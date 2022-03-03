УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12814 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні
18 465 19
війна (56641) Конотоп (82)

"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде" - жінки Конотопу демотивують росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканки Конотопу вирішили деморалізувати російских солдат своїми відмацькими здібностями.

Відео спілкування конотопчанок з російськими солдатами виклав телеграм кана голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде. Я таке наворожу, що в тебе завтра нічого стояти не буде", - вигукувала жінка.

Російські війська в Конотопі були з першого дня війни. За інформацією місцевих на другий день росіяни вже міняли дизпаливо на горілку. 

2 березня мер міста Семеніхін повідомив, що Конотоп здаватися не буде. Це він сказав після того, як заявив перед громадою міста, що військові Росії поставили умови: "Якщо ми починаємо супротив – вони розносять місто артилерією".

Увечері він повідомив, що війська Росії відступили з околиць міста.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Единственное что у каждого кацапа стоит - портрет *****
показати весь коментар
03.03.2022 12:42
+21
Ані х*й, ані п*й, ані рубль.
показати весь коментар
03.03.2022 12:39
+20
И это правильно...нех им плодится
показати весь коментар
03.03.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ані х*й, ані п*й, ані рубль.
показати весь коментар
03.03.2022 12:39 Відповісти
А я утверждаю, что не только в Конотопе, а во всей Украине ВСЕ женщины - ведьмы.

За редким исключением.
показати весь коментар
03.03.2022 12:42 Відповісти
Ну, моя точно ведьма.
показати весь коментар
03.03.2022 13:30 Відповісти
Ну, якщо твоя - то видно стоїть в тебе 24/7.
Для свого старається.
показати весь коментар
03.03.2022 15:45 Відповісти
Единственное что у каждого кацапа стоит - портрет *****
показати весь коментар
03.03.2022 12:42 Відповісти
И это правильно...нех им плодится
показати весь коментар
03.03.2022 12:43 Відповісти
М - мотивация
показати весь коментар
03.03.2022 12:44 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показати весь коментар
03.03.2022 13:09 Відповісти
А це дуже серйозно, похлєще санкцій. Біологічні види вимерли через нездатність розмножуватись
показати весь коментар
03.03.2022 13:19 Відповісти
ржу так шо то капец)))))

Смех вовремя войны ((((((
показати весь коментар
03.03.2022 13:21 Відповісти
шоб у них вооообще ничего не стояло!
показати весь коментар
03.03.2022 13:22 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 13:49 Відповісти
А про Бучу ти знав, гандон? А про Охтирку? Кожне українське місто - пекло для кацапів.
показати весь коментар
03.03.2022 13:57 Відповісти
Оторванный х#й не только стоять не будет, но и висеть.
Разве что на дереве.
показати весь коментар
03.03.2022 14:29 Відповісти
Так, дiйсно! Це тому що у нас нiколи не було iнквiзицii
показати весь коментар
03.03.2022 15:23 Відповісти
После западных санкций, у кацапов уже ничего не стоит, все обвалилось.
показати весь коментар
03.03.2022 15:58 Відповісти
Убивайте их.Есть закон Украины разрешающий это делать.Ему *****.Сидит ****** кацап ,а перед ним 100 человек стоит.Это враг.Где этот Семенихин с его автоматом .Обосрался что ли??
показати весь коментар
03.03.2022 22:19 Відповісти
Давайте Конотопские Ведьмы заклинание - *********** отвались ка!
показати весь коментар
04.03.2022 10:22 Відповісти
Молодцы женщины, настоящие украинки, честь вам и хвала! С такими мы обязательно победим!
показати весь коментар
04.03.2022 17:51 Відповісти
 
 