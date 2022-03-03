УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10561 відвідувач онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство Війна
40 216 22
армія РФ (13520) війна (56671) знищення (4153)

"Кацапи #бучі! Слава Україні!", - українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення техніки окупантів українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, техніку знищують бійці місцевої  тероборони. Техніку окупантів вони вразили з ручного протитанкового гранатомета.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь, з "Градів" знищено, - Нацгвардія. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
gerojam slava !
показати весь коментар
03.03.2022 18:29
+39
показати весь коментар
03.03.2022 18:30
+31
"Невелыки залишки органики" - улыбнуло )))
показати весь коментар
03.03.2022 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gerojam slava !
показати весь коментар
03.03.2022 18:29 Відповісти
Так бы в Херсоне и никто бы не зашел. Но там телята.
показати весь коментар
03.03.2022 18:30 Відповісти
В Херсонском направлении было брошено столько кацапксих лаптей, что-бы можно было оккупировать херсон, николаев, одессу и выйти к преднестровью. Херсон теми силами что были героически держал оборону.
показати весь коментар
03.03.2022 18:49 Відповісти
ну так пішов би та допоміг....розумник, якщо не сказать інше Слава захисникам Херсону!
показати весь коментар
03.03.2022 18:56 Відповісти
А не пошел бы ты *****, грамотей, из Херсона вывезли все с воинской части и всех до последнего патрульного и сбушника, 27-28 февраля на Николаев.

Чем воевать, бутылками на улицах? Так ребята попробовали, половину положили в парке с бмп, на куски поразрывало.
показати весь коментар
03.03.2022 18:59 Відповісти
Херсон вообще красавчики, неделю держать пол всей орды.
Город-герой реально.
показати весь коментар
03.03.2022 19:01 Відповісти
завдяки Херсону тримається Миколаїв
вони дали нам час,едине питання чому не зірвали Антонівський міст?
показати весь коментар
03.03.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 18:30 Відповісти
"Невелыки залишки органики" - улыбнуло )))
показати весь коментар
03.03.2022 18:35 Відповісти
То таке...Посмердить гівном трохи поролон в сідіннях..Чохли замінять.
показати весь коментар
03.03.2022 18:49 Відповісти
Ой любо!
показати весь коментар
03.03.2022 18:31 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499421346878705671
показати весь коментар
03.03.2022 18:31 Відповісти
Наче ж просили не палити а повертати своїм
показати весь коментар
03.03.2022 18:33 Відповісти
Только так а не с голыми руками как в Енергодаре и Херсоне. Неужели нельзя по пару гранатометов и автоматов на село выдать чтобы враг не продвигатся по нашей стране со скоростью рейсового автобуса?
показати весь коментар
03.03.2022 18:33 Відповісти
Давай мочи козломордих.
показати весь коментар
03.03.2022 18:33 Відповісти
Красавцы пацаны респект.
показати весь коментар
03.03.2022 18:34 Відповісти
Класно!!!
показати весь коментар
03.03.2022 18:34 Відповісти
ГЕРОИ!
показати весь коментар
03.03.2022 18:39 Відповісти
Файно!!
показати весь коментар
03.03.2022 19:59 Відповісти
Героям Слава!!!
показати весь коментар
04.03.2022 01:08 Відповісти
Відчайдухи! Але файно урвали честі клятим. Шана!
показати весь коментар
04.03.2022 15:50 Відповісти
 
 