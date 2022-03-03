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"Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", - віцеспікер Держдуми РФ Кара-оол запропонував посилити покарання за "оголтелые фейки". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Віцеспікер російської Держдуми Шолбан Кара-оол заявив, що покарання за "оголтелые фейки" потрібно посилити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кара-оол заявив, що найближчим часом росіян очікуватиме покарання в 15 років в'язниці, але, водночас, чиновник нагадав, що під час Другої світової війни "паникеров расстреливали на месте".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+67
а вот его земляк просьба слабонервным не смотреть
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03.03.2022 10:45
+59
это русский, но только глаз узкий
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03.03.2022 10:43
+39
ІнфоВійська України/Ukraine






Россияне, неужели вы реально верите, что когда украинские войска стоят в Харькове, а российские - возле Харькова, то "Харьков бомбят украинские войска"?! У вас вообще между ушами есть что-то?!
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03.03.2022 10:57
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Как-то всё равно.
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Какая война? У вас же спецоперация?!!
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03.03.2022 11:01 Відповісти
короче раша-дурдом
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03.03.2022 10:43 Відповісти
это русский, но только глаз узкий
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Не о том ты щелбан думаешь...о Гааге пора думать..
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Баєвой бурят ?!
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Тыловой. Боевой бурят теперь редкость, они почти все теперь тыловики
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03.03.2022 10:45 Відповісти
Не, то софиты глаза слепят и приходится щуриться. А так он русский. Чей же еще!
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03.03.2022 10:55 Відповісти
нє. То скоріш за все тува.
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03.03.2022 11:05 Відповісти
Как заметила. у бурят имена и фамилии русские. Этот Шойгин земляк, тувинец.
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03.03.2022 11:07 Відповісти
о бурят,давай до нас на барбекю
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03.03.2022 10:43 Відповісти
оол якут ну мля
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Настаящєє расєйскає чістакровнає ліцо...
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03.03.2022 10:44 Відповісти
І оно будет садить на 15 лет молодых русских ребят, которые хотели донести правду.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Нехай садять. На протести виходять люди сміливі, які мають знання та аналітичний розум, тобто ті, хто міг би якось розвивати. Чим більше посадять, тим глибше залізуть в середньовіччя.
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03.03.2022 11:00 Відповісти
Та хай вже починають розстрілювати один одного - нам же буде менше мороки .
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Тебе да, развиваться нужно, это верно. Эволюция прошла мимо оол, придется догонять
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Тепер Кісєльова з Скабєєвою посадять на 15 років?
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Их вешать надо за извращение своих же людей на не-людей.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Полностью поддерживаю расстрелы кацапских свиней. Пусть ещё и в свинарнике друг друга потихоньку уничтожают.
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03.03.2022 10:45 Відповісти
а вот его земляк просьба слабонервным не смотреть
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03.03.2022 10:45 Відповісти
Російське лего в розібраному стані .
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03.03.2022 10:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D
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03.03.2022 10:51 Відповісти
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03.03.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D
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03.03.2022 10:52 Відповісти
От рузьке Ваньки одна жопа осталась. Отправить на Рашку пускай вся деревня целует
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03.03.2022 10:54 Відповісти
І впізнати його зможуть лише найближчі "друзі" .
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03.03.2022 14:08 Відповісти
Шо, секс шоп разбомбили?
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03.03.2022 10:57 Відповісти
Ой. Шось йому наче трішки зле.
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03.03.2022 10:58 Відповісти
Его жопа пришла в Украину и ему жопа пришла в Украине. Казалось бы, разница небольшая, но есть нюанс. (с).
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03.03.2022 10:59 Відповісти
Только голова и осталась...
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03.03.2022 16:05 Відповісти
Они реально в это верят,или это для внутреннего потребления?Если верят,то там уже ничего не поможет.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Не паникуй. Пережили Гитлера, пережили Сталина, переживем и Путина.
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03.03.2022 10:48 Відповісти
ІнфоВійська України/Ukraine






Россияне, неужели вы реально верите, что когда украинские войска стоят в Харькове, а российские - возле Харькова, то "Харьков бомбят украинские войска"?! У вас вообще между ушами есть что-то?!
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03.03.2022 10:57 Відповісти
там ничего нет Абсолютно
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Есть - пищеприемник
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Вєрьовочка. Щоб вуха тримати.
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03.03.2022 12:44 Відповісти
Развитие по кацапски.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
твой атец когда война алень трахать
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Им уже пришла пора разлагаться а не развиваться . Что б вы кацапы все сдохли !
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Ошен умній,да, этот брат-славянин Щелбан Кара-кара-ол.
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03.03.2022 10:47 Відповісти
А мені подобається, повернення смертної кари в рф, розстріли на місці. Мочіть своїх раз об українців зуби поламали! Воронежу приготовиться!
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Або розстрілюйте всіх, хто уникнув наших куль
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03.03.2022 11:19 Відповісти
Монголо-кацапское нашествие.
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Украинский офицер по айфону: Тут ваш сын у нас в плену! Отец: У меня еще четверо детей. Офицер: Одним больше, одним меньше - понятно!
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03.03.2022 10:48 Відповісти
Так у них же карають за визнання спецоперації війною. На скільки його повинні посадити?
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03.03.2022 10:48 Відповісти
Вы ,даже как свинособаки,недоразвитые

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03.03.2022 10:49 Відповісти
деградація - не розвиток. Хоча теж рух.
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03.03.2022 10:50 Відповісти
Какие 15 лет? Всех расстрелять!!!
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03.03.2022 10:52 Відповісти
Очень интересно мнение вечно покусанного пчелами ******, который до сих пор срет в дырку в полу.....
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03.03.2022 10:53 Відповісти
tak nachinatj s *****, lavrova **********, solvjha, davai nachinaite razstrelivatj za feiki - v ih rechi chto ne vestj, tak feik.
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03.03.2022 10:54 Відповісти
Все вірно він мовив. Хай ще у себе москалів знищують.
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03.03.2022 10:55 Відповісти
Стреляйтеся ссцуки поголовно )
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03.03.2022 10:55 Відповісти
А фейков вам настругаем.
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03.03.2022 10:57 Відповісти
Адин чоткий зверолюб
Ехал в Украину
Опля - слон его ибет
Не прикрил он спину
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03.03.2022 11:07 Відповісти
eti ****** esho neponjali shto im ***** VSEM
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03.03.2022 10:55 Відповісти
агония
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03.03.2022 10:55 Відповісти
Говорящее мясо... Вот оно основное богатсво рассеюшки
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03.03.2022 10:56 Відповісти
теперь задача скрыть все "успехи" *****
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03.03.2022 10:58 Відповісти
Главного паникера сдуло за Урал, и уже неделю не появляется в Москве-ордынской. Вице-пукер переходите от слов к действиям.
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03.03.2022 10:58 Відповісти
on shamana teperj ishchet, tot skazal chto vjalikaja za dva chasa do Kijeva, no za dva casa bilo razherachenno 500 kacapov i tilovih burjatov.
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03.03.2022 11:00 Відповісти
Фейк говорит про фейк?
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03.03.2022 11:00 Відповісти
С сегодняшнего дня за распространение фейков до 15лет!. Конашенкова первого зжсажать надо.Ну и пупу,естественно.
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03.03.2022 11:02 Відповісти
там вже років 20..перевернута реальність..чорне то біле біле то чорне..якшо вони за плакат Нет Войне дітей з матерями посадили за ґрати на добу
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03.03.2022 11:10 Відповісти
Дайте Шолбану шолбан по лбу!
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Кара-ЛО
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Vot! Eto nastojascee lico parasi! Mongolo orda, bljat! slavjane. ******.
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Вот такой то прищуренный русский Кара-Мурза и сочинил 'историю"Киевской Руси для обязательного изучения в школах.
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03.03.2022 11:08 Відповісти
Леонід Гозман сьогодні попрощався на з слухачами "Єхо", сказав що напевно в єфірі останній раз...каже шо його посадять
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03.03.2022 11:08 Відповісти
НУ И ПУСТЬ . СЛАВА ГЕРОЯМ!
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03.03.2022 11:14 Відповісти
Якщо вже держдура заспівала про панічні настрої, можна уявити як там всикаються інші.
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03.03.2022 11:18 Відповісти
А вы суки сразу новорождённых расстреливайте, если первый крик не слава Путину, к стенке засранца!
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03.03.2022 11:22 Відповісти
Прекрасное развитие "трусского мира"
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03.03.2022 11:23 Відповісти
А-ха-ха, развівацца... Схоже русачки вже Середньовіччя проскочили і развіваюцца до рабовласництва
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Правильно, стреляйте сами себя.
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Настало время расстреливать окупантов, в том числе и в правительстве РФ. Войной с Украиной РФ отдает свои интересы США и Китаю.
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03.03.2022 11:27 Відповісти
Для развития нужна смертная казнь которую вроде как одобрили и расстрел .Как всегда.. на тех ипенях. все. как всегда.
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03.03.2022 11:57 Відповісти
В окопы, падло иди, суки не настрелялись они, уроды, мрази, подонки! Ця гидота гадає, що стоїть на людьми. Смерть ******!
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03.03.2022 12:06 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Это не реально. Вы осознаете сколько нас???? Ничтожно мало. Нам самим только бежать оттуда. У нас нет прав. и не будет пока россия не будет уничтожена как государство. Сделать это можно тоько из вне. Будьте реалистами. Мы здесь живем. Спасти всех может только расчленение россии и в даьнейшем и невозможность наращивать военный птенциал. Россию надо уничтожить как хлам.
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19.04.2022 19:09 Відповісти
Він правильно каже що їм треба розвиватися бо на даний момент цей щелбан і "иже с ними" недорозвинені тобто з затримкою розумового розвитку Ну а тюрми для народа це типова ознака демкратії і свободи слова для росії
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Еще один Шалайбалай славянин. Развиваться? Нет милый, будете деградировать.
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03.03.2022 12:25 Відповісти
Калмик видав "гоcтайну" що спецоперація це масштабна війна.
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03.03.2022 12:44 Відповісти
типичный ордынец
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03.03.2022 13:27 Відповісти
скоро **** в тобі черви будуть развиваться
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Стреляйте своих за "фейки", мы не против.
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03.03.2022 14:27 Відповісти
шолбан правильно каже. всех расеянцев растрелять вдома. Шоб і духу руского небуло.
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03.03.2022 14:53 Відповісти
вот настоящий русский и ******* и по погонялу.
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03.03.2022 15:25 Відповісти
Він пропонує розстрілювати своїх москалів?
Ну нехай.
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03.03.2022 15:25 Відповісти
Тобто цей ординець назвав війну війною, хоч йому ***** заборонив це робити, а приказав називати "спец.операцією".
Значить цей тупий оленяр чи оленефіл, буде першим в розстрільному списку бо розповсюджує "фєйки"
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03.03.2022 15:31 Відповісти
Шо эта чурка бурятская лопочет? куда оно собралось развиваться? твое место на параше, чмо фашистское !!!
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03.03.2022 15:33 Відповісти
Они будут разлагаться, время развития закончено.
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03.03.2022 15:37 Відповісти
Мій емпіричний закон з нечисленними винятками. "Всі, хто добровільно чи за примусом потрапляють у Росію = клоака, перетворюються у лайно".
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03.03.2022 16:37 Відповісти
poshol na ***
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05.03.2022 05:21 Відповісти
 
 