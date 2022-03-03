Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент підняття українського прапора над містом бційці опублікували в соцмережах.

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