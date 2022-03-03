Війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, - Нацполіція. ВIДЕО
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До Енергодара наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодара перекрили представники територіальної оборони та місцеві жителі, до міста наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні наголошується: "Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції".
Топ коментарі
+25 І ШО?
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+15 Green sheet
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+15 Small Jerboa
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Будь ласка, зачекайте...
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
И эта
Это совершено разные государства
Обще только то "глупость"
Которую они возвели в абсолют
Энергодар - обычный город. Ну, как Приморск или Бердянск.
Зачем там наша армия. Пусть народ с голыми руками становится или даже ложиться под танки.
Город - как город. Небольшой и не очень важный.
Или у меня уже крыша едет? Люди, помогите понять такую реальность.
Объясните мне тупому, чего я недопонимаю.
И только персонал с голыми руками.
Чем ты им там ответишь? Своими глупыми постами?
Люди вышли САМИ! Их никто не гонит. Народ голыми руками танки берет.
Для того чтоб это понять, надо жить среди этих людей!!!
"Найвеличнишій Головнокомандуючий" не виділив декілька NLOW для захисту АЄС?
Не думаю что это хорошая идея.
При чому тут "спалити АЄС"?
ЗЕ, ты чем думал почти 3года и чем думаешь сейчас?
https://pikabu.ru/story/presskonferentsiya_zelenskogo_8892368
"Військовий теоретик ХІХ ст. Карл фон Клаузевіц в своїй книзі "Про війну" крім всього іншого писав "Не можна бути однаково сильним на всіх напрямках". Зрозуміло, що ВСУ не мають можливості на всій протяжності фронту прикрити все. Але ж є напрямки та об*єкти, які треба прикривати в першу чергу. Навіть барану повинно бути ясним, що це повинна бути, при всій повазі, не якась Волноваха, або Попасна, а щось більш важливе для ВСІЄЇ країни.
У мене таке враження, що теперішнє керівництво держави не те що Клаузевіца не читало, а і взагалі зеленого уявлення не має про стратегію. Це ж якими недолугими треба бути, щоб дати можливість кацапам оточити Запоріжську АЕС з її шістьма реакторами. Жителі Енергодару вийшли масово на блокпост, щоб спинити колону кацапів, але що вони беззбройні могли зробити ... Пару діб виродки простояли перед блокпостом і в цей час накопичували угрупування, а тепер полізли на місто і АЕС. Не можна було чимось наперед врізати по тому скученню?!!!
Саму ж АЕС охороняє підрозділ Нацгвардії, практично ВОХРа з відповідною зброєю, яка зможе чинити хіба що символічний опір.
Не хочу далі розвивати тему. Бажаю тільки, друзі, щоб ви ввімкнули уяву і зрозуміли, до якої катастрофи приведе відключення 6 реакторів Запоріжської АЕС.
Всі звинувачення в непатріотизмі та "разжіганії" паніки з презирством відкидаю. Ненавиджу лозунговий спосіб "мислення".
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
Наразі стан здоров'я поранених людей уточнюють. За кілька годин до цього Орлов розповідав, що до міста наближається колона окупантів, яка складається із понад 100 одиниць важкої техніки. «Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома!» - писав Орлов.https://hromadske.ua/