"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде" - жінки Конотопу демотивують росіян. ВIДЕО

Мешканки Конотопу вирішили деморалізувати російских солдат своїми відмацькими здібностями.

Відео спілкування конотопчанок з російськими солдатами виклав телеграм кана голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ти знаєш, куди ви прийшли? Тут кожна друга жінка відьма. У тебе завтра х#й стояти не буде. Я таке наворожу, що в тебе завтра нічого стояти не буде", - вигукувала жінка.

Російські війська в Конотопі були з першого дня війни. За інформацією місцевих на другий день росіяни вже міняли дизпаливо на горілку.

2 березня мер міста Семеніхін повідомив, що Конотоп здаватися не буде. Це він сказав після того, як заявив перед громадою міста, що військові Росії поставили умови: "Якщо ми починаємо супротив – вони розносять місто артилерією".

Увечері він повідомив, що війська Росії відступили з околиць міста.