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay - частичный блок
Google Maps - блок инфо для РФ
General Motors - останавливает экспорт
HP - запрет ввоза
Harley Davidson - прекращение поставок
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление
KUNA - выход м рынка
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из РФ
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans - закрытие в стране
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania - выход из РФ
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможность оплаты подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
Скоро **** в лаптях будут.
Молодці, наші хлопці.
Намолотили, нашаткували цих придурків, які =єхалі брать Кієв= та =асвабаждать= Україну.
Ви, напевне, пропустили у відповідях.
Мені теж дуже приємно.
Як Ви ?
Я нормально. Живий, не помер ))
це голландською, в перекладі - наполеон у чаді західних авацій не в змозі аналізувати ситуацію і не розуміє цілей і мотивації агресора
хоча б відійди подалі від Києва, щоб туди не ломилися орки
Й не тільки герої , але професіонали , які не забули , що захищати це інколи й ціною властного життя .
Настане перемога й я сподіваюсь , що саме "цензор.нет" покаже портрети усіх героїв , що загинули за святу Землю .
«Великий народ Украины. Президент Зеленский. Ваше благородное и почти не имеющее равных сопротивление раскрыло сатанинские планы врагов человечества. Уверен, что великая нация Ирана поддерживает вас и восхищается вашим героическим упорством», - написал он в «Твиттере».