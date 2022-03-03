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армія РФ (2384) війна (6922) знищення (190)

"Нас тупо бросили. Стоим 3-4 дня. Здесь кто-то вырвался, кто-то выжил. Теперь нас увольняют задним числом", - окупанти на українській землі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В мережі з'явилося відео, відзняте російським окупантом в місці дислокації армії РФ на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису російський окупант скаржиться, що він і його колеги вже не їли нормально кілька днів, говорить про те, що вони геть змокли і змарніли. Більшість окупантів, це ті кому вдалося вижити після боїв з українською армією.  

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО

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Топ коментарі
+72
Стоїм, пля, а повинні суки лежати у тру повозі
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03.03.2022 14:37
+62
Не жаліти! За кожну вбиту дитинку, жінку, бабусю, дідуся, чоловіка, воїна. Не жаліти!
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03.03.2022 14:38
+47
Песня "Поховали москаля край дороги..." оказывается написана на реальных событиях, а не чисто для юмора..
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03.03.2022 14:38
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Стоїм, пля, а повинні суки лежати у тру повозі
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03.03.2022 14:37 Відповісти
Добивати гадів.
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03.03.2022 14:37 Відповісти
Не жаліти! За кожну вбиту дитинку, жінку, бабусю, дідуся, чоловіка, воїна. Не жаліти!
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03.03.2022 14:38 Відповісти
Согласен. Гумманость должна была закончится после первой бомбы по мирным жителям.
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03.03.2022 14:40 Відповісти
Не кушал он.....тварь фашистская Мои дети и соседские, бабушка 85-летняя в подвале неделю живут...а он промок и ам-ам хочет..выродки !!!! фашисты !!!! нежалейте уродов
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03.03.2022 14:54 Відповісти
Песня "Поховали москаля край дороги..." оказывается написана на реальных событиях, а не чисто для юмора..
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03.03.2022 14:38 Відповісти
Походу уже не стоят там)))) откуда видео?)
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03.03.2022 14:38 Відповісти
Гостомель по ходу. Может уже вывезли. Было видео как Камазы в сторону Мозыря шли.
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03.03.2022 14:40 Відповісти
Полонених не віддавати ні матерям ні бабусям! Вони після міжнародного суду мають 10 років відпрацювати на будівництві інфраструктури знищених українських міст!!!
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03.03.2022 14:39 Відповісти
Та то такі "созідатєлі", ти підеш жити в побудований ними будинок?
Хіба що сміття сортувати, все одно дурна рабсила.
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03.03.2022 14:42 Відповісти
Траншеи копать ,раствор подносить, и тд. и тп.
Настройке работа всегда есть
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03.03.2022 14:52 Відповісти
які з них будівельники? вони тільки здатні жінок і дітей вбивати
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03.03.2022 14:47 Відповісти
Та годі вам.... Будьте милосердні!
Асфальтувати дороги за 200 грамів хліба та пляшку води на день згодяться...
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03.03.2022 16:41 Відповісти
****...те на москву, на кремль
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03.03.2022 14:40 Відповісти
они овцы
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03.03.2022 14:45 Відповісти
Строитесь в колонну и выходите на наш блок-пост и все .
Вас даже накормят ...
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03.03.2022 14:41 Відповісти
этих упырей переведут на границу, накормят и снова на танки посадят. Они все забудут как нажрутся и сразу готовы в новый бой мочить нацыков
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03.03.2022 14:42 Відповісти
Как там - рассея своих не бросает? Ну-ну.
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03.03.2022 14:42 Відповісти
«Иногда мне кажется,что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать» Петр Чаадаев (1794-1856)
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03.03.2022 14:43 Відповісти
Недокраїна з недолюдьми.
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03.03.2022 15:25 Відповісти
здохните фашисты.
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03.03.2022 14:43 Відповісти
Це вже не бійці, здадуться в полон заради поїсти.
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03.03.2022 14:43 Відповісти
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03.03.2022 14:44 Відповісти
Поки не підписали, а є моССкалями (не цивільними) - накрити їх градами!!!
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03.03.2022 14:44 Відповісти
Судя по говору- не мусульмане, правоверные мусульмане в нашей армии, а это чурки *******, обезьяны черножопые, слуги Иблиса.
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03.03.2022 14:45 Відповісти
ТАК ЖЕРІТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ КАЦАПИ, ВИ ЇЇ ПРАГНУЛИ ЗАХОПИТИ...
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03.03.2022 14:45 Відповісти
Пожалейте чуваков. У них же ноги мокрые. И спали на полу. И кушали плохо. Анижедети,*****.
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03.03.2022 14:47 Відповісти
цікаво,скільки магазинів обнесли "рус ские витязи" за цей час?
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03.03.2022 14:47 Відповісти
Обратите внимание на фразу: "Они хотят уволить нас задним числом, как те, кто не приехал сюда, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В ПОЛКУ...!" Так значит можно было остаться и не ехать?! Значит они туда ехали сознательно и добровольно!!!!
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03.03.2022 14:49 Відповісти
Не, аненезнеле.
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03.03.2022 15:11 Відповісти
все вірно...ці йшли за бойові чи ще якісь надбавки до корму...
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03.03.2022 15:15 Відповісти
Возвращайтесь домой и никаких проблем
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03.03.2022 14:50 Відповісти
а вдома їх помили, перевдягнули, накормили, переозброїли, надрочили, перегрупували і знову до нас...
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03.03.2022 14:54 Відповісти
Кацапье обосра-лось !!!!! Фашисты. ваше место на па-раше !!!! На кремль. твари !!!
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03.03.2022 14:50 Відповісти
недобитки
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03.03.2022 14:51 Відповісти
Як це в ютуб викласти? В цю тему хочу, її рашисти читають https://youtu.be/DExLyYtgSRE
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03.03.2022 14:52 Відповісти
**** і це друга армія світу?
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03.03.2022 14:53 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 14:54 Відповісти
Я про це говорю знайомим ще з 2014-го року, коли наші "русськають" на цих довбойобів. Кажу: "Які вони вхєра "русскіє"!? Це мордва, їбана. Чухонці, лопарі, єрзя, мокші і ще *** проссиш що. Русини - це українці, то ж годі заліссянську падаль з Руссю пов'язувати."
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03.03.2022 15:30 Відповісти
Ой, а давайте їх пожалієм.Може тоді вбиті ними воскреснуть, ми всі обнімемось і підем в захід сонця слідом за єдинорогом.
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03.03.2022 14:55 Відповісти
удачи лохи
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03.03.2022 14:55 Відповісти
По-моему хорошая идея с заложниками. После каждого налета расстреливать ровно столько пленных, сколько погибло гражданских наших. Можно в прямом эфире
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03.03.2022 14:58 Відповісти
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03.03.2022 15:28 Відповісти
Розстрілювати неозброєних це злочин.
Військові, які вже опинились у полоні, отримують захист країни перебування.
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03.03.2022 16:07 Відповісти
Почекай, коли ваше місто почнуть бомбардувати - тоді напишеш, злочин чи ні.
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Іди в сраку, диванний воїн.
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03.03.2022 16:43 Відповісти
Ага. Напишеш, як обісрешься, гуманіст. Якщо живий будеш.
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03.03.2022 16:51 Відповісти
Вони не підпадають під Женевську конвенцію, бо росія не визнає, що веде війну. Для ка цапів це офіційно спецоперація. Тому найкраще закрити цей гараж з орками і спалити нах""
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03.03.2022 17:03 Відповісти
обменный фонд. убивать нельзя.
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03.03.2022 14:58 Відповісти
убивать, да, нельзя, мы ж не рашисты, но они, блин, не нужны никому, никого на них не поменяют...
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03.03.2022 15:12 Відповісти
Я тебе открою секрет как **** поменяет даже такое говно. День и ночно крутить етих кацапских пленных по всем СМИ и водить по улицам как бродячих собак подгоняя поджопниками, показывая какая росийская армия на самом деле. **** не спроста засекречивает и потери и сдавшихся в плен.
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03.03.2022 15:21 Відповісти
Жеріть, потвори, один одного!!
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03.03.2022 15:00 Відповісти
Мальчишки, вы так не убивайтесь, вы так не убьетесь

Падлы
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03.03.2022 15:05 Відповісти
Думали дойти до Киева и уже там поживиться с домов и магазинов украинцев?
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03.03.2022 15:17 Відповісти
Кино для понижения внимания ЗСУ. Откуда у губАшлепа телефон если у офицеров забрали
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03.03.2022 15:17 Відповісти
Роздати їм pop-it нехай граються. Буде більше толку від них.
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03.03.2022 15:19 Відповісти
Поховали москаля, як собаку.
Видно ноги, видно руки, видно сраку.

Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля біля туї.
Видно руки, видно лапті, видно ... паспорт.
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03.03.2022 15:22 Відповісти
ты адресок назови где вы находитесь
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03.03.2022 15:29 Відповісти
Вы дебилы! Вы что не знаете старинную русскую народную мудрость?

НЕПРАВОЕ ДЕЛО КРЕПКИМ НЕ БЫВАЕТ!!!
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03.03.2022 15:30 Відповісти
Заблеяли шакалы.
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03.03.2022 15:43 Відповісти
Так не пхайтесь сюди, сукі ви такі
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03.03.2022 15:43 Відповісти
тре вирахувати локацію і надіслати вночі 3-й полк кропивницького спецназу.
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03.03.2022 15:57 Відповісти
Пусть сдаются в плёнки и воюют против Путина.Просто,еслииони вернутся сейчас живыми в РФ,их банально расстреляют и сожгут.На бумаге их просто уже нет вообще )) Их слили ,осталось только утилизировать .
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03.03.2022 16:00 Відповісти
якщо це відео правда - то те що кажуть всі окупанти, як один: " що їх прислали на навчання і нічого не сказали про війну є правда." ПРАВДА!!!!!
Яка жахлива країна росія ! це навіть не орда. В орді діяли племенні закони і якись Субудай чи Маномай не кидав на призволяще співплемінників, свою рідну кров.
А тут їх мають не за солдатів і не за людей , а за якусь рабську скотину!!!
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03.03.2022 16:11 Відповісти
Треба вирішувати це питання. Можна їм запропонувати здачу. Хто здасть зброю і піде в полон, той матиме право отримати вид на жительство в Україні, але без права голосу... Тоді хай здаються
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Пацаны, GPS координаты сообщите, пожалуйста (нашей арте)...
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Сдавайтесь, нищеброды
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Єнто фейк...
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03.03.2022 16:41 Відповісти
 
 