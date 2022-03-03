"От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мер Одеси Труханов - російським окупантам. ВIДЕО

Мер Одеси Генадій Труханов розповів про страх російських військових та звернувся до них з одним питанням: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Труханов сказав у короткому відеозвернення, опублікованому в соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО