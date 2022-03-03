Спеціальне звернення поліції Миколаєва і голови місцевої ОДА до окупантів: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВIДЕО

Патрульні поліцейські Миколаївської області та голова миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні до російських загарбників прокричали відому фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким зверненням до російських окупантів Кім опублікував на сторінці ОДА в соцмережі.

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