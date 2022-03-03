Авіаудари військ РФ по Чернігову: тіла 33 загиблих та 18 травмованих вилучено з-під завалів, рятувальні роботи призупинено через обстріл, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.

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