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"Тільки що вручну роз#башили колону", - спецпризначенці ГУР Міноборони знищили в Гостомелі 10 бронемашин армії РФ. ВIДЕО

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Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 бойових машин десанту ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це приблизно о 18.30 в боях за контроль над містом Гостомель.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кацапи #бучі! Слава Україні!", - українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+78
Я же говорю, зомби. Едут просто на убой.
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03.03.2022 20:14
+49
Хлопці ви найкращі воїни у світі!!!!
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03.03.2022 20:16
+42
Молодці. Сподіваюсь - в Енергодарі з окупантами вчинять так само.
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03.03.2022 20:16
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Я же говорю, зомби. Едут просто на убой.
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03.03.2022 20:14 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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03.03.2022 20:41 Відповісти
Зерги
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Кацап ,турки їм не продали!!!
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03.03.2022 20:17 Відповісти
Alik Krass на *** кацап
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03.03.2022 20:22 Відповісти
Ты Принеси нам голову *****...

А Мы подумаем, что делать с ней
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Иди ща своим кораблем
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Краще кацапів в рота виєбати.
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03.03.2022 20:55 Відповісти
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03.03.2022 20:15 Відповісти
Если бы только что то там было бы темно)) Но все равно приятно))
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03.03.2022 20:15 Відповісти
18.30 - там написано .
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03.03.2022 20:16 Відповісти
18-30 уже темно.
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03.03.2022 20:28 Відповісти
Може у них уже росiйське врэмья.
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03.03.2022 21:05 Відповісти
Завжди потрібно "держати паузу"!!!
Що би інформація не допомагала ворогу.
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03.03.2022 20:17 Відповісти
Молодці. Сподіваюсь - в Енергодарі з окупантами вчинять так само.
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03.03.2022 20:16 Відповісти

⚡️Ко вниманию инсулинозависимым:

По номеру 0 800 60 20 19 (МОЗ) оператор примет вашу заявку и проработает ее.

Инсулин найдут либо в аптеке по городу, либо доставят волонтерами.

Источник: МОЗ Украины
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Хлопці ви найкращі воїни у світі!!!!
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Красавчики , парни.! Душевно крошат русню...
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Хлопцы, как же я Вами горжусь!!!
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03.03.2022 20:22 Відповісти
Цим придуркам треба було не історичні байки ***** слухати про пєчєнєгов, а вивчати історію наших Кіборгів в Донецькому аеропорту!
Тепер вже пізно
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03.03.2022 20:24 Відповісти
Тримайтесь, любі! Забивайте ти вбивайте цю сволоту - ніяких полонених!!!
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03.03.2022 20:24 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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03.03.2022 20:25 Відповісти
Когда бл**** уже ети орки у ***** закончатся
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03.03.2022 20:25 Відповісти
Надо держаться это только первая волна Кремлёвское ***** завтра обьявит на раше военное положение и мобилизацию
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03.03.2022 20:28 Відповісти
это его и погубит
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03.03.2022 20:34 Відповісти
Это последняя 90 процентов группировки в Украине !!! Поэтому он и напрягает Картофельного идиота о помощи.... Пока он соберет крестьян пока то да се мы будем готовы !!! Так что не нужно панику наводить
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03.03.2022 20:45 Відповісти
в назві статті мова про 10 штук металолому, бієць говорить про 4 коробки, чи я щось не второпав? чи це один герой знищив 4 коробки?
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03.03.2022 20:27 Відповісти
он говорит за свое отделение
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03.03.2022 20:34 Відповісти
Панасику... Ти крім слухати...ще й дивись... Там так легко порахувати... ))))
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03.03.2022 21:17 Відповісти
Тварей что доехали аж до Киева в плен не брать. У них было достаточно времени и понять и осознать чтобы вернуться домой.
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03.03.2022 20:28 Відповісти
доехали.. не доехали... яка різниця? вони йдуть нас вбивати, звісно, навіщо вони в плєну? відволікати ресурс на свою охорону?, ще жерти потім їм давай...
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03.03.2022 20:30 Відповісти
Будь-ласка, захисники України (ви бачите, що ці орки роблять з нашим народом), не жалійте їх, знищуйте, коли можете, їх фюрер заплатить їх сім'ям за кожну тушку 70К$ і забуде про них "бабы новых нарожают".
Ненавидіти вони будуть не його, за те що напав на нашу країну, а нас, за те що захищалися, це такий народ, але у них є родичі і знайомі, які не схочуть, щоб їх виродки теж загинули, тому можливо вони почнуть протестувати проти війни, тільки побільше мерців повертати їм з України, тільки так там зможе виникнути проблемний для їх фюрера антивоєнний рух, якщо за імперіалізм цього шизонутого недоетносу доведеться платити високу ціну життями.
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03.03.2022 20:29 Відповісти
Коли вже за своїх синів роSSійські матері почнуть пуйла розривати?
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03.03.2022 20:30 Відповісти
ніколи, ті самки такі ж як і ху..ло.
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Нажаль ніколи. Вони зрадіють коли їм віддадуть 11000 фублей.
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03.03.2022 20:34 Відповісти
пленных не берите, кто заблудился уже должен был сдаться.
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Держитесь воины света .Мы за вас .Слава Украине!
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03.03.2022 20:48 Відповісти
+++

З приводу: "Увага! Ненормативна лексика!"

Це лексика війни.

Як не стане терроРаші не буде й її мату.
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03.03.2022 20:54 Відповісти
Маскальских десантников опять отимели.
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03.03.2022 21:03 Відповісти
так у них девиз, с неба и на бутылку
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03.03.2022 21:11 Відповісти
красота то какая, лепота
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Держитесь, козаки!
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Молится будем за вас хлопці
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03.03.2022 21:19 Відповісти
ВСУ СИЛА!!!!
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Хлопці тримайтесь!
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03.03.2022 22:43 Відповісти
Swedish steel works wonders , and its warms my heart everytime !
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Спасибо парни.
Вернитесь все живыми.
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03.03.2022 23:31 Відповісти
Я такого еще не видел! Это праздник какой-то!
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04.03.2022 00:45 Відповісти
GEROYAM SLAVA !!!! ******* KAZLAMORDYIX FASHISTOV !!!!!
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04.03.2022 01:27 Відповісти
Ненормативна лексика вбік козломордих вже стала літературною.
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04.03.2022 03:37 Відповісти
Соберите трупы русских солдат и складавайте на Крещатике пусть все видят. Сейчас холодная погода. Они могут пролежать долго.
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04.03.2022 05:47 Відповісти
Треба в статті останнє речення замінити на: "Вибачаємось за не професійну зйомку!" Порошенко П.О. (С)
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04.03.2022 05:53 Відповісти
Ребята, вы уже покрыли себя неувядаемой славой! Честь для нас-жить с вами в одно время!
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04.03.2022 06:00 Відповісти
И стоять в одном строю-тоже честь!
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Стоять в одном строю ними-это подвиг.
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04.03.2022 13:25 Відповісти
 
 