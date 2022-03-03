УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10561 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 521 4
війна (56671) обстріл (21193) Сумська область (2215) ТЕЦ (99)

Російські окупанти обстріляли Охтирку: двоє загиблих, зруйновано будівлі ТЕЦ та залізничного вокзалу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація обстріляла Охтирку. Бомби потрапили в ТЕЦ та житлові квартали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Сумська область. Близько 17:00 внаслідок авіаційних ударів у м. Охтирка зруйновано будівлі ТЕЦ, РЕМ та залізничного вокзалу. На даний час виявлено 2 загиблих. Продовжуються пошуки. Від ДСНС залучено 14 осіб та 3 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта ***** такая у нам всегда будет происходить , когда Арахамия на переговоры едет?
показати весь коментар
03.03.2022 17:58 Відповісти
А в это время наши идиоты на переговорах им руки жмут:

https://streamable.com/a6c28p

Позорище...
показати весь коментар
03.03.2022 17:59 Відповісти
У наших власьімущих якась неадекватність. Порох тиснув руку вбивці, ці принижуються... *****.
показати весь коментар
03.03.2022 18:06 Відповісти
Розбомбили ТЕЦ. Пів міста без опалення. Практично зима.

Чисто тероризм. Ніякого військового сенсу бомбити ТЕЦ немає
показати весь коментар
03.03.2022 19:18 Відповісти
 
 