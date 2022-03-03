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"Красноярців розбили "в дим", кемери встигли втекти", - перехоплення розмов російських ОМОНівців під Гостомелем. АУДIО
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СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем на Київщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
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"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський.
Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемери встигли відскочити і втекти. Але і у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим ніхто не знає", - йдеться у розмові окупантів.
Топ коментарі
+77 Шимус
показати весь коментар03.03.2022 20:05
+46 Слава Свид
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+37 Яр Холодний
показати весь коментар03.03.2022 20:10
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Смерть клятим окупантам на нашій , Богом даній , землі 😡
"Кацап - не нація а світогляд і система моральних принципів" І основою цього всього є крайній шовінізм"
тут краснодарцев зажмурен отряд!
https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k
Слава Україні! Героям слава!