Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО
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Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент підняття українського прапора над містом бційці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+40 Максім ХОЙ 07fb0949
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+33 Привет
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+31 время
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Европа? Это в Ваших интересах тоже.
Включайте на полную мощность свои репродукторы
и дайте послушать российских солдатам это
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A