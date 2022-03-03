Не менше чотирьох вибухів пролунало у різних районах Києва. ВIДЕО

Не менше чотирьох вибухів пролунало у Києві. Увага! Нецензурна лексика

Про це у Telegram повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

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