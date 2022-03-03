"Во всем виновата Россия": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з підбитого судна HELT. АУДIО+ВІДЕО
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Прикордонники оприлюднили аудіо голосових повідомлень члена екіпажу, яке підтверджує, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" підстрелили російські окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з представником судновласника.
"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.
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Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа".
Cтаном на зараз судно затонуло. Наразі в результаті пошукової операції 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.
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«Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими - СОБР кемеровский. Красноярцев разбили вообще в дым из танков, из миномётов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и скрыться. Но и у них - один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего неизвестно. Сколько там наваляло нашим, никто не знает».
Судоходство в проливе[править | править код]
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Несмотря на то, что пролив носит имя Фрэнсиса Дрейка, Британская энциклопедия и другие современные источники сообщают, что в действительности английский капитан не был первым, кто прошёл им: это сделала только в 1616 году экспедиция фламандского мореплавателя Виллема Схаутена[2][4].
Частые бури и сложная ледовая обстановка препятствовали судоходству через пролив Дрейка на протяжении нескольких столетий, но в XIX и начале XX века, до завершения строительства Панамского канала, он играл важную роль в морской торговле[2]. Исторически пролив является кладбищем значительного числа кораблей, которые пытались пройти его против течения и ветров со времён Магеллана и до открытия Панамского канала, который оттянул на себя практически все каботажные маршруты Южной Америки. Безопасное судоходство по проливу при относительно спокойной погоде возможно только для грузовых судов очень крупного водоизмещения (например, танкеров и контейнеровозов класса «Панамакс»), крупных военных кораблей (например, крейсеров и авианосцев), а также подводных лодок.