Спеціальне звернення поліції Миколаєва і голови місцевої ОДА до окупантів: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Патрульні поліцейські Миколаївської області та голова миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні до російських загарбників прокричали відому фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким зверненням до російських окупантів Кім опублікував на сторінці ОДА в соцмережі.
Топ коментарі
+57 Слава Свид
показати весь коментар03.03.2022 11:19
+32 татьяна чепля
показати весь коментар03.03.2022 11:20
+24 экзорцист
показати весь коментар03.03.2022 11:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине!
На)(уй шлют вас Корабелы.
Николаев не сдадим,
С нами губернатор Ким!!!
Лишь в одном поступили неглупо:
Назвались буквой V - от слова в п*зду,
Буквой Z - от слова з*лупа.
С.А. Бандера
А мер **** сдал город.
Слава Україні!!!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/247305_1646204290
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499427305533366273
відео..
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
Он по росту - Лилипутин,
По призванию - Распутин,
Для России - злой Капутин.