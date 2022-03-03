Ситуація в Києві - складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в місті – складна, але контрольована. Вночі в столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних Сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять", – сказав Кличко та підкреслив, що міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.
"Хочу окремо подякувати столичним комунальникам, які, окрім виконання професійних обов’язків, також долучилися до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам. І возять сьогодні зерно на "Київхліб", розвозять їжу, гуманітарну допомогу киянам. Доставляють їжаки, блоки, пісок для тероборони. Це – працівники міських ШЕУ, "Київміськсвітла", "Київпастрансу", Центру організації дорожнього руху та інших служб. Хочу зазначити, що прибирати сміття в місті, розвозити продукти, служби можуть до комендантської години. Тобто – з 7:00 до 20:00", – повідомив мер Києва.
Він нагадав, що сьогодні для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду немає.
"Всі, кому не має крайньої потреби, не їдьте в місто на автівках. Не створюйте заторів на мостах, щоб могли безперешкодно проїжджати екстренні служби та авто, що забезпечують життєдіяльність міста", – наголосив Кличко.
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Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.
Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.
І отут поради з цього плакату стають корисні.
Ми ще подивимося, хто тут в осаді.
Victor Tregubov
[email protected]
Казахстан, ж/д вокзал в Кокшетау. Токаев солгал заявляя о нейтралитете Казахстана. Эти танки идут в Украину.
надо обращаться к казахам , что бы выходили на улицы
https://www.youtube.com/watch?v=NUQlq4HRom8
Без нього Київ вже був би зруйнований, як Харків.