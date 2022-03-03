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Спеціальне звернення поліції Миколаєва і голови місцевої ОДА до окупантів: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Патрульні поліцейські Миколаївської області та голова миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні до російських загарбників прокричали відому фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким зверненням до російських окупантів Кім опублікував на сторінці ОДА в соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники продовжують висадку десанту у Миколаєві, - голова ОВА Кім

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Русский корабль...пошел *****
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03.03.2022 11:19
+32
Низкий поклон!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:20
+24
І настане час, коли один вигукне "Слава Україні" і тисячі відповідять "Героям слава"! (с)
С.А. Бандера
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03.03.2022 11:40
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Русский корабль...пошел *****
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03.03.2022 11:19 Відповісти
Николаев- город Герой! Столько атак отбили!
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04.03.2022 11:00 Відповісти
Низкий поклон!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Брати и сестры , заходите в ютубе на WarGonzo и посылайте там проклятье
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Забанен! )))))
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03.03.2022 15:08 Відповісти
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Путлер, иди на ***!!!
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Миколаїв "місто руських корабелів" як каже мордва, бандерівців нема і ніколи не було, зрозуміли тварюки московські?
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Не дождетесь флагов белых,
На)(уй шлют вас Корабелы.
Николаев не сдадим,
С нами губернатор Ким!!!
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Россияне, куражась в имперском бреду,
Лишь в одном поступили неглупо:
Назвались буквой V - от слова в п*зду,
Буквой Z - от слова з*лупа.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
хто зараз бьется всі Бандерівці
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03.03.2022 11:29 Відповісти
Та вже звісно, все більше людей розуміють що Степан Андрійович мав рацію.
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03.03.2022 11:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nPphpz08ifw&list=RDnPphpz08ifw&index=1
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03.03.2022 11:33 Відповісти
І настане час, коли один вигукне "Слава Україні" і тисячі відповідять "Героям слава"! (с)
С.А. Бандера
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Мільйони!
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03.03.2022 14:18 Відповісти
Золоті слова!
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03.03.2022 11:43 Відповісти
Жаль что херсонцьІ обос....ь Хотя пацаньІ из теробороньІ там погибли, царство им небесное.
А мер **** сдал город.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Харьків з вами, миколаїівці!!!
Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:57 Відповісти
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03.03.2022 12:12 Відповісти
В Москве задержали и посадили в автозак 5-7-летних детей за митинг против войны в Украине

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/247305_1646204290
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03.03.2022 12:27 Відповісти
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03.03.2022 12:30 Відповісти
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03.03.2022 12:31 Відповісти
І З ЦІЄЮ КРАЇНОЮ ЗАХІД ПОБОЮЄТЬСЯ ПОЧИНАТИ ТРЕТЮ СВІТОВУ
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03.03.2022 13:15 Відповісти
Особливо небезпечна українська ДРГ.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
Добре, дуже добре !!!!
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03.03.2022 14:55 Відповісти
Чесно кажучі, він вже починає дратувати - ну навіщо, якщо ти бажаєшь дати позитив місцянам, постійно втуляти своє лице. Селфі будем робить після перемоги.
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03.03.2022 15:56 Відповісти
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:05 Відповісти
❗️Комендантский час с 19:00 до 06:00. С 21:00 выключаем свет.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499427305533366273

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03.03.2022 21:10 Відповісти
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2

відео..

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
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03.03.2022 21:12 Відповісти
Слова песни не для женщины. Но для меня она стала ежедневной молитвой. Русский военный корабль идет на ..... !
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03.03.2022 22:48 Відповісти
Кто такой Владимир Путин?
Он по росту - Лилипутин,
По призванию - Распутин,
Для России - злой Капутин.
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05.03.2022 21:00 Відповісти
 
 