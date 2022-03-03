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Відео Війна в Україні
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полонені (784) ЗСУ (1675)

Полоненого заспокоїмо, будемо приймати другого, - українські воїни беруть в полон окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни беруть у полон російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ відео розміщене в фейсбуці користувача Віталія Уманця. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тут происходит полный беспредел. Наши громят здесь больницы, детские сады, роддомы, - російський окупант говорить з матір'ю. ВIДЕО

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Топ коментарі
+72
Дякую, що не всіх берете у полон
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03.03.2022 03:35
+30
Ничего, им расторгуев споёт батяню комбата и умирать будет как-то задорнее)
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03.03.2022 03:52
+30
Чеченці пишуть,щоб ми не повторювали їх помилки,та не панькались з їх полоненими.Вони знов прийдуть вбивати
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03.03.2022 03:57
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Дякую, що не всіх берете у полон
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03.03.2022 03:35 Відповісти
Облиште. То марна справа - повертати прекраснодушного ліберала () до дійсності.
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03.03.2022 07:25 Відповісти
Кацапа прибаранили - и это просто замечательно!
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03.03.2022 03:39 Відповісти
писдец у них что мужиков нет одни дети ?
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03.03.2022 03:42 Відповісти
Мужики там командиры, а это тупо мясо. Которое вообще не жалко их командирам. Вот такие вот батяни комбаты
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03.03.2022 03:49 Відповісти
Российские деды знают чем это все чревато и отсиживаются на больничных, они свою жизнь ценят...
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03.03.2022 03:57 Відповісти
понятно так а как же они боевые задачи выполнят в бою без опытных командиров? это что у них такое ритуальное жертвоприношение?
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03.03.2022 04:03 Відповісти
у них историческая тактика "бабы нарожают" - всё как диды и пра - прадиды
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03.03.2022 04:13 Відповісти
че-то хреново у них бабы рожают - минус 1 миллион в год убыль населения
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03.03.2022 04:14 Відповісти
Это уже другой вопрос
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03.03.2022 05:41 Відповісти
и слава Богу, что они вымирают.
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03.03.2022 06:25 Відповісти
Все дело в выкидышах. Много выкидышей, а те, что выжили, пополняют популяцию и идут воевать. А там опять одни минусы.
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Именно так кремлевские старики омолаживаются....
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03.03.2022 04:36 Відповісти
Учитывая то, что ***** ездило в тайгу к шаманам перед войной, то вполне может быть, принес жертву чтобы дольше пожить
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03.03.2022 07:41 Відповісти
Так вони не доживають, у них мужик в 40 виглядає як наш в 70.
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03.03.2022 04:19 Відповісти
Це точно... Які спиті по селах батьки у них, таких і дітей народжують. Воно прийшло, отаке створіння, союз самогону та бояри... і здатне тільки лісосмугу загарбати...
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03.03.2022 04:50 Відповісти
і,як виявляється,жоден не встиг ні разу вистрілити!
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03.03.2022 06:35 Відповісти
это преступление рашки против своего молодого поколения - или дураков нет ха 10 тыщ воевать
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03.03.2022 03:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не можна знущатися з полонених. Стримаймо емоції. Якщо будемо ставитися до них добре - це заохотить інших здаватися. А кожен полонений - це збереження життя цивільного чи військового. Розумію, що складно. Розумію, ненависть. Та життя українців важливіше за бидлячих пляшкожопих балалаєчників.
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03.03.2022 03:45 Відповісти
а кто над ними издевается ? вон уже на тв пиарят московский омон сидит как у себя дома на прессконференции руки на столе как в ресторане без наручников - епанаты те кто так проводит информационную войну https://www.youtube.com/watch?v=oS8ktqe5LEY
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03.03.2022 04:11 Відповісти
вырабатывайте у себя эмпатию https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
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03.03.2022 04:23 Відповісти
Так оно и есть - они все прекрасно знают, что их послали именно убивать, они подписались на это дело, согласились с этим и они готовы и хотят убивать. И убивают уже в массовых количествах, а если что - "нас послали на учения".
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03.03.2022 04:58 Відповісти
тут подробнее распедалено - https://defence-line.org/2022/03/vazhnyj-vopros-ili-chto-delat-chast-1/
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03.03.2022 05:04 Відповісти
Нужно добавить, что кацапстан войны не объявлял и поэтому, все его пленные являются террористами и наемниками и никакая конвенция на них уже не распространяется. Так что, у Украины есть полное право уничтожать их.
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03.03.2022 05:33 Відповісти
соплі собі по морді розмаж, жалільщик *****.
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03.03.2022 08:50 Відповісти
Молодых послали в качестве тупого мяса, с самых видимо низов, которых мамки от армии откупить не могут... Бабы ещё нарожают, по-пьяни нарожают мишени...
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03.03.2022 03:48 Відповісти
Ничего, им расторгуев споёт батяню комбата и умирать будет как-то задорнее)
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03.03.2022 03:52 Відповісти
эту тварь из Баден Бадена надо выпнуть. пусть вове педофилу в бункере спивает
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03.03.2022 04:34 Відповісти
Другий що, вирішив що до нього ведмеді йдуть? Мертвим прикинувся.
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03.03.2022 03:50 Відповісти
Полонені росіяни дали пресконференцію українським ЗМІ
https://www.youtube.com/watch?v=oS8ktqe5LEY&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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03.03.2022 03:51 Відповісти
Я просто нагадаю - за початку віроломної війни, від рук рашистів загинуло більше 30 українських дітей
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03.03.2022 03:54 Відповісти
расшаривайте https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
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03.03.2022 04:24 Відповісти
Чеченці пишуть,щоб ми не повторювали їх помилки,та не панькались з їх полоненими.Вони знов прийдуть вбивати
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03.03.2022 03:57 Відповісти
та де там, нам по життю мабуть написано ,через "добреньких" втрачати державність.
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03.03.2022 04:02 Відповісти
согласен, но наших на что то выменивать надо.
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03.03.2022 04:36 Відповісти
Ніхто і не говорить їх вбивати, але шоколадками їх годувати це занадто.
У наручники та пінка під зад на подвал.
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03.03.2022 04:45 Відповісти
и то только тех кто добровольно вышел, с головой командира
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03.03.2022 05:32 Відповісти
Наверное уже гораздо больше.., к сожалению
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Коротко
...
На пляшку су..
...
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 04:12 Відповісти
В плен брать только напрочь искалеченных орков, подлечивать и- в тайожные епеня, пусть правду матку несут по срасеюшке, мол , шо такое хорошо, шо такое плохо...ЗЫ... они уже никогда к нам не придут с ружьем. а свое дело а мордоре сделают.
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03.03.2022 04:17 Відповісти
https://t.me/RostyslavS/1436

Послушайте и услышьте
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03.03.2022 04:28 Відповісти
Это россиянка передаёт разговор с одним орком и говорит что делать с пленными
Пленных не брать! Они знают куда идут и зачем
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03.03.2022 04:32 Відповісти
Конечно, знают!Дебилов на войне не бывает.
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03.03.2022 10:16 Відповісти
какие хозяйственные мужики. Красавцы
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03.03.2022 04:32 Відповісти
История ничему не учит многих украинцев.Эта жалость к врагу ,доверие и постоянное требование гарантий безопасности от Кацапстана не приведут к миру и спокойствию в Украине. Россиянин это патология. Это у них от дедов -ордынцев. Они будут всегда существовать за счёт убийственных набегов и грабежей. Настоящие братья-славяне живущие на России активно протестуют ,не боясь тюремных сроков и отказываются выполнять преступные приказы ордынцев. Эти же подонки сознательно замарали себя кровью .
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03.03.2022 04:45 Відповісти
с бумажками ходят, "миру мир войне пиписька". это они видиофиксацию делают, для будущего.
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03.03.2022 04:59 Відповісти
Дякую! Але полонених брати не треба.
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03.03.2022 04:47 Відповісти
а кто мужикам огород копать будет?
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03.03.2022 05:00 Відповісти
Не беріть в полон тих, хто тікає та відстрілюється, або хто стріляв та й патрони закінчились, їхні вибл…дки знову через 20-30 років повернуться нас «рятувати».
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03.03.2022 05:21 Відповісти
Не хер цацкаться в Гааге
С биомусором русни
Мы права свинособаке
В перелеске разъясним.

Там, щоб клопоту не мати,
Нам потрібно, без жалю
Та вагання, надсилати
Кулю в скроню москалю.

Тож, готуємо набої,
Та не вірим в каяття -
Пусть - хоть зверем, *****, воют,
Най хоч путіна з'їдять.
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03.03.2022 05:39 Відповісти
жалко - у бджілки в дупці...
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03.03.2022 06:37 Відповісти
Я смотрю троль появился на ветке , (да это я) . Так вот, они же дети, и наши люди закончились 24-го. Сейчас ,это все враги ,которых нужно Уничтожать, у них сейчас есть возможность ,бросить все и бежать к границе . А кто этого не сделал, будет уничтожен
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03.03.2022 06:40 Відповісти
Пабєдним маршем через Україну і прямісєнько у пекло.
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03.03.2022 07:04 Відповісти
Куди ви полізли, москалі ? І до кого ?

Бачите, які наші воїни ?
Вони воюють за своїх рідних, за нашу землю, за нас усіх.
І церемонитися і сюсюкатися з вами ніхто не збирається.
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03.03.2022 07:07 Відповісти
яке гарне відео. смерть рашистам.
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03.03.2022 07:19 Відповісти
Это никогда не делают вслух. Это делают молча. Так всегда было. С точки зрения сверхрациональности. Ведь на войне так и побеждают. Ведь победа тогда, когда одних гораздо больше других. А иначе нет победы. Иначе смерть своя. Идеально просто.
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03.03.2022 10:01 Відповісти
В плен должны Сдаваться!А уж самим брать или не брать--на усмотрение Наших!
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03.03.2022 10:14 Відповісти
Эти твари"миротворцы" должны быть уничтожены. Все всё прекрасно знали.Война готовилась не один год..
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03.03.2022 10:19 Відповісти
 
 