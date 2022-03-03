206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

206 батальйон територіально оборони Києва виконав надважливе бойове завдання порятунку дітей та жінок з Ірпеня раніше знищеного і нині оточеного російськими окупантами.

Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Мешканців Ірепеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.

Петро Порошенко зазначив, що всіх евакуйованих з Ірпеня доправлять до залізничного вокзалу: "Ми бажаємо вам щасливої дороги і ми бажаємо вам якнайшвидшого повернення до ваших домівок".

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"Ми будемо робити все можливе. Наші воїни, ми у батальйоні територіальної оборони щоб вибити російського ворога з української землі. Ми всі йому кажемо – геть з України", – зазначив він.

"Ми нікому не дамо вас скривдити і ми своїх не кидаємо", – додав Порошенко.

206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Єворпейська Солідарність" та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.

Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.





