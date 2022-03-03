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Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська наблизились до Енергодара та обстріляли блокпост.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

З інтервалом у кілька хвилин з'явилося два його повідомлення. У першому Орлов закликав людей терміново виходити проти окупанта: "Ворог наближається до міста! Виходимо!", а за дві хвилини інформував, що ворог обстріляв блок-пост.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС. ФОТО

"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома!" - написав Орлов.

"На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Залиште негайно вулиці . Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами !" - закликав він пізніше.

Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях. ВIДЕО

"На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий , Вул Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється. На б. Каштановий,6 через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі. Рятувальники вирушили", - повідомив він пізніше.

Нагадаемо, в Енергодарі розташована Запорізька АЕС.
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Топ коментарі
+22
Ето дети которые не стреляют а просто заблудились и хотят кушать
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03.03.2022 17:44
+16
там колона стояла очень долго на вьезде .и??
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03.03.2022 17:45
+15
джавеліни де?
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03.03.2022 17:39
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03.03.2022 17:39 Відповісти
джавеліни де?
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03.03.2022 17:39 Відповісти
Дурак? Энергодар в окружении уже третий день. Там местные дорогу перекрыли и третий день их не пускали.
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Нельзя там стрелять- ни из каких видов орудий. ЭТО-АЭС.Взорвется- всем крышка..
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03.03.2022 18:26 Відповісти
Сососії пздц!
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03.03.2022 18:33 Відповісти
Я думаю ничего взрывать они не будут, они хотят затушить все реакторы оставив юг Украины и часть центра без электричества.
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03.03.2022 19:06 Відповісти
переговоры
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03.03.2022 17:39 Відповісти
Какой бой? Там же безоружные люди.
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03.03.2022 17:40 Відповісти
Тероборона и нацгвардейцы
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03.03.2022 18:47 Відповісти
Энергодар хоть и небольшой, но путинские фашисты там отгребут по полной.
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03.03.2022 17:40 Відповісти
Подтверждаю.
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03.03.2022 17:41 Відповісти
Що підтверджуєте? Люди хоч автомати мають?
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Влада вважає що каміння і палок досить .
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03.03.2022 17:50 Відповісти
ви йолоп???Там АЕС.Розумієте?? Якщо тільки зброя почне стріляти- все. Буде гірше- ніж у Чорнобилі у 1986 році.
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03.03.2022 18:28 Відповісти
Обосновать можете? Что именно приведет к гірше- ніж у Чорнобилі у 1986 році.
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03.03.2022 19:07 Відповісти
Думаю хотят заставить работников станции потушить реакторы, после чего у нас начнутся веерные отключения электроэнергии , энергосистема страны не выдержит.
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03.03.2022 17:41 Відповісти
Распространяйте - https://www.youtube.com/shorts/jHawqKOmnnw
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03.03.2022 17:41 Відповісти
Ето дети которые не стреляют а просто заблудились и хотят кушать
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03.03.2022 17:44 Відповісти
перемовини *** !!!
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03.03.2022 17:44 Відповісти
Такое впечатление, что умышленно слали Запорожскую АЭС. Не знаю, каким мудаком надо быть, что не представлять энергетическую катастрофу, которая разразится после остановки реакторов.
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03.03.2022 17:49 Відповісти
там колона стояла очень долго на вьезде .и??
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03.03.2022 17:45 Відповісти
И почему её только что прибывшими байрактарами не разбомбили
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Байрактари , вперед!
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03.03.2022 17:45 Відповісти
ага. Вперед. І матимемо ще один ЧОрнобиль.Там треба тільки випхати окупантів- хоча б ціною умовлянь .. Інакше-атомна бомба всередині Європи. Наші вже попередили МАГАТЕ- але там чешуть одне місце..
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03.03.2022 18:30 Відповісти
Сососії пздц!
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Сососія терористи і їм пздц!
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Ну шо,сподобались перемовини з дияволом?Нічого придурків життя не вчить
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03.03.2022 17:48 Відповісти
перемовини.. переміріє ??? Да нунах!!!
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Народ еще не понял что в страну вошли фашистские окупанты и верит что мирные люди остановят фашистскую орду. Поверьте, даже там где якобы народ остановил голыми руками кацапские танки даже там народ обманули окупанты, создав иллюзию что они пришли с миром. Посмотрите когда за первой волной из Параши начнут заезжать отряды карателейкоторые начнут зачищать города от всех кто им неугоден.
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03.03.2022 17:50 Відповісти
людям нечем обороняться
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03.03.2022 17:54 Відповісти
Мирне населення не військові, живодери показують всьому світу, що вони терористи, їм і їх параші пздц!
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03.03.2022 18:39 Відповісти
что себе думает зсу... это же 2ой яд. реактор в руках у макак...
ему даже кнопку нажимать не надо будет..
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03.03.2022 18:16 Відповісти
100 одиниць техніки? нам треба побільше безпілотників.
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03.03.2022 18:22 Відповісти
Такими темпами граница с Польшей лопнет. Просто без оружия сидеть и ждать оккупации? А в военкоматах говорят - мы вам позвоним! Ну-ну
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03.03.2022 18:32 Відповісти
 
 