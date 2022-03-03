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Ситуація в Києві - складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті – складна, але контрольована. Вночі в столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних Сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять", – сказав Кличко та підкреслив, що міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.

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"Хочу окремо подякувати столичним комунальникам, які, окрім виконання професійних обов’язків, також долучилися до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам. І возять сьогодні зерно на "Київхліб", розвозять їжу, гуманітарну допомогу киянам. Доставляють їжаки, блоки, пісок для тероборони. Це – працівники міських ШЕУ, "Київміськсвітла", "Київпастрансу", Центру організації дорожнього руху та інших служб. Хочу зазначити, що прибирати сміття в місті, розвозити продукти, служби можуть до комендантської години. Тобто – з 7:00 до 20:00", – повідомив мер Києва.

Він нагадав, що сьогодні для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду немає.

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"Всі, кому не має крайньої потреби, не їдьте в місто на автівках. Не створюйте заторів на мостах, щоб могли безперешкодно проїжджати екстренні служби та авто, що забезпечують життєдіяльність міста", – наголосив Кличко.

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Топ коментарі
+6
Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає - самая лучшая фраза, которую я услышала про Киев, дай бог, дай бог...
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03.03.2022 13:18
+6
Тут очень простая проблема. Малой группой они ничего не захватят, а большая легко уязвима. Короче, Украину они просто не могут проглотить.
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03.03.2022 13:24
+4
Наскільки я розумію з тих уривків, що до мене доходять та що можна скласти у пазл, постачання для росіян стало великою проблемою. Вони сильно розтянули комунікації, і є успішний приклад застосування Байрактарів по них.

Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.

Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.

І отут поради з цього плакату стають корисні.

Ми ще подивимося, хто тут в осаді.

Victor Tregubov
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03.03.2022 13:20
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03.03.2022 13:18 Відповісти
Наскільки я розумію з тих уривків, що до мене доходять та що можна скласти у пазл, постачання для росіян стало великою проблемою. Вони сильно розтянули комунікації, і є успішний приклад застосування Байрактарів по них.

Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.

Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.

І отут поради з цього плакату стають корисні.

Ми ще подивимося, хто тут в осаді.

Victor Tregubov
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03.03.2022 13:20 Відповісти
Тут очень простая проблема. Малой группой они ничего не захватят, а большая легко уязвима. Короче, Украину они просто не могут проглотить.
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03.03.2022 13:24 Відповісти
Все верно сказано. Первоначальный расчет бункерного сратега не оправдался на 300-400 процентов. Именно на такую величину он сейчас занижает потери рашистов в Украине. Оно думало что, на секундочку!!!, его войска добудут топливо, боеприпасы и продовольствие в хоте наступательной операции без обеспечения из своих тылов. Игрок в чапая шашками больший стратег, чем карлик из обосраного им же бункера.
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03.03.2022 14:09 Відповісти
SOS !

[email protected]

Казахстан, ж/д вокзал в Кокшетау. Токаев солгал заявляя о нейтралитете Казахстана. Эти танки идут в Украину.

надо обращаться к казахам , что бы выходили на улицы
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03.03.2022 13:18 Відповісти
Пусть американцы "попросят" казахов.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
Это всё дезинформация.
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03.03.2022 13:23 Відповісти
Можливо і правда.
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03.03.2022 14:37 Відповісти
Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає - самая лучшая фраза, которую я услышала про Киев, дай бог, дай бог...
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03.03.2022 13:18 Відповісти
Шикарно. Надеюсь так будет и дальше.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
Виталя, не нагнетай.
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03.03.2022 13:43 Відповісти
Dumaju oni ne chokalis, prosto tak za budushchije srashki i bjalosrashki.
https://www.youtube.com/watch?v=NUQlq4HRom8
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03.03.2022 13:49 Відповісти
ППО над Києвом рятує життя людей.
Без нього Київ вже був би зруйнований, як Харків.
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03.03.2022 14:30 Відповісти
Педалик! Ты почему продовольственные склады под завязку не набил 10 дней назад, и не сделал на Русановке хотя бы одно реальное укрытие. Твоя карта укрытий - чистое фуфло.
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03.03.2022 16:17 Відповісти
Коммунальные службы это герои! На них и вывоз мусора и починка водоснабжения и задела дыр на дорогах . У ни х должна быть в наличии самая передовая техника для их тяжёлой работы.
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03.03.2022 20:55 Відповісти
золотой чел цей наш виталя, почти шо ванга, ведь, як в воду глядел, когда призывал громадян готовиться к землю, прям пророк у ридной батькивщине
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04.03.2022 11:33 Відповісти
 
 