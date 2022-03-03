Війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, - Нацполіція. ВIДЕО

До Енергодара наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодара перекрили представники територіальної оборони та місцеві жителі, до міста наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні наголошується: "Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції".