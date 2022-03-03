Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО
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Російські війська наблизились до Енергодара та обстріляли блокпост.
Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
З інтервалом у кілька хвилин з'явилося два його повідомлення. У першому Орлов закликав людей терміново виходити проти окупанта: "Ворог наближається до міста! Виходимо!", а за дві хвилини інформував, що ворог обстріляв блок-пост.
"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома!" - написав Орлов.
"На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Залиште негайно вулиці . Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами !" - закликав він пізніше.
"На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий , Вул Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється. На б. Каштановий,6 через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі. Рятувальники вирушили", - повідомив він пізніше.
Нагадаемо, в Енергодарі розташована Запорізька АЕС.
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ему даже кнопку нажимать не надо будет..