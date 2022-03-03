Війська РФ обстрілюють центр Харкова із артилерії: двоє мирних жителів загинули. ВIДЕО

Війська РФ продовжують знищувати мирне населення України. Сьогодні, 3 березня, російські окупанти обстріляли із артилерії одну з центральних вулиць Харкова - Сумську. В результаті ворожого обстрілу дві людини загинули.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своєму Youtube-каналі.

"Російська артилерія б'є центром Харкова. Потрапили у цивільний автомобіль-таксі на вулиці Сумській. Двоє мирних жителів загинули. Російська авіація та артилерія завдають ударів по десятках цивільних об'єктів Харкова. При цьому саме місто штурмувати російські війська бояться - чудова 92 бригада, поповнена позаштатно добровольцями з величезним бойовим досвідом, б'є ворога на всіх напрямках. Неоціненною є також вогнева підтримка наших артилерійських частин посилення. Місто підтримує армію, оборона Харкова щільна, російська армія зазнає важких втрат, і побоюється навіть наближатися до українських позицій", - пише Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

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"Ось "рускій мір". Щойно це відбулось тут. На жаль, водій таксі та пасажир загинули в результаті обстрілу російською артилерією. Автоміль таксі просто зрешетили. Підкреслюю - центральна вулиця Харкова. Люди загинули під обстрілом російської артилерії. Російська артилерія просто вбиває харків'ян. Це - терор. Росія хоче виграти війну терором, вона хоче вбивати, знищувати усіх підряд - мирне населення, звичайних громадян, але ми будемо боротися. Харків не здасться! Ми переможемо путінський терор!", - наголосив Бутусов.