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206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

206 батальйон територіально оборони Києва виконав надважливе бойове завдання порятунку дітей та жінок з Ірпеня раніше знищеного і нині оточеного російськими окупантами.

Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Мешканців Ірепеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.

Петро Порошенко зазначив, що всіх евакуйованих з Ірпеня доправлять до залізничного вокзалу: "Ми бажаємо вам щасливої дороги і ми бажаємо вам якнайшвидшого повернення до ваших домівок".

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206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 01
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 02
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 03
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 04

"Ми будемо робити все можливе. Наші воїни, ми у батальйоні територіальної оборони щоб вибити російського ворога з української землі. Ми всі йому кажемо – геть з України", – зазначив він.

"Ми нікому не дамо вас скривдити і ми своїх не кидаємо", – додав Порошенко.

206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Єворпейська Солідарність" та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.

Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.

206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 05
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 06
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 07
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Топ коментарі
+34
Дякую, 206 бТро, за допомогу постраждалим українцям.
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03.03.2022 18:45
+18
Саме час. Щоб народ бачив, що роблять політики. Можешьі ти попіаритись. Позаздри і зроби теж саме, що і Порошенко. І буде тобі щастя.
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03.03.2022 18:55
+15
можливо екіпіровано за їхкошти
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03.03.2022 18:47
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Дякую, 206 бТро, за допомогу постраждалим українцям.
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03.03.2022 18:45 Відповісти
не старайтеся висратися тут я люто спамлю
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03.03.2022 18:46 Відповісти
в спамі чірікай
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03.03.2022 18:52 Відповісти
Дякую звичайно, але от "на базі ЄС" ...., тільки членів партії беруть?
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03.03.2022 18:46 Відповісти
можливо екіпіровано за їхкошти
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03.03.2022 18:47 Відповісти
Можливо, у нас от цілу бригаду нову розгортають з резервістів, навіть не знаю за чиї кошти.
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03.03.2022 18:48 Відповісти
Кохана дружина фрацузського графа Орлі, сина Гетьмана Пилипа Орлика, купила йому полк. Так що він героїчно воював і загинув на чолі власного полку.

Так діють Гетьмани
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03.03.2022 20:35 Відповісти
Не підходить, він свої кошти витрачає, хоча да, з піаром трохи... А от кому війна мать рідна, це уродам що за гроші пропускають біженців на блокпостах без черги ( віз киян в Закарпаття, пробка 10 км, як по автосалону їхав, все 2020-2021 р), що за гроші випускають чоловіків призовного віку.
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03.03.2022 18:51 Відповісти
Петро особисто приїхав в Ірпень? Не *****.
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03.03.2022 18:47 Відповісти
Піди і ти попіарся. Чи хтось заважає?
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Перекинь 20 грн для армії, Хрюк.
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03.03.2022 18:49 Відповісти
не вірю, ти москаль.
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03.03.2022 18:52 Відповісти
Саме час. Щоб народ бачив, що роблять політики. Можешьі ти попіаритись. Позаздри і зроби теж саме, що і Порошенко. І буде тобі щастя.
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03.03.2022 18:55 Відповісти
Телефонував родичам з під Київа, кажуть те що і в нас, на Полтавщині, треба боронитися до кінця російських фашистів. Всі хлопці налаштовані рішуче.
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Ось такого б нам президента в 2014 році!!!
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Ти мав на увазі

Такого Президента треба було вибирати навесні 2019 ?

Зараз я промовчу, а після війни виражусь....
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03.03.2022 20:38 Відповісти
нема віару все по людськи дякую 3а коzне врятоване zиття
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Вас ***** не зрозуміти, коли Порошенко витрачав без піару кошти на армію(взяти хоча б модернізацію ППО Києва), Ви *******, що він нічого не зробив, тепер *******, що даремний піар, виберіть вже якийсь один бік, не будьте шльондруватим лайном.
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03.03.2022 19:01 Відповісти
Можеш і ти так попіаритись
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03.03.2022 19:24 Відповісти
кацап - не старайся! на *** тебе пора!
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03.03.2022 22:01 Відповісти
 
 