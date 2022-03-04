Українські воїни захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО
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На Чернігівщині поблизу Мени українці захопили машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно" (вдосконалена версія - ТОС-1А "Солнцепек").
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на Мілітарний.
За даними видання, на відео, яке шириться у мережі, найімовірніше, транспортно-заряджальна машина зі складу комплексу – ТЗМ-Т.
На відео зазначається, що установка ТОС-1А "Солнцепек" захоплена з повним боєкомплектом.
Важка вогнеметна система — одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.
У 2001 році на озброєння російської армії була прийнята вдосконалена система ТОС-1А "Солнцепек".
Нагадаємо, 1 березня 2022 ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи.
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учения. мынезнали. настамнет...
если бы это были люди, они бы уже все сдохли от количества проклятий на их головы.
Но это не люди, а исчадья ада.
своїми руками
всім кого вони вбили
хай пакують в пакети всіх з ким вони прйшли нас вбивати. командирів. сослуживців
поки не зрозуміють тварі ціну не ними данного життя
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Мабуть партизани чи тероборона, там навкол траси такі ліси, що можна роками водити по колу.
Скоро в Україні почнеться дощ, дороги і дороги перетворяться на бруд, росіяни потонуть у багнюці, як нацисти в 1941 році... всі будуть знищені контрнаступами.
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368