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Не менше чотирьох вибухів пролунало у різних районах Києва. ВIДЕО
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Не менше чотирьох вибухів пролунало у Києві. Увага! Нецензурна лексика
Про це у Telegram повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 Andy Andy 80a21923
показати весь коментар03.03.2022 02:44
+19 Святослава
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+13 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар03.03.2022 03:18
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Будь ласка, зачекайте...
Німці не чіпали завойовані міста і села, тільки коли там партизанили сильно.
Катастрофічного вимирання уникнуть ті суб'єкти *********, які добровільно оголосять суверенітет.
Сибір, Урал, Кавказ, Тива, Якутія та інші бурятії - створюйте народні республіки і відправляйте мацкву слідом за кацапським воєнним кораблем. Вам буде надано шанс на вільне життя і розбудову *********, успішного, заможного суспільства на базі наявних ресурсів.
Усі інші... як самі кацапи кажуть, "кто не спрятался - я не виноват".
"фошист", так Украина оказывается имела на границе рашки 150000 солдат, 5000 танков(гораздо лучших чем рашка), в 3 раза больше пушек, сотни самолетов, да?
как это нет? а ведь против муссолинистской Германии был колоссальный перевес диких орд тогда, так что это как бы ты "фнизапнанапал" на Валуева, который уже почти натянул вторую перчатку, две секунды осталось.
какие же совки жалкие то
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Сами себя распиарили, а ведь верили пуйлу.