"Кацапи #бучі! Слава Україні!", - українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення техніки окупантів українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, техніку знищують бійці місцевої тероборони. Техніку окупантів вони вразили з ручного протитанкового гранатомета.

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