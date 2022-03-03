У Білорусі помітили пересування в бік кордону з Україною техніки з червоним прямокутником на борту. ВIДЕО

У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником. Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

Стверджується, що це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "Волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона".