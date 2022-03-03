Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО

В мережі з'явилось відео, на якому український Су-24 завдає удару по ворожій колоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор запису дуже емоційно вітає український літак і дії пілота.

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