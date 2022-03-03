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У Білорусі помітили пересування в бік кордону з Україною техніки з червоним прямокутником на борту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником. Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

Стверджується, що це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "Волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
ніхто не може заборонити їм прикре самогубство
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03.03.2022 19:25
+27
После "второй армии в мире"-это просто "шелуха",сдохнут и никто не вспомнит о них.
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03.03.2022 19:25
+25
пох згорять і белоруси
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03.03.2022 19:29
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Чорвоне, це - ЗАГРАДОТРЯДЫ!
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03.03.2022 19:24 Відповісти
пох згорять і белоруси
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03.03.2022 19:29 Відповісти
вони вже пісню про Байрактар чули?
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03.03.2022 19:45 Відповісти
хорошие дороги нам пригодятся
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03.03.2022 19:58 Відповісти
Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз белорусам. Решение вступает в силу с 5 марта.

Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.

«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.
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03.03.2022 20:08 Відповісти
ніхто не може заборонити їм прикре самогубство
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03.03.2022 19:25 Відповісти
разбить нахер это колонну!!!
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03.03.2022 19:25 Відповісти
Похоже на беларусскую технику... мазы
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03.03.2022 19:25 Відповісти
"Каймани" в білорусі роблять, ніде більш...
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Беларусы,план действий таков:
1 пересекаете техникой границу Украины.
2 по пересечении ********* своих камандиров
3 Идете колонной на Киев по дороге уничтожаете кацапофашистов и их технику
4 по прибытию становитесь на учет в военкомате и вместе с ВСУ добиваете расиянских мразей.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
мрії..це не кіно"хоробре серце" де ірландці обєднались з шотланцями
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03.03.2022 20:02 Відповісти
стоять, бздять
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03.03.2022 19:25 Відповісти
После "второй армии в мире"-это просто "шелуха",сдохнут и никто не вспомнит о них.
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03.03.2022 19:25 Відповісти
********, є таке москальске слово - хлопотно це.
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03.03.2022 19:25 Відповісти
⚡️ Байден собирается сегодня ввести санкции против ряда "российских олигархов" и их семей, в том числе и запрет на поездки в США - Bloomberg
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03.03.2022 19:25 Відповісти
Блазень
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03.03.2022 20:08 Відповісти
⚡️S7 Airlines отменила все международные рейсы. Это второй крупнейший авиаоператор России, - сообщают СМИ.
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03.03.2022 19:26 Відповісти
На таке джавеліни шкода вирачати.попалять бандерівським смузі.
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03.03.2022 19:26 Відповісти
Надеюсь наши Точки У достанут все стратегические предприятия беларашки
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03.03.2022 19:27 Відповісти
Га жаль 100 км максимум. А так =60 - 70.
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03.03.2022 20:09 Відповісти
путина нет, страной правит система , припиз*чим этого ,кгб достанет другого двойника , по данным разведок этих мудаков-двойников было 4 шт , поэтому надо разрушать систему устройства управления страной ----- кгб, .........************ этого гандона кгб ,и обнулить рашу до много много улусов!!!
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03.03.2022 19:27 Відповісти
а США и нато сцат.... увы....
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03.03.2022 19:34 Відповісти
не трынди путлер есть и он правит один - только счас по зомбящику трясся от злости
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03.03.2022 19:39 Відповісти
какой ? той что в сидит бункере или сидит в тв ?
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03.03.2022 19:52 Відповісти
а что в бункер нельзя тв провести ты вообще в каком веке живешь??
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03.03.2022 19:56 Відповісти
ТВ можно , но как совбез на алтай из мацква за полчаса пригнать ?
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03.03.2022 20:02 Відповісти
припи*дячить надо ,рашу до размера улуса ,а нато и сша сцат
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03.03.2022 19:56 Відповісти
тикать будут на ослах
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03.03.2022 19:27 Відповісти
на кадировцях ?
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03.03.2022 19:31 Відповісти
кадыровцы на них)))
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Нє ніхріна, тікать не треба, тільки гумус.
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Уничтожать!! Никаких переговоров как в Энергодаре!!
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03.03.2022 19:29 Відповісти
Разбили на том направлении?
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03.03.2022 19:30 Відповісти
Ситуация на блок-посту в Энергодаре. Танк выстрелил по блок-посту

https://youtu.be/zJaNOXtuBe0
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03.03.2022 19:30 Відповісти
Жопа... Оборона Энергодара отдана на откуп безоружной теробороне????
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03.03.2022 19:36 Відповісти
это вообще пипец - людям которым не выдали оружие нельзя предьявлять претенезии по защите городов
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03.03.2022 19:41 Відповісти
с такими высерами тебе дорога за русским кораблём
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Іди захищай АЕС, патріёт диванний, корабель херів.
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03.03.2022 20:12 Відповісти
ничего удивительного строили строили 1 выстрел все разбежались , что гражданские могут сделать , умрут не за что
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Неужели потаты к нам пошли? ****** просто...
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Може ще й з нами русню *************, побачим...
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Свежие чипсы на походе
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03.03.2022 19:31 Відповісти
Білоруси, ви даєте шанс Бересттю повернутись в Україну?
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Труповозки?
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03.03.2022 19:35 Відповісти
Смерть окупантам!
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03.03.2022 19:37 Відповісти
Та це шушера якась. Їх за півгодини розвалять.
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03.03.2022 19:38 Відповісти
Щось це мені взагалі не подобається
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03.03.2022 19:39 Відповісти
Roman Dobrokhotov



Российские войска за неделю так заметно и не продвинулись в наступлении, солдаты несут большие потери, жалуются на отсутствие еды и солярки.
Зато, кажется, мы близки к тому чтобы расшифровать значение символов, нанесенных на российскую бронетехнику

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03.03.2022 19:41 Відповісти
їде печена бульба.
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03.03.2022 19:52 Відповісти
драники ще б рогатки до кордону пригнали.
там біля Молдови винищувач та літак розвідки США літають. Можливо ті суки кацапські надумали таки з придністровя наступати
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03.03.2022 19:53 Відповісти
УВАГА!!! Підлючі кацапи запустили діпфейк, де, нібито, пяний Зеленський звертається до *****. Максимальний репост. !!!
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Без танків й без палива вони ну на 400 км просунуться ...

Хто зна , мабуть бажать потрапити у полон .

Там немало таких , хто не бачить резону помирати на чужій землі .
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03.03.2022 19:57 Відповісти
А от атомки щось збройні сили не обороняють, тільки тероборона та прості люди, чи це мені так здається.
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Сьогодні в рулєтці сидять ****** з білорусі покажи футболку а воно курва білизна часів совка кальсони хто памятає *********** сидить тіло кончене ми вас пабєдім ну ***** в них і солдати що вони курять
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Колонна колхозного шрота?
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03.03.2022 20:56 Відповісти
 
 