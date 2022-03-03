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"От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мер Одеси Труханов - російським окупантам. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мер Одеси Генадій Труханов розповів про страх російських військових та звернувся до них з одним питанням: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Труханов сказав у короткому відеозвернення, опублікованому в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+63
Ватное животное протрезвело.
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03.03.2022 11:48
+61
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03.03.2022 11:48
+61
Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.

Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.

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03.03.2022 11:53
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Марчело ему видать фигурных прописал
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03.03.2022 11:46 Відповісти
Генерал Марченко в Миколаєві.
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Марченка головою Одеської обласної державної адміністрац
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03.03.2022 11:51 Відповісти
Однофамільці, але Марчело- так називають саме генерала Марченко керує обороною в Миколаєві
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04.03.2022 22:08 Відповісти
что ему мешало позвонить между гонянием русни и прочими развлекухами
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03.03.2022 11:52 Відповісти
Та вчора Марченко призначили на Одесу, ну і відстріл деяких зажопинців вплинув.
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03.03.2022 11:53 Відповісти
Труханову верить нельзя. Его выбрали тупоголовые или 100% -ые ватники
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03.03.2022 14:29 Відповісти
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Проснувся,гандон!
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03.03.2022 11:48 Відповісти
А свой расейский паспорт уже спалил?
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03.03.2022 11:57 Відповісти
Да. Остался греческий, кипрский, израильский и республики Вануату.
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03.03.2022 12:08 Відповісти
ты забыл ещё про итальянский
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03.03.2022 14:43 Відповісти
Ватное животное протрезвело.
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Скор буде співати Батько наш бандера
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Исключительно инстинкт самосохранения.
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03.03.2022 11:51 Відповісти
100000?!!!
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03.03.2022 11:57 Відповісти
Да кто там протрезвел?. Ему просто страшно,что за ним придут,как за мером Кременной. А надо бы. И за допой и за шуфричем, и за бондаренкой и ещё кучей ватных сволочей.
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03.03.2022 12:06 Відповісти
я бы киву бы повесил, после того как его бы болгаркой укоротил !
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03.03.2022 21:12 Відповісти
А под подкладкойзашит кацапский паспорт... Ублюдок. Он сделал все чтоби сдать Одессу но ... не срослось... Депортировать кацапское говно!!!
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03.03.2022 12:27 Відповісти
Ти шо ? А хто одстраивать Україну буде ?
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Гнида
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Труханов, тряхни одесский клуб мильярдеров - собери мильярд за голову *****, мильярд за голову Шойгу, мильярд за голову Медведева ,
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03.03.2022 11:49 Відповісти
медвепут нічого не вирішує, на нього кошти трати не варто. За голови путлера та оленевода краще добавити чи за голови генералів краще оптом і на вагу.
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03.03.2022 11:54 Відповісти
Все одно він після цього виродком бути не перестане.
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Та воно не за людей переживає, а просто боїться щоб не втратити своє дохідне корито.
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03.03.2022 21:36 Відповісти
Добкін, Труханов.., світ перевернувся.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
"Ничто не ново под Луной". І раніше промоскальські покидьки чіпляли на себе вишиванки і починали її рвати на грудях, спекулюючи на патріотизмі. Деякі з них досягли неймовірних висот, користуючись короткою пам'яттю суспільства. Треба з цього робити висновки
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03.03.2022 11:55 Відповісти
Спподіваємся що зробимо, але тут головне дух суспільства, чого так і не зрозуміли московити, навіть руський в Миколаєві це не руський в Костромі.
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03.03.2022 11:58 Відповісти
очко палает у них
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03.03.2022 12:24 Відповісти
*****, ждав в яку сторону маятник качнеться, гнида
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03.03.2022 11:50 Відповісти
да, хтось йому хороших звіздюлей виписав за його "пацифізм". За два дні - кардинальна зміна "менталітету" (хоча йому перевзуватися не вперше). Напевне, новий начальник, керівник ВЦА області (якого поставили замість Гринивецького вчора) постарався, причому сильно постарався
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03.03.2022 11:50 Відповісти
ты хочешь сказать что ему и таким как труханов можна верить?
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03.03.2022 12:26 Відповісти
а як же Адеса руский город ? все ? чи тільки до висадки окупантів ?
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03.03.2022 11:51 Відповісти
Зовсім нема віри цій істоті. Але можна зробити й добрий висновок - прокацапські щурі наввипередки тікають з руського корабля, ідущєго нах#й, й клянуться в вірності Україні
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03.03.2022 11:51 Відповісти
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03.03.2022 11:52 Відповісти
Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.

Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.

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03.03.2022 11:53 Відповісти
Партизани Світу - топить рашкіни яхти і кораблі!!
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03.03.2022 11:53 Відповісти
В офіційних новинах наголосили що *притопив*, напевно так легше для нього. А те що притопив до самого дна, то таке. Топіть, паліть, бийте сволоту
Слава Україні!!
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03.03.2022 11:59 Відповісти
а про страховку там не написали котрую получит хозяин яхты?
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03.03.2022 12:27 Відповісти
Наш человек...
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03.03.2022 12:40 Відповісти
К сожалению не успел....экипаж его сдал.
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03.03.2022 12:52 Відповісти
Тарас Остапчук иначе поступить не мог. СЛАВА ГЕРОЮ!
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03.03.2022 16:18 Відповісти
В акватории Черного моря в направлении Одессы движется десантный отряд ЧФ РФ - четыре крупных десантных корабля в сопровождении трех ракетных катеров. З цим щось робити плануеться чи чекатимемо допоки вони повилазять на берег ?
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03.03.2022 11:55 Відповісти
Взагалі то краще почекати і покласти на березі, так німці робили.
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03.03.2022 12:00 Відповісти
и лишить рыбок корма?)) не-еее, лучше отправить их на корм рыбкам
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03.03.2022 12:20 Відповісти
Зараз в ГШ терміново роблять звіт спеціально для тебе та вишлють його тобі якнайшвидше. Не турбуйся.
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03.03.2022 12:02 Відповісти
З картами і схемами...
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03.03.2022 12:41 Відповісти
Нептунами по них які ЗЕ відмовився купувати бо "дороги для окупації" важливіші за Незалежність...
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Та хай лезут....там пляжи позаминировали
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Даже собаки скоро касапов будут проклинать..
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03.03.2022 11:56 Відповісти
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03.03.2022 12:21 Відповісти
А в мешках касапы...
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03.03.2022 12:27 Відповісти
в левом углу (ближний ) так точно ))) ибо шото комками ))))
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03.03.2022 12:31 Відповісти
Труханов артист...Рашкованы его и таких как он от суда спасает.
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03.03.2022 11:59 Відповісти
О,всплыло. Да тебя падлу надо вместе с кацапами утопить на их десантных галошах.
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03.03.2022 12:00 Відповісти
одна половина мозга ненавидит вся украинское, а вторая часть переполнена жаждой наживы. похоже вторая часть мозга побеждает и выдает такие перлы
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03.03.2022 12:03 Відповісти
Ну если даже этот ватник прозрел... как говорила Ахеджакова в фильме "Ну если уж в Моссовете..."
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03.03.2022 12:05 Відповісти
Кто прозрел? Он сейчас себя считает жертвой обстоятельств.
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03.03.2022 12:12 Відповісти
Наверняка знает что-то такое. Что уже можно возглавить(народ), оборону
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Что то там промямлил через силу. Тут не раскаянье а скорее спасение своей шкуры хочет лизнуть сразу обеим сторонам
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03.03.2022 12:12 Відповісти
Розірвіть їх на шматки, одесити, брати наші!
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03.03.2022 12:13 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:13 Відповісти
Одумался. Или ему этой ночью пришел призрак В. Струка.
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03.03.2022 12:16 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Час уже не тільки запитання задавати, але і самостійно давати на них відповіді.
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03.03.2022 12:21 Відповісти
труханов - редкостная поця (как, в принципе, и все из "доверяй делам"). Он всегда такой был, и сейчас это лишний раз проявилось. Я ещё помню, как эта ватная мерзота в 2014м бегала всем митингам с "колорадкой" и целовалась в десна с кауровым и прочим ватным биомусором.
У меня плохая память. Но я записываю.
Сейчас, с началом войны оно просто "переобулось", потому что понимает - это сейчас для него единственный шанс не отправиться "в расход" от одесситов.
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Самый главный человек в Украине это солдат украинской армии
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03.03.2022 12:21 Відповісти
о, мудило на грудь принял и осмелел
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03.03.2022 12:29 Відповісти
!!! Друзі, оглядаємо уважно гуманітарну допомогу, яку збираємо і передаєм.

Сьогодні в бригаді ТрО, вже знайдено таких декілька штук.

Маячки-трекери вони дають наводку.

Знаходите ці маячки, розбивайте молотком потім спалюйте.
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03.03.2022 12:31 Відповісти
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03.03.2022 12:31 Відповісти
Зараз військовий час. Вбивайте відомих кацапофілів. Буде ще друга хвиля кацапського наступу! І зрадники будуть і далі зраджувати. Коджний труп труханових, шуфричів, бойок, добкіних наближає Пермогу!
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03.03.2022 12:33 Відповісти
Гнать лысого ****** за паребрик. Доверия нет!

Политика нулевой толерантности к этим мразям.
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03.03.2022 13:15 Відповісти
О, труха вирішив записатись в патріоти? Чомусь я зовсім не вірю в щирість його слів. Скоріше це страх, що якщо в Одесу зайдуть окупанти - то приберуть і його.
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03.03.2022 13:25 Відповісти
Ні, тут або через відео він наводку дав, або побоявся залишитись поза меж керування ''потоками''
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Або його раптове "прозріння" пов"язане з тим - що Зеленський після звільнення рига гриневецького може замінити і його на когось справді патріотичного.
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03.03.2022 13:27 Відповісти
Зассал, *****, когда его подельника-крышевателя Гриню задвинули в ацтой, вот и решил подсуетицца. Поцреот, ибиивомать.

Сидел бы себе в подвале и не отсвечивал. А то его лысина сильно демаскирует окрестности.
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03.03.2022 13:27 Відповісти
Чорт в шкурі вівці, смаленим запахло вирішив підмазатись до України. Гнати його в три шиї..
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03.03.2022 13:53 Відповісти
Де ти ***** ховався, ждал путлера, ****, а зараз засцяв, решил нарисоваться, а то війна закінчиться без нього.
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03.03.2022 14:10 Відповісти
В мене питання, з московськими попами що робити, ці суки палки в колеса будуть ставити
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03.03.2022 14:21 Відповісти
чмо сепарское прорезалось!!!! сцыт, тварь !!!
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Наконец через 30 лет ,правда только после того как началась война,украинские чиновники поняли что такое АРМИЯ. Где вы были раньше когда под Одессой военный аэродром под стройку отдавали карманы набивали. А когда пришла беда вспомнили и про самолеты и корабли и вертолеты. Как бы это все сейчас пригодилоь и бомбы не падали на ваши головы. А теперь бегаете у запада просите...Даже я простой украинец знал что рано или поздно будет эта война.А вы уж и подавно должны как государственные люди это все предвидеть. Жаль...
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Господи.Власть .Ну выдайте наконец всему народу оружие.Не кормите солдат врага,а убивайте их.Они нас будут убивать без сожаления.Они за этим сюда пришли
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03.03.2022 22:14 Відповісти
 
 