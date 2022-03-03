Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром: "Якби вас ЗСУ оточило, то вас би просто жахнули". ВIДЕО
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Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений сказав, що рішення здатися в полон він та його підлеглі прийняли після того як потрапили в оточення.
Топ коментарі
+78 Александр Лихошва
показати весь коментар03.03.2022 10:13
+75 экзорцист
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+70 экзорцист
показати весь коментар03.03.2022 10:15
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отпусти, вернутся добивать опять
«Речь идет в письме о том, что, по мнению России, Запад укрепляет свою безопасность за счет России. Очевидно, что на Западе придерживаются совершенно иного мнения», - прокомментировал текст письма МИД Финляндии Хаависто.
Ну все таки яка ми гуманна нація, ***!
Не в коем случае не отдавать "мамам", только после победы и лет 5 отработки по восстановлению Украины.
Песда зольдату
А це ******** поїде "дамой к маме".
По вашому це справедливо?
Для остальных повторяю в сотый раз - учения не знал - все это стандартная методичка!! Так отвечать положено по инструкции!! На 8 день могли сами догадаться а не глазами тут хлопать недоуменно!!
пленный сидит еще и пререкается. Глаза скотчем замотать, руки стянуть, дать отрезвляющих ударов прикладом по печени что бы са пел а не вытягивать по слову. Ознакомить с водосами на каких видны преступлени войск рашки - ну и теперь приступать к допросу.
команди прибиральників дохлих москалів. Тоді вони зрозуміють
що війна це кров ,гімно і цвяхи.
Дома же он будет рассказывать, что так не думает, ЕГО ЗАСТАВИЛИ и это вообще военная хитрость.
НЕ ВЕРЬТЕ их дешёвым отмазкам, они всех вокруг РФ ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть, за то, что все, кроме них самих не продажные дешёвки и не рабы!
ПОСТУПОК!
По новому закону РФ относительно "война и её упоминания" эти четыре клика "подтвердить" могут стоить 15 лет!
Їм там всім на раїсі "прошивку" нормальної людини поміняли... тепер вони ****** біороботи які працюють на гімні і скрєпах...
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A