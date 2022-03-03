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Полоненого заспокоїмо, будемо приймати другого, - українські воїни беруть в полон окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни беруть у полон російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ відео розміщене в фейсбуці користувача Віталія Уманця.
Топ коментарі
+72 Alex Dev d4763325
показати весь коментар03.03.2022 03:35
+30 maximus ac09a5f7
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+30 Виталий Пахомов
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https://www.youtube.com/watch?v=oS8ktqe5LEY&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
У наручники та пінка під зад на подвал.
...
На пляшку су..
...
Слава нації
Смерть москалям.
Послушайте и услышьте
Пленных не брать! Они знают куда идут и зачем
Под Харьковом взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ, - Арестович
2
2
С биомусором русни
Мы права свинособаке
В перелеске разъясним.
Там, щоб клопоту не мати,
Нам потрібно, без жалю
Та вагання, надсилати
Кулю в скроню москалю.
Тож, готуємо набої,
Та не вірим в каяття -
Пусть - хоть зверем, *****, воют,
Най хоч путіна з'їдять.
Бачите, які наші воїни ?
Вони воюють за своїх рідних, за нашу землю, за нас усіх.
І церемонитися і сюсюкатися з вами ніхто не збирається.