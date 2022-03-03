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У Білорусі помітили пересування в бік кордону з Україною техніки з червоним прямокутником на борту. ВIДЕО
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У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником. Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.
Стверджується, що це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "Волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона".
Топ коментарі
+35 Тетяна Тать
показати весь коментар03.03.2022 19:25
+27 Serhios Bond 5ae25a76
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+25 ятутсовсемрядом
показати весь коментар03.03.2022 19:29
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Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.
«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.
1 пересекаете техникой границу Украины.
2 по пересечении ********* своих камандиров
3 Идете колонной на Киев по дороге уничтожаете кацапофашистов и их технику
4 по прибытию становитесь на учет в военкомате и вместе с ВСУ добиваете расиянских мразей.
https://youtu.be/zJaNOXtuBe0
Российские войска за неделю так заметно и не продвинулись в наступлении, солдаты несут большие потери, жалуются на отсутствие еды и солярки.
Зато, кажется, мы близки к тому чтобы расшифровать значение символов, нанесенных на российскую бронетехнику
там біля Молдови винищувач та літак розвідки США літають. Можливо ті суки кацапські надумали таки з придністровя наступати
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
Хто зна , мабуть бажать потрапити у полон .
Там немало таких , хто не бачить резону помирати на чужій землі .