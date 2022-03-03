Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром: "Якби вас ЗСУ оточило, то вас би просто жахнули". ВIДЕО

Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений сказав, що рішення здатися в полон він та його підлеглі прийняли після того як потрапили в оточення.

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