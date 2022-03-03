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Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь, з "Градів" знищено, - Нацгвардія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь з "Градів", знищено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у пресслужбі НГУ.

"Бойовики псевдореспублік разом із військовими РФ виклали в мережу відео, як обстрілюють Маріуполь залпами із "Градів". На відео видно КАМАЗ російської армії, а також автомобіль УАЗ із характерними символами на задньому склі. Випустивши касету ракет, один із окупантів, сміючись, передає "привіт", не знаючи, що скоро його знищать", - розповіли гвардійці.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+85
ССО вчера открыто пообещали это сделать -держат слово!
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03.03.2022 16:05
+56
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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03.03.2022 16:06
+32
Всіх кацапів в пекло!
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03.03.2022 16:08
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ССО вчера открыто пообещали это сделать -держат слово!
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03.03.2022 16:05 Відповісти
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03.03.2022 16:27 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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03.03.2022 16:06 Відповісти
******! Пекельна земелька для русні, як там діду з села сказав, пекельна)
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Всіх кацапів в пекло!
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Верещук еще та паскуда, хочет вывозить сепарских баб для сохранения их идентичности. когда спросили ее, а что остальные, которые пострадали, она плавно ушла от ответа. Сепарка
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Докажи!
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03.03.2022 16:12 Відповісти
послушай ее
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03.03.2022 16:14 Відповісти
неужели она на пару с медведчуком финансировала сепаров?
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03.03.2022 16:50 Відповісти
Ну ось й добре - менше буде роботи, коли будемо звільняти Лугандон...)) А так би довелося виковирювати їх з Донецьку та Луганську... Ми ж не кацапи, щоб стерти ці два міста з лиця землі...
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03.03.2022 16:15 Відповісти
смерть ворогам.
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03.03.2022 16:12 Відповісти
Слава ВСУ и святой Джавелине! (народный фольклор)
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Содіваюсь шо це останній "привіт" який ця паскудина передала в своєму коротенькому житті...
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03.03.2022 16:15 Відповісти
Та да, останній
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03.03.2022 16:17 Відповісти
"Прощай" із України!
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03.03.2022 16:17 Відповісти
Пздц выродки. Еще и хвастаются что уничтожают город в котором могут жить ихние же родственники и знакомые. Етих тварей в плен не брать. ***** все равно за них ничего не даст
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03.03.2022 16:17 Відповісти
Поховали москаля, як собаку.
Видно ноги, видно руки, видно сраку.

Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля біля туї.
Видно руки, видно лапті, видно ... паспорт.
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Обратка быстро прилетела,орки,пламенный привет от ВСУ)
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03.03.2022 16:20 Відповісти
Кома не там у заголовку.
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03.03.2022 16:21 Відповісти
земля бетоном, твари конченые... слава ССО!
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03.03.2022 16:22 Відповісти
щеб відео якесь, чи фото
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03.03.2022 16:23 Відповісти
та хоч би одним оком подивитись на ту красу!
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03.03.2022 16:27 Відповісти
Где что-нибудь про уничтожение террористов? На фейсбуке только видео обстрела с ихней стороны, сайт Нац.гвардии не работает. Хочется убедиться, что этим с...кам тоже "передали привет"
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03.03.2022 16:25 Відповісти
как двадцатитретьефевралякнєтся так і восьмимартнєтся
годуйте хробаків, передавачі привітів з динири
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03.03.2022 16:29 Відповісти
хіба у Маріуполь вже не зайшла колона кацапів?
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03.03.2022 17:00 Відповісти
Ато, закріпились там на мертво
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03.03.2022 17:14 Відповісти
 
 