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Війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Енергодара наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодара перекрили представники територіальної оборони та місцеві жителі, до міста наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

У повідомленні наголошується: "Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції".
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Топ коментарі
+25
А шо, оборона этой АЭС отдана на откуп безоружной теробороне, которая на может ничего противопоставить ДВУМ танкам и ДВУМ БМП???? Где наши командыватели???
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03.03.2022 19:40
+15
Они знают чего туда лезут. Возьмут всех в заложники и будут прикрываться АЕС.
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03.03.2022 19:41
+15
НЕ РОЗУМІЮ:
"Найвеличнишій Головнокомандуючий" не виділив декілька NLOW для захисту АЄС?
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03.03.2022 19:44
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Знаменитая фраза «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка, произнесенная им еще в позапрошлом веке:

«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
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03.03.2022 19:37 Відповісти
Бісмарк ту шмизь, що зараз зве себе руськими, назвав би ордою.
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03.03.2022 19:38 Відповісти
Странно нет отд противотанкового -- неужели никого не дали ? Странно очень пусть не джавелины но даже ПТРК хватит с головой
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03.03.2022 19:43 Відповісти
а , зачєм??? дарогі нада строіть! а вайна уже закончілась у міня в галавє!
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Ти дурко?
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03.03.2022 19:54 Відповісти
То гнида, яка сіє професійно смуту...Боєць агента Соколовського або його напарника...
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04.03.2022 01:10 Відповісти
Та Россия

И эта
Это совершено разные государства

Обще только то "глупость"
Которую они возвели в абсолют
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03.03.2022 19:41 Відповісти
не правильный в конце перевод! не "глупостью" а "подлостью"
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03.03.2022 19:58 Відповісти
их мало.
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03.03.2022 19:39 Відповісти
Так вроде вчера же прислали большую партию .На цензоре и в других сми новость была
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03.03.2022 19:41 Відповісти
Справа не у цьому. Вони не завжди можуть бути ефективними.
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Низкая облачность. Байрактар слепой в таких условиях
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03.03.2022 19:47 Відповісти
pora uzhe ubitj etovo karlika.....nepoimu chevo esho amerikanci zhdut.....razhujachitj bunker i pohoronitj evo zahivo tam....vse.
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03.03.2022 19:39 Відповісти
Фельдмаршал Олексій , дайте наказ ! ЗСУ його чекають не дочекаються !
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03.03.2022 19:44 Відповісти
****** её и "роза ветров" на закрытие неба авиацией НАТО.
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03.03.2022 19:39 Відповісти
ні слава, ні воля
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03.03.2022 20:13 Відповісти
В общем я понял позицию ЕС. Протиив танков, БТР, градов, минометов мы должны идти с гранатометами и автоматами. Человеческая жизнь для них также ничего не стоит как и для *****.
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03.03.2022 19:40 Відповісти
до речі , це і позиція нашого зе, якщо шо!
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03.03.2022 19:54 Відповісти
А шо, оборона этой АЭС отдана на откуп безоружной теробороне, которая на может ничего противопоставить ДВУМ танкам и ДВУМ БМП???? Где наши командыватели???
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03.03.2022 19:40 Відповісти
Колонна там большая стоит под городом. Просто не стали посылать больше.
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03.03.2022 19:42 Відповісти
вот и чего не лупануть по ним, ведь это важно, это атомная станция, у кацапов что царь без всяких тормозов, что его вассалы и орки - без царя в голове...
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03.03.2022 19:46 Відповісти
Лупили с самолетов пока были. Их с каждым днем меньше и меньше к сожалению. Байрактар может уничтожить несколько единиц техники но это капля в море. Были бы там в колонне грады было бы интереснее, можно было бы стрелять по боекомплекту, но все равно без какого-либо гарнизона в городе это бесмысленно. Да и вести боевые действия возле атомной станции опасно.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Там грады в колонне, может при атаке в реакторы полететь
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Они знают чего туда лезут. Возьмут всех в заложники и будут прикрываться АЕС.
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03.03.2022 19:41 Відповісти
По большому счету они все террористы.
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Спалить танки разом з цапами.
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03.03.2022 19:41 Відповісти
Сцут лупить по станции - не хотят сгореть в аду.
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03.03.2022 19:42 Відповісти
Невже нема чим спалити 2 танки?
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Да это 2 в город зашли. А на въезде стоит около 100 единиц техники.
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Да уже инфа пробежала что один БРТ спалили
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03.03.2022 19:43 Відповісти
Я вот тоже думаю...
Энергодар - обычный город. Ну, как Приморск или Бердянск.
Зачем там наша армия. Пусть народ с голыми руками становится или даже ложиться под танки.
Город - как город. Небольшой и не очень важный.

Или у меня уже крыша едет? Люди, помогите понять такую реальность.
Объясните мне тупому, чего я недопонимаю.
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Важный. Там 6 энергоблоков. Сразу же можно отключить 2 области от электричества. Город меньше Бердянска. Это городок атомщиков, небольшой, компактный. И в жилую застройку не нужно заезжать чтобы на станцию попасть.
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03.03.2022 19:46 Відповісти
Так и я ж об этом!
И только персонал с голыми руками.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Не 2 области,а 7-8. 15 энергоблоков станций АЭС на сегодня дают более 50% элетроэн.Украины
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03.03.2022 21:29 Відповісти
В этом городе или под встанут грады и тяж. арта. И будет херачить веером, умножая на ноль все наши надежды. А мы будем глядеть стеклянными глазами, вот только локти кусать уже не судьба.
Чем ты им там ответишь? Своими глупыми постами?
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03.03.2022 19:47 Відповісти
Если не можем защитить, чисто по глобальным причинам, зачем выводить под танки людей с пустыми руками?
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03.03.2022 19:56 Відповісти
***, вы хоть иногда новости читайте. Можно картинки со звуком смотреть по телеку или в инете. Если читать в падло.
Люди вышли САМИ! Их никто не гонит. Народ голыми руками танки берет.
Для того чтоб это понять, надо жить среди этих людей!!!
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03.03.2022 20:00 Відповісти
Там нет особо куда херячить градами. Там с другого берега Никополь и чистая степь. Защищаться там очень сложно.
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03.03.2022 20:08 Відповісти
Вот именно,там Никополь и до 80 тыс начеления.Значит есть куда херачить.
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03.03.2022 20:57 Відповісти
Реально просто нечем воевать. Нужна техника. А для техники нужно обучение. Провели мобилизацию всех бригад. Практически у всех бригад основной состав стоит на Донбассе, а тех что на ротации посадили на технику и отправили на защиту Киева, Харькова. Больше техники нет. Соответственно набирать армию бессмысленно. Потому и сделана ставка на отряды самообороны к которым скоро подтянут автоматическое оружие и гранатометы.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Спасибі за розумний аналіз ситуації.
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Я так и думал. Спасибо... Стал себя чувствовать лучше.
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03.03.2022 19:58 Відповісти
Юг от Крыма практически не был защищён вообще.
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Там чистая степь. Размещать там какую-то линию обороны было бесмысленно. Можно было сделать линию по Днепру. Скорее всего так и было задумано. Но удар по кратчайшему пути из Беларуси по Киеву вынудил нас все свободные средства подтянуть для обороны Киева.
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03.03.2022 20:01 Відповісти
а переходы с крыма взорвать были варианты?
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Не знаю почему этого не сделали. Наверно потому что там на Перекопе всего лишь мост через канал. Восстановить его не составило бы никакой проблемы. Это дело пары часов.
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03.03.2022 20:10 Відповісти
как нам нагадила беларусь и как я их ненавижу!!!! если бы не они, все бы было не так! и юг был бы наш!!!!
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03.03.2022 20:27 Відповісти
Так як і північ з території зони відчудження,ні тут чимось недобрим смердить!
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03.03.2022 20:09 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ:
"Найвеличнишій Головнокомандуючий" не виділив декілька NLOW для захисту АЄС?
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03.03.2022 19:44 Відповісти
Мне иногда кажется, что я уже двинулся.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Там АЭС!
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Так а я о чём?!
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Люди мобилизировались - их разогнали по домам и советовали своим ходом кто куда хочет добираться если есть ещё желание
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Правильно, спалитьих к чертовой матери вместе с АЭС, а дальше и трава не расти.
Не думаю что это хорошая идея.
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Тыпил?
При чому тут "спалити АЄС"?
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03.03.2022 20:09 Відповісти
Ну наверно при том что там кроме станции ничего нет, чистая степь. Город совсем с другой стороны. Соответственно пришлосьбы стрелять с самой станции. А ответка прилетала бы на станцию.
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03.03.2022 20:11 Відповісти
ЗСУ на підході. Начувайтеся, орки.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Точно идут ?
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Здец, АЭС некому защищать.
ЗЕ, ты чем думал почти 3года и чем думаешь сейчас?
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03.03.2022 19:46 Відповісти
за него Ермак думал и кураторы кремлевские
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03.03.2022 20:07 Відповісти
мудака давит жаба повторить сша , им можно (Яп) а ***** что нет , вот оно и трясёт яйцами , гопник идёт на шантаж, пора эту страну обизяну всём миром ликвидировать до размёра улуса....
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03.03.2022 19:46 Відповісти
Можливо катастрофічна ситуація з найбільшою АЕС Європи примусть Нато побумати про закрите небо принаймні над АЕС? Хоча Ваньок за нас ніхто знищувати не буде.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Позаду тих двох танків ще 98 одиниць техніки.
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Такое впечатление, что у нас вся армия защищает зеленского…
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03.03.2022 19:50 Відповісти
єго жи хатят всє убіть!!!!
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Она защищает Киев. И ситуация тут тяжелая. Если Киев падет врядли нам его удасться вернуть в ближайшей перспективе.
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03.03.2022 20:05 Відповісти
Треба замінувати та підірвати станцію, щоб ворогу не дісталась... Це сарказм...
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03.03.2022 19:51 Відповісти
УВАГА!!! Підлючі кацапи запустили діпфейк, де, нібито, пяний Зеленський звертається до *****. Максимальний репост. !!!
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
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03.03.2022 19:52 Відповісти
та нє! не проканає! п"яний то тільки Порошенко! в цей кацапський фейк до сих пір вірять мільойони ідіотів!
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03.03.2022 19:58 Відповісти
Так вони не для нас, а у срунеті це запустили. Я ж дав посилання на відео.
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Про доморощених "стратегів".
"Військовий теоретик ХІХ ст. Карл фон Клаузевіц в своїй книзі "Про війну" крім всього іншого писав "Не можна бути однаково сильним на всіх напрямках". Зрозуміло, що ВСУ не мають можливості на всій протяжності фронту прикрити все. Але ж є напрямки та об*єкти, які треба прикривати в першу чергу. Навіть барану повинно бути ясним, що це повинна бути, при всій повазі, не якась Волноваха, або Попасна, а щось більш важливе для ВСІЄЇ країни.
У мене таке враження, що теперішнє керівництво держави не те що Клаузевіца не читало, а і взагалі зеленого уявлення не має про стратегію. Це ж якими недолугими треба бути, щоб дати можливість кацапам оточити Запоріжську АЕС з її шістьма реакторами. Жителі Енергодару вийшли масово на блокпост, щоб спинити колону кацапів, але що вони беззбройні могли зробити ... Пару діб виродки простояли перед блокпостом і в цей час накопичували угрупування, а тепер полізли на місто і АЕС. Не можна було чимось наперед врізати по тому скученню?!!!
Саму ж АЕС охороняє підрозділ Нацгвардії, практично ВОХРа з відповідною зброєю, яка зможе чинити хіба що символічний опір.
Не хочу далі розвивати тему. Бажаю тільки, друзі, щоб ви ввімкнули уяву і зрозуміли, до якої катастрофи приведе відключення 6 реакторів Запоріжської АЕС.
Всі звинувачення в непатріотизмі та "разжіганії" паніки з презирством відкидаю. Ненавиджу лозунговий спосіб "мислення".
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03.03.2022 19:52 Відповісти
на жаль!
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03.03.2022 19:59 Відповісти
То ли намерено АЕС сдают - то ли хрен их знает - люди просто с флагами встречают танки - это как вообще? Орки теперь две области от света отключить могут - и кому от этого польза - уж точно не Украине. Херсон почти так же лег - тероборону безоружную просто вырезали и все. Как эти города потом отбить?
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Якби то дві області!
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Сейчас ночь, самое время ударить авиацией по основной колонне, эти сами разбегутся.
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Не разбегаются к сожалению. Вчера ударили по колонне под Николаевом. Очень хорошо покромсали. Так они не развернулись, а дальше пошли на Вознесенск. Реально, как зомби какие-то.
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03.03.2022 19:55 Відповісти
Главное ,чтобы от аэс убежали
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03.03.2022 20:02 Відповісти
поскорей бы уже. они же стоят колонной на трассе в степи. хоть немного покоцать их... но свиньи мог и озвереть после такого, напролом пойти в город.
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Напишіть в наступній новині що всіх кацапів розхєрачили.
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03.03.2022 19:56 Відповісти
То не війська, то терористи...
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03.03.2022 20:00 Відповісти
Вони і іншу станцію хочуть захопити,маю на увазі Південноукраїнську АЕС.
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Російські окупанти після обстрілу Енергодара зайшли у місто. Відомо про щонайменше двох поранених цивільних українців.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Наразі стан здоров'я поранених людей уточнюють. За кілька годин до цього Орлов розповідав, що до міста наближається колона окупантів, яка складається із понад 100 одиниць важкої техніки. «Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома!» - писав Орлов.https://hromadske.ua/
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03.03.2022 20:31 Відповісти
***** ядерный террорист, будьте вы прокляты русские мрази
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03.03.2022 20:43 Відповісти
 
 