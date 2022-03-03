"Красноярців розбили "в дим", кемери встигли втекти", - перехоплення розмов російських ОМОНівців під Гостомелем. АУДIО

СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський.

Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемери встигли відскочити і втекти. Але і у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим ніхто не знає", - йдеться у розмові окупантів.

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