"Тільки що вручну роз#башили колону", - спецпризначенці ГУР Міноборони знищили в Гостомелі 10 бронемашин армії РФ. ВIДЕО
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Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 бойових машин десанту ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це приблизно о 18.30 в боях за контроль над містом Гостомель.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+78 Oleksandr Den
показати весь коментар03.03.2022 20:14
+49 Саня Sania
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+42 Юрій Яцуляк
показати весь коментар03.03.2022 20:16
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Будь ласка, зачекайте...
А Мы подумаем, что делать с ней
Що би інформація не допомагала ворогу.
⚡️Ко вниманию инсулинозависимым:
По номеру 0 800 60 20 19 (МОЗ) оператор примет вашу заявку и проработает ее.
Инсулин найдут либо в аптеке по городу, либо доставят волонтерами.
Источник: МОЗ Украины
Тепер вже пізно
Ненавидіти вони будуть не його, за те що напав на нашу країну, а нас, за те що захищалися, це такий народ, але у них є родичі і знайомі, які не схочуть, щоб їх виродки теж загинули, тому можливо вони почнуть протестувати проти війни, тільки побільше мерців повертати їм з України, тільки так там зможе виникнути проблемний для їх фюрера антивоєнний рух, якщо за імперіалізм цього шизонутого недоетносу доведеться платити високу ціну життями.
З приводу: "Увага! Ненормативна лексика!"
Це лексика війни.
Як не стане терроРаші не буде й її мату.
Вернитесь все живыми.