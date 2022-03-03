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Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі з'явилось відео, на якому український Су-24 завдає удару по ворожій колоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор запису дуже емоційно вітає український літак і дії пілота.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+161
Давай Родной!!! ***** кацапов
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03.03.2022 09:36
+97
Перед вами прапорщик за рф. Прошу звернути увагу. На лівій руці в нього наш турнікет, українського виробництва - хороший, дієвий та якісний. На провій руці - джгут Есмарха. Який використовуються росіянами по сьогодні і лопається від УСЬОГО! Їм на себе самим пох…
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03.03.2022 09:36
+91
Подивився...
Послухав...
Ніякої ненормативної лексики НЕ ПОЧУВ!
Все культурно "по феншую":
Путін - ҐАНДОН!
Слава Україні!
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03.03.2022 09:41
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Давай Родной!!! ***** кацапов
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03.03.2022 09:36 Відповісти
Ещё одна тема для украинских марок.
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03.03.2022 09:44 Відповісти
А наилучшая тема даже для всего мира - тушка *****, висящая на дереве вверх ногами.
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Перед вами прапорщик за рф. Прошу звернути увагу. На лівій руці в нього наш турнікет, українського виробництва - хороший, дієвий та якісний. На провій руці - джгут Есмарха. Який використовуються росіянами по сьогодні і лопається від УСЬОГО! Їм на себе самим пох…
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03.03.2022 09:36 Відповісти
руки им отрубывать что бы больше не воевали.
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03.03.2022 09:44 Відповісти
До самого хребта.
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03.03.2022 09:54 Відповісти
пропоную по шеяку
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03.03.2022 12:29 Відповісти
Красивое! В помаде измазался - извращенец!
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03.03.2022 09:45 Відповісти
Ні, то він кетчуп крав в магазині
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Єто месячніє
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10.06.2022 10:53 Відповісти
На курсах домедичної нас вчили користуватись такими турнікетами - бомбезна річ. Той хто придумав - реально геній. За 15сек накладається чи на когось чи на себе, одною рукою.
А на кацапів і джгут Есмарха шкода.
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03.03.2022 09:49 Відповісти
на горло чтоб кровь у него с носа не шла
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03.03.2022 10:13 Відповісти
СІЧ - правильний турнікет. Але ця наша гуманність..
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03.03.2022 10:01 Відповісти
Наші хлопці спасають фашистів - це говорить про те , що між нами з кацапами , прірва 😠
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03.03.2022 10:09 Відповісти
прошу не оскорблять легионеров Рима сравнением с рузге они живые - мёртвые
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03.03.2022 10:10 Відповісти
Интересно, а этим пленным россиянам теперь не хочется разбомбить собственные города в которых ВСЕМ ПОХ*Й на то, что они дохнут за путена?!
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03.03.2022 10:57 Відповісти
Не дивлячись на ніякі джгути видно що в кацапа й так руки по лікті в крові.
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03.03.2022 12:12 Відповісти
Фотка супер!!! А потім пристрелити цього орка кулеметника ( там руки по плечі у крові)
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03.03.2022 12:38 Відповісти
НЕТ. Пленных убивать НЕЛЬЗЯ.
1. пленных убивать запрещает Женевская конвенция, это подсудное дело.
2. пленные - источник информации для военных
3. пленные - обменный фонд для наших пленных.

Пленных убивать НЕЛЬЗЯ
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03.03.2022 19:16 Відповісти
навчання пішли по пі#ді
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03.03.2022 15:14 Відповісти
Коменти автора просто супер в кінці!
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03.03.2022 09:37 Відповісти
зашквареный казлайоб, хороший казлайоб
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03.03.2022 09:38 Відповісти
Героям слава, катати їх асфальт с..к!!!
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03.03.2022 09:39 Відповісти
Прекрасная работа!
Горите в Аду черти!
Слава ВСУ!
Слава Народу Украины!
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03.03.2022 09:39 Відповісти
Подивився...
Послухав...
Ніякої ненормативної лексики НЕ ПОЧУВ!
Все культурно "по феншую":
Путін - ҐАНДОН!
Слава Україні!
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03.03.2022 09:41 Відповісти
це не ненорматив, а точні технічні терміни.
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03.03.2022 09:51 Відповісти
тех.характеристики маскалів.
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03.03.2022 09:56 Відповісти
теж не розумію де там цензор знайшов ненорматив? Все дуже літературно!!!! Слава Україні!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Раша ******** вата из беларуси --- ютуб эхо
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03.03.2022 09:42 Відповісти
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять !
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03.03.2022 09:46 Відповісти
Думаете, украинцы этого не понимают? Отправляют кацапских свиней в питунский рай тысячами и не понимают? Держат оборону орд свиноылых и не понимают?
Думаю, даже до некоторых кацапских свиней начало доходить, что где-то их ******* с вяличием
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03.03.2022 09:56 Відповісти
ЛЬВІВ
Важливе повідомлення

Від сьогодні в соцмережах сповіщатиме про тривогу виключно телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ».

Підпишіться, будь ласка, і уважно слідкуйте за ним та сиренами.

https://t.me/dczloda
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03.03.2022 09:49 Відповісти
в ккацапів вже ракет немає, а їх авіа і до середини Дніпра вже не долітає.....
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03.03.2022 12:31 Відповісти
а в Харьков что попало сегодня
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03.03.2022 17:25 Відповісти
их меньше, обстрелов меньше, а авианалетов будет больше
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03.03.2022 17:35 Відповісти
ну значит Стингер камон !
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03.03.2022 17:41 Відповісти
А где нецензурная лексика?
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03.03.2022 09:51 Відповісти
Ніякого полону кацапам!!! Тільки вбивати!
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871?s=20&t=I_txZMFfmXE5dhJHPkrHqw
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03.03.2022 09:52 Відповісти
особливо пілотів і артилеристів.цю мразоту відразу у пекло
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Выносить байрактарами ПВО и сразу закидывать со штурмовиков.
И так много раз.
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03.03.2022 09:52 Відповісти
Хороший маскаль - мертвий маскаль. Всі маскалі стануть хорошими.
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03.03.2022 09:53 Відповісти
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
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03.03.2022 09:53 Відповісти
Кончились "калибры" у тварей кацапских. Нечем города обстреливать
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03.03.2022 10:08 Відповісти
дай бог
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03.03.2022 17:26 Відповісти
вообще охренели кацапы они бы еще атомную подлодку притащили или Кузю на буксире
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03.03.2022 17:27 Відповісти
Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне Запорожской атомной электростанции для отчета, заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котик.

«Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству»,- отметил он.
https://t.me/minval_az/23281
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03.03.2022 09:54 Відповісти
Маскалі не фотогенічні. Нема чого портити козлиними мордами нашу станцію.
П.С. А посмертно їх всіх обов"язково сфотографують, щоб їх соплемінники-андрофаги впізнали їх.
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03.03.2022 09:56 Відповісти
Без оружия.
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03.03.2022 10:03 Відповісти
Й в оточенні наших вояків зі зброєю... Тоді гарний звіт вийде...)))
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03.03.2022 10:09 Відповісти
Це все манівці. Нікуди вони звідти вже не вийшли б, а просто вдарили по місту, вже знаходячись всередині.
Не вірити кацапським виродкам, вони брешуть частіше, ніж дихають!
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03.03.2022 10:17 Відповісти
Разве , что дохлыми можно сфоткать
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03.03.2022 10:21 Відповісти
а потім скинути їх в реактор!!!
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03.03.2022 10:32 Відповісти
Организовать экскурсию на минные поля на фоне ямы для забитого скота.
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04.03.2022 03:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
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03.03.2022 09:54 Відповісти
Жареная касапятина уже начинает поднадоедать.. может коптить начнём??
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03.03.2022 09:55 Відповісти
Tut Javelin po ruskomu tanku popal.
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03.03.2022 09:56 Відповісти
Десь всередині ховається скромний екіпаж.
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03.03.2022 09:58 Відповісти
Выгорели на работе. Такое бывает.
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03.03.2022 09:59 Відповісти
На молекулы распались
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03.03.2022 10:32 Відповісти
насиння шкода
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03.03.2022 10:50 Відповісти
правильно - "еще один сгорел на работе" ))
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03.03.2022 17:32 Відповісти
Tam temperatura podnimajetsia do 10000 gradusov pri udare,daze buriat nevyderzil takoje
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03.03.2022 10:04 Відповісти
Та й не треба видержувати.
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03.03.2022 10:11 Відповісти
...згинуть наші воріженьки як роса на сонці... (с)
Мабуть Павло Чубинський уже тоді щось знав
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03.03.2022 10:15 Відповісти
Екіпаж було відправлено швидкісним способом на концерт Кабздона.
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03.03.2022 10:19 Відповісти
Тоненьким шаром розмазаний по стінкам. Колись були окрема Ваня і Вася. Тепер вони одне ціле - декілька молекул у шпаринці. Там навіть зразок на ДНК аналіз проблематично зішкрябати...
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10.06.2022 10:57 Відповісти
Вы все врети! Хрюсске танки не пробиваются джавелинами! Так из звизды сказали!
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03.03.2022 09:58 Відповісти
А вы докажите!
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03.03.2022 10:36 Відповісти
А де танк?? то якесь звалище металолому)
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03.03.2022 10:04 Відповісти
То цигани вже башню звинтили, бо в уазік не поміщається.
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03.03.2022 10:09 Відповісти
як мухи і котлети - башта окремо- гусениці окремо
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Уважение украинцам за использование сувениров из Балтийских стран строго по инструкции.
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03.03.2022 11:00 Відповісти
мы вас не посрамим
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03.03.2022 15:40 Відповісти
Если привезут ещё, обязательно поделимся
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03.03.2022 23:52 Відповісти
І що, навіть мангал не допоміг?... Яка печалька...
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03.03.2022 12:10 Відповісти
ne dodumalisj riuzge 3 mangala privaritj
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03.03.2022 12:23 Відповісти
Реально у танка крышу снесло! 👀😲😂
P. S.
Безбашенный танк! 😁
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03.03.2022 14:18 Відповісти
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
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03.03.2022 10:00 Відповісти
Нехай ПОВЕРТАЮТЬСЯ до пекла.
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03.03.2022 10:10 Відповісти
матерщина вгрызается в українську мову даже на ТВ Давайте сведём к минимуму эту кацапскую, азиатскую гнусность. Так можно и в быдло превратится в порядке общения. Эту заразу дети подхватывают сходу, а лікування від неї дуже тривале
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03.03.2022 10:34 Відповісти
После Победы обязательно выведем эту матерщину, она украинцам несвойственна. А пока - понять и простить.
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03.03.2022 11:45 Відповісти
Енергійні вирази доречні за певних обставин. Зараз якраз такі.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
Від душі людина висловилась 😀
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03.03.2022 11:00 Відповісти
Як красіво дим піднімається від спаленої кацапської колони
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03.03.2022 12:13 Відповісти
Обожнюю наші коментарі!
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03.03.2022 13:02 Відповісти
Героям Слава!
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03.03.2022 15:43 Відповісти
А кацапов треба всюди *******, це ненормативна лексика, чи це життєва позиція?
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03.03.2022 15:56 Відповісти
Ціль у житті. Русні - *****.
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10.06.2022 10:59 Відповісти
Перед тем как отпустить пленных домой, пусть поработает на восстановление Украины. Смотрю, возражает про квалификацию. Но завалы чистить всё равно кому то придётся. При этом пусть научится работать. Может станет и у себя тротуары делать.
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Зачем отпускать? Пусть работают по дулом автомата до изнемождения! Собаке собачья смерть!
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14.03.2022 10:22 Відповісти
Самолеты есть? правда? и где стоят?
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04.03.2022 01:37 Відповісти
Тебе координаты аэродромов? Может сходишь вслед за русским кораблем?
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10.06.2022 11:00 Відповісти
Не давайте старі дані про кількість вбитих та знешкодженої ворожої техніки.
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14.03.2022 10:18 Відповісти
 
 