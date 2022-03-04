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війна (56671) вогнемет (12)

Українські воїни захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині поблизу Мени українці захопили машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно" (вдосконалена версія - ТОС-1А "Солнцепек").

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на Мілітарний.

За даними видання, на відео, яке шириться у мережі, найімовірніше, транспортно-заряджальна машина зі складу комплексу – ТЗМ-Т.

На відео зазначається, що установка ТОС-1А "Солнцепек" захоплена з повним боєкомплектом.

Важка вогнеметна система — одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

У 2001 році на озброєння російської армії була прийнята вдосконалена система ТОС-1А "Солнцепек".

Нагадаємо, 1 березня 2022 ЗСУ в Донецькій області захопили пускову установку цієї системи.

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Топ коментарі
+51
просто скоты.
учения. мынезнали. настамнет...
если бы это были люди, они бы уже все сдохли от количества проклятий на их головы.
Но это не люди, а исчадья ада.
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03.03.2022 18:06
+42
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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03.03.2022 18:06
+32
Слава захисникам Світу!
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03.03.2022 18:05
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Якщо в цю херню попасти кулею 50 калібра, вона дуже єпічно вибухае
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Не дуже епічно, бо для сильного вибуху паливна суміш має бути розпилена в повітрі, але стріляти вона вже однозначно не буде..))
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Слава захисникам Світу!
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03.03.2022 18:05 Відповісти
Страшна херня,тепер вона є і в нас
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03.03.2022 18:06 Відповісти
я правильно зрозуміла, що це вже друга?
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03.03.2022 18:48 Відповісти
Вроді так
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03.03.2022 19:07 Відповісти
просто скоты.
учения. мынезнали. настамнет...
если бы это были люди, они бы уже все сдохли от количества проклятий на их головы.
Но это не люди, а исчадья ада.
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03.03.2022 18:06 Відповісти
як виправні роботи для них = хай самі копають могили
своїми руками
всім кого вони вбили
хай пакують в пакети всіх з ким вони прйшли нас вбивати. командирів. сослуживців
поки не зрозуміють тварі ціну не ними данного життя
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03.03.2022 18:09 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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03.03.2022 18:06 Відповісти
шаломов має здохнути на швабрі..
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03.03.2022 18:06 Відповісти
Молодцы. За этими машинками и их экипажами надо особо охотиться. "Братишки" привезли нас сжигать
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03.03.2022 18:06 Відповісти
приоритетна ціль Байрактару
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03.03.2022 18:12 Відповісти
О, як Ви про них шанобливо! Не «братішкі», а «мышебратья», мать їх так!
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 18:06 Відповісти
Це воістину страшна зброя.
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03.03.2022 18:07 Відповісти
буратина
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03.03.2022 20:51 Відповісти
Надо срочно её повернуть в сторону орды и применить по назначению.
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03.03.2022 18:07 Відповісти
поджарьте их
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03.03.2022 18:08 Відповісти
Сподіваюсь, як і обіцяли, полонених захопити не вдалося.
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03.03.2022 18:08 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Є і більш точні метафори. Росія має таке ж відношення до Русі, як каналізація до каналу.
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Повернути цю зброю проти них самих
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03.03.2022 18:09 Відповісти
И ? Что она дает? Эта тут, другая часть там. Ниочем. Нужно небо закрывать! Прямо сейчас смалят по одессе и харькову, а арахмия с пуйлом договаривается, жмет руки!
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Вчора наші захопили пускову установку з повним БК
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03.03.2022 18:16 Відповісти
по одессе вроде никто не шмалит пока что...ты не в курсах?где живешь то?
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03.03.2022 18:16 Відповісти
В разных областях, ту скорее всего сожгли.
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03.03.2022 18:18 Відповісти
Так вроде? Или ты не знаешь? Порядка 20 ракет вечером! *** все такие бойцы по хатам сидеть, чужими руками красиво воевать. Вас в харьков, бучу, киев нужно на экскурсию.....герои *** ь
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03.03.2022 18:20 Відповісти
а ты откуда знаешь?
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03.03.2022 18:40 Відповісти
так у нас і головнокомандувач такий самий герой - чужими руками!
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03.03.2022 18:47 Відповісти
А жену с детьми в окупации оставить? Вы в Киев всю армию стянули всю авиацию, всю Арту и сражаетесь, а тут не выехать них...я, палки и камни против автоматов... Вся Херсонская область под окупантами..
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03.03.2022 20:36 Відповісти
перелогинься, жмурук
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Ця система, яку росіянци видають за диво-зброю, насправді страшна річ. Не в бою. Бо не зважаючи на хвальбу від самих росіян, вона ніколи себе добре в бою не показувала. Бо треба доволі близько підійти до противника, а той залегко винищить цей катофалк. А от коли оборони нема, викатити да дати по мирним людям... Це зброя геноциду.
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03.03.2022 18:12 Відповісти
Ця муйня заборонена для використання, та і в бою від нема толку, це проти мирного населення.
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Цікаво. Мена давно в тилу у рашистів, як і вся Новгород-Сіверська траса. Вони її пройшли приблизно 25-26.02. І тепер по ній (разом з тими, що наступають від Городні-Седнева) пруться на Чернігів.
Мабуть партизани чи тероборона, там навкол траси такі ліси, що можна роками водити по колу.
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03.03.2022 18:35 Відповісти
Між Меною та Черніговом є міст через Стрижень, які підірваний ще 25.02 Тому через Мену на Чернігів вони не двинуть.
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03.03.2022 19:04 Відповісти
...В цій війні ще не сформовано фронтів. Реальна ситуація така, що окупанти знаходяться на дорогах і трасах, лісах і національних парках. Немає чіткого кордону, де росіяни, а де українці...
Скоро в Україні почнеться дощ, дороги і дороги перетворяться на бруд, росіяни потонуть у багнюці, як нацисти в 1941 році... всі будуть знищені контрнаступами.

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03.03.2022 19:07 Відповісти
... протягом двох годин після захоплення такої техніки весь боєкомплект повинен бути повернений господарям, щоб перетворити їх не перегній.
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Якщо справна -- терміново перевозьте її в Енергодар. Думаю в нас є специ як нею користуватись !
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03.03.2022 18:53 Відповісти
З такою кількістю техніки і такого призначення москальські безславні ублюдки явно зайшли сюди не чай пити.....
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03.03.2022 18:56 Відповісти
та вони тіпа заблукали ,ну я думаю на завжди
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03.03.2022 20:55 Відповісти
Это та ,что вчера захватили или уже новая ?
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03.03.2022 19:02 Відповісти
это транспортно-заряжающая машина, а не пусковая установка. Замаскировать в лесочке, заминировать и подорвать, если будет еще идти колонна кацапов. В радиусе километра все будет выжжено. Видео поражения ПТУРом (кстати Корнетом. русские своих не бросают) Сонцепека в Сирии: https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
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03.03.2022 19:44 Відповісти
УВАГА!!! Підлючі кацапи запустили діпфейк, де, нібито, пяний Зеленський звертається до *****. Максимальний репост. !!!
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
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03.03.2022 19:52 Відповісти
НЕУЧИ! СНАЧАЛА БЫЛО БУРАТИНО, ПОТОМ СЛНЦЕПЕК, А ПОТОМ ТОСОЧКА
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27.03.2022 11:28 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:09 Відповісти
 
 