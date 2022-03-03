"Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", - віцеспікер Держдуми РФ Кара-оол запропонував посилити покарання за "оголтелые фейки". ВIДЕО

Віцеспікер російської Держдуми Шолбан Кара-оол заявив, що покарання за "оголтелые фейки" потрібно посилити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кара-оол заявив, що найближчим часом росіян очікуватиме покарання в 15 років в'язниці, але, водночас, чиновник нагадав, що під час Другої світової війни "паникеров расстреливали на месте".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада пропонує РНБО запровадити санкції проти причетних до "визнання" "ЛДНР" політиків та чиновників РФ. У списку 351 особа