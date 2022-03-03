Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі з'явилось відео, на якому український Су-24 завдає удару по ворожій колоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор запису дуже емоційно вітає український літак і дії пілота.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+161 Слава Свид
показати весь коментар03.03.2022 09:36
+97 Шимус
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+91 Small Jerboa
показати весь коментар03.03.2022 09:41
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Будь ласка, зачекайте...
А на кацапів і джгут Есмарха шкода.
1. пленных убивать запрещает Женевская конвенция, это подсудное дело.
2. пленные - источник информации для военных
3. пленные - обменный фонд для наших пленных.
Пленных убивать НЕЛЬЗЯ
Горите в Аду черти!
Слава ВСУ!
Слава Народу Украины!
Послухав...
Ніякої ненормативної лексики НЕ ПОЧУВ!
Все культурно "по феншую":
Путін - ҐАНДОН!
Слава Україні!
Думаю, даже до некоторых кацапских свиней начало доходить, что где-то их ******* с вяличием
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И так много раз.
Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
«Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству»,- отметил он.
https://t.me/minval_az/23281
П.С. А посмертно їх всіх обов"язково сфотографують, щоб їх соплемінники-андрофаги впізнали їх.
Не вірити кацапським виродкам, вони брешуть частіше, ніж дихають!
Мабуть Павло Чубинський уже тоді щось знав
P. S.
Безбашенный танк! 😁