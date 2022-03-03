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"Красноярців розбили "в дим", кемери встигли втекти", - перехоплення розмов російських ОМОНівців під Гостомелем. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Увага! Ненормативна лексика!

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський.

Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемери встигли відскочити і втекти. Але і у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим ніхто не знає", - йдеться у розмові окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олівці, циркуль, підручник: СБУ показала військове приладдя "однієї з найсильніших армій світу", з яким вони їхали на Київ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+77
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03.03.2022 20:05
+46
Отака то фігня малята..то вам не баранів в рашці бити
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03.03.2022 20:05
+37
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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03.03.2022 20:10
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03.03.2022 20:05 Відповісти
Отака то фігня малята..то вам не баранів в рашці бити
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03.03.2022 20:05 Відповісти
Більше, більше треба, щоб обісралися по повній.
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03.03.2022 20:05 Відповісти
Слава Украине!
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Героям слава !!

Смерть клятим окупантам на нашій , Богом даній , землі 😡
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03.03.2022 20:59 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 20:07 Відповісти
Сдохните, кацапы
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03.03.2022 20:08 Відповісти
Це звучить, як добраніч малята.
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03.03.2022 20:08 Відповісти
Я стараюсь такими аудио или видео заканчивать обзор новостей.
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03.03.2022 20:23 Відповісти
сдохните тут все твари.
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03.03.2022 20:08 Відповісти
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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03.03.2022 20:10 Відповісти
У Солженіцина взагалі російської крові не було: батько Ісаак Солженіцер (єврей), мати Оксана Щербак (українка, з Чернігівщини)
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03.03.2022 20:44 Відповісти
Ну й шо? Почитайте його: как нам обустроіть рассію. пуйло мабуть читало і обустраює
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Ну то й що? У Жиріновського батько - єврей Та й взагалі в Гос Дурі повно євреїв з "рассєйськими" прізвищами І що з того? Гомо сапієнс фізіологічно не відрізняється від інших приматів А от "людиною" його робить соціалізація" що прищеплює їй систему моральних принципів і норм Можна помістить чорношкіру дитину чи те ж китайченя в українську сім"ю і виростить справжнього українця а можна в сім"ї українців-манкуртів виростить "Гіві"
"Кацап - не нація а світогляд і система моральних принципів" І основою цього всього є крайній шовінізм"
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04.03.2022 06:49 Відповісти
як це ,вони в єфірі називають прізвища офіцерів?
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03.03.2022 20:11 Відповісти
А у них каналы связи самые "защищённые" в мире.
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Не надо запикивать, мы хотим насладиться в оригинале.
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03.03.2022 20:13 Відповісти
Косточки в ряд и звездочки в ряд -
тут краснодарцев зажмурен отряд!
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03.03.2022 20:14 Відповісти
не журися. этих карателей, думаю, брать в плен ума ни у кого не хватит.
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Слухати таке - услада для ушей!
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03.03.2022 20:36 Відповісти
Абрамович продаёт "Челси". Деньги пойдут на помощь Украине

https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k
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03.03.2022 20:49 Відповісти
в роліку не сказано, що на допомогу Україні. гроші від продажу підуть у благодійний фонд, який буде створений для допомог постраждалим на території України. скоріш за все він каже про мокшан.
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Они на учениях...
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03.03.2022 21:03 Відповісти
пора вже тим, хто скаже, що не знав куди їдуть, відразу кулю в лоба. може хоч куля правильну інформацію донесе.
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03.03.2022 21:13 Відповісти
*******.....одні чурбани *****...
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Така сумна новина )))))))))
Слава Україні! Героям слава!
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03.03.2022 21:06 Відповісти
А як було заібісь вигравати в танковий біатлон у Киргізії і Бангладеш.
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03.03.2022 21:17 Відповісти
А шо в них там за день пам'яті цікав?
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Kurwy syny,***** szmaty
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03.03.2022 21:36 Відповісти
*****, гієна ботоксна утюжить міста з злості що воно нікчемне й "понти" його про "вялічіє" не пройшли.
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03.03.2022 22:49 Відповісти
 
 