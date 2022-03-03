"Во всем виновата Россия": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з підбитого судна HELT. АУДIО+ВІДЕО

Прикордонники оприлюднили аудіо голосових повідомлень члена екіпажу, яке підтверджує, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" підстрелили російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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"Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

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Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа".

Cтаном на зараз судно затонуло. Наразі в результаті пошукової операції 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.