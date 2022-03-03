"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде" - жінки Конотопу демотивують росіян. ВIДЕО
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Мешканки Конотопу вирішили деморалізувати російских солдат своїми відмацькими здібностями.
Відео спілкування конотопчанок з російськими солдатами виклав телеграм кана голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде. Я таке наворожу, що в тебе завтра нічого стояти не буде", - вигукувала жінка.
Російські війська в Конотопі були з першого дня війни. За інформацією місцевих на другий день росіяни вже міняли дизпаливо на горілку.
2 березня мер міста Семеніхін повідомив, що Конотоп здаватися не буде. Це він сказав після того, як заявив перед громадою міста, що військові Росії поставили умови: "Якщо ми починаємо супротив – вони розносять місто артилерією".
Увечері він повідомив, що війська Росії відступили з околиць міста.
Будь ласка, зачекайте...
За редким исключением.
Для свого старається.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Смех вовремя войны ((((((
Разве что на дереве.