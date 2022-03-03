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Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

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Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент підняття українського прапора над містом бційці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
В Україну їдуть перші 16 тисяч іноземних добровольців

Весь світ з нами ✊🇺🇦🌍
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03.03.2022 12:35
+33
И над Херсоном установим...и над Донецком..и над Луганском...и над Симферополем...
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03.03.2022 12:37
+31
Молодці хлопці! Не залишайте цапів в живих.Смерть цапам!
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03.03.2022 12:34
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03.03.2022 12:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k3eGnGz-g7c
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Слава Украине!!!
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Героям Слава!!! Дві ділянки кордону, Баришівка, Горлівка... список попвнюється... а у москаля лиш Хер... без ...сон
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03.03.2022 13:22 Відповісти
Молодці хлопці! Не залишайте цапів в живих.Смерть цапам!
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03.03.2022 12:34 Відповісти
В Україну їдуть перші 16 тисяч іноземних добровольців

Весь світ з нами ✊🇺🇦🌍
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03.03.2022 12:35 Відповісти
Как сообщили, едут защищать Украину безвозмездно!!!
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03.03.2022 12:39 Відповісти
Безвозмездно. Только за одни вкуснейшие украинские харчи. А это уже очень немало: после хамбургеров и прочего безвкусного фуда кушать потрясающие вареники, голубцы и украинский борщ...
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05.03.2022 09:07 Відповісти
Було б добре якби на засобах ППО приїхали.
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03.03.2022 12:42 Відповісти
Игра слов .Не первые 16 тисяч ,а первые из 16 тисяч. Хотя да ,врага надо страшить и дезинформировать
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03.03.2022 13:12 Відповісти
Чудно ,когда над Херсоном восстановите ?
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03.03.2022 12:36 Відповісти
И над Херсоном установим...и над Донецком..и над Луганском...и над Симферополем...
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Генеральний штаб запрошує Вас, щоб Ви склали графік відновлення.
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03.03.2022 12:38 Відповісти
Требуется боец для установления флага над Херсоном.
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03.03.2022 12:39 Відповісти
Як тебе грохнуть!, хоча Херсон і так український!
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03.03.2022 12:44 Відповісти
..и тебя..псина смердячая в могилку зароют....))) Даже не сомневайся... И дворовый Тузик подымет лапку над твоим холмиком. Это будут слёзы по тебе. Сдохла бы в муках твоя мамка... рожая тебя..падаль.... Как бы было бы прекрасно не читать сегодня твои слова..мразина!!
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03.03.2022 14:14 Відповісти
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Гостомель-Буча стали как Сталинград фашистам.
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03.03.2022 12:38 Відповісти
Тепер у москалів від слова "Буча" починається енурез.
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03.03.2022 12:38 Відповісти
⚡️ «Черниговщина - защитники из состава Оперативное командование "Север" остановили наступление техники оккупанта. Есть и трофеи». - Генеральный Штаб ВСУ Украины
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03.03.2022 12:40 Відповісти
гАсТаМеЛь навсегда запомнят
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03.03.2022 12:44 Відповісти
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03.03.2022 12:44 Відповісти
А касапы на фонарях телепаются???
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03.03.2022 12:46 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Урааа!
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03.03.2022 12:50 Відповісти
Очень похоже, что со стороны Житомирской трассы хотят обойти на Катюжанку - Дымер и замкнуть котёл тем ублюдкам, которые окопались на участке от Дымера в направлении Киева.
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03.03.2022 12:50 Відповісти
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Французький стріт-арт художник Seth створив у Парижі фреску-маніфест на підтрим. #StandWithUkraine
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Нужно закрыть небо хотя бы над стратегическими объектами, АЕС, ГЕС, ТЕС и т. д.
Европа? Это в Ваших интересах тоже.
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03.03.2022 12:58 Відповісти
А тому дядьку з Бучі премію за найкращий он-лайн репортаж засмажених кадировців.
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03.03.2022 12:58 Відповісти
Украинцы захваченных городов и сел.

Включайте на полную мощность свои репродукторы

и дайте послушать российских солдатам это
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03.03.2022 13:01 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 13:18 Відповісти
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03.03.2022 13:18 Відповісти
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03.03.2022 13:23 Відповісти
Украинский сафари в лесах Буча закончили☠️☠️☠️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇹🇱🇹🇱🇹
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03.03.2022 13:26 Відповісти
Слейся обратно в унитаз в чебурнет, вместе со своими брехливыми ысерами, ущербное ты существо
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03.03.2022 14:15 Відповісти
Сцаный кацап, сцаный аквафреш страны 404 скоро надо будет заменить на флаг мацковии. И это вам еще повезет. Тебя мамке не отдадим. Будешь висеть на гилляке вдоль дороги.
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03.03.2022 14:24 Відповісти
Иди ***** руский.
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:05 Відповісти
 
 