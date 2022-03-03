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"Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", - віцеспікер Держдуми РФ Кара-оол запропонував посилити покарання за "оголтелые фейки". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Віцеспікер російської Держдуми Шолбан Кара-оол заявив, що покарання за "оголтелые фейки" потрібно посилити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кара-оол заявив, що найближчим часом росіян очікуватиме покарання в 15 років в'язниці, але, водночас, чиновник нагадав, що під час Другої світової війни "паникеров расстреливали на месте".
Топ коментарі
+67 Шимус
показати весь коментар03.03.2022 10:45
+59 Zemer
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показати весь коментар03.03.2022 10:57
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Россияне, неужели вы реально верите, что когда украинские войска стоят в Харькове, а российские - возле Харькова, то "Харьков бомбят украинские войска"?! У вас вообще между ушами есть что-то?!
Ехал в Украину
Опля - слон его ибет
Не прикрил он спину
Ну нехай.
Значить цей тупий оленяр чи оленефіл, буде першим в розстрільному списку бо розповсюджує "фєйки"