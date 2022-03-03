"Кацапи #бучі! Слава Україні!", - українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення техніки окупантів українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, техніку знищують бійці місцевої тероборони. Техніку окупантів вони вразили з ручного протитанкового гранатомета.
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Топ коментарі
+51 nav svargi
показати весь коментар03.03.2022 18:29
+39 Шимус
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+31 Стас Орлов
показати весь коментар03.03.2022 18:35
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Чем воевать, бутылками на улицах? Так ребята попробовали, половину положили в парке с бмп, на куски поразрывало.
Город-герой реально.
вони дали нам час,едине питання чому не зірвали Антонівський міст?