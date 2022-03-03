"Тільки що вручну роз#башили колону", - спецпризначенці ГУР Міноборони знищили в Гостомелі 10 бронемашин армії РФ. ВIДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 бойових машин десанту ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це приблизно о 18.30 в боях за контроль над містом Гостомель.

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