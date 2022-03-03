"Нас тупо бросили. Стоим 3-4 дня. Здесь кто-то вырвался, кто-то выжил. Теперь нас увольняют задним числом", - окупанти на українській землі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
В мережі з'явилося відео, відзняте російським окупантом в місці дислокації армії РФ на українській землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису російський окупант скаржиться, що він і його колеги вже не їли нормально кілька днів, говорить про те, що вони геть змокли і змарніли. Більшість окупантів, це ті кому вдалося вижити після боїв з українською армією.
Топ коментарі
+72 Яукр
показати весь коментар03.03.2022 14:37
+62 Kucher
показати весь коментар03.03.2022 14:38
+47 Alex Dev d4763325
показати весь коментар03.03.2022 14:38
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Хіба що сміття сортувати, все одно дурна рабсила.
Настройке работа всегда есть
Асфальтувати дороги за 200 грамів хліба та пляшку води на день згодяться...
Вас даже накормят ...
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Військові, які вже опинились у полоні, отримують захист країни перебування.
Падлы
Видно ноги, видно руки, видно сраку.
Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля біля туї.
Видно руки, видно лапті, видно ... паспорт.
НЕПРАВОЕ ДЕЛО КРЕПКИМ НЕ БЫВАЕТ!!!
Яка жахлива країна росія ! це навіть не орда. В орді діяли племенні закони і якись Субудай чи Маномай не кидав на призволяще співплемінників, свою рідну кров.
А тут їх мають не за солдатів і не за людей , а за якусь рабську скотину!!!