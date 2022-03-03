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Авіаудари військ РФ по Чернігову: тіла 33 загиблих та 18 травмованих вилучено з-під завалів, рятувальні роботи призупинено через обстріл, - ДСНС. ВIДЕО

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Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.

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Топ коментарі
+19
Ну що, панове? Маємо підтвердження того, що наші ССО тримають обіцянку. Відсьогодні вони дійсно не взяли у полон жодного артилериста. Нагадаю, обіцяли не стрілти їх, а різати як свинів. Це вже сталося і триватиме далі.
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03.03.2022 20:44
+12
Говорила з людьми з Чернігова.Не вірять вони кацапському коридору.Жінки з малими дітьми сидять в погребах під суцільними обстрілами і бомбами,але рушати кудись під чесне слово кацапських вбивць не хочуть,не вірять мразоті кінченій
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03.03.2022 20:44
+4
Записывайте для Гааги.
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03.03.2022 20:44
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Простите меня, люди...
Но теперь пришло время там создавать ГУМАНИТАРНЫЙ коридор.... (
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03.03.2022 20:37 Відповісти
Говорила з людьми з Чернігова.Не вірять вони кацапському коридору.Жінки з малими дітьми сидять в погребах під суцільними обстрілами і бомбами,але рушати кудись під чесне слово кацапських вбивць не хочуть,не вірять мразоті кінченій
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03.03.2022 20:44 Відповісти
Куда коридор? На Киев? Тут не коридор нужно. Тут нужно уже проводить диверсии на ********* вплоть до подрыва газопроводов и АЕС, чтобы у них земля тоже горела. А коридорами далеко не зайдешь.
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03.03.2022 20:53 Відповісти
Ты не уловил горького чёрного страшного бесчеловечного сарказма в моём посте. (
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03.03.2022 20:57 Відповісти
Розповзлися по всій краіні
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03.03.2022 20:39 Відповісти
Записывайте для Гааги.
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03.03.2022 20:44 Відповісти
Ну що, панове? Маємо підтвердження того, що наші ССО тримають обіцянку. Відсьогодні вони дійсно не взяли у полон жодного артилериста. Нагадаю, обіцяли не стрілти їх, а різати як свинів. Це вже сталося і триватиме далі.
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03.03.2022 20:44 Відповісти
Вот, чтобы не было ни у кого сомнений, что думают кацапские твари о войне:Росіяни повністю підтримують і виправдовують війну в Україні: опитування
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03.03.2022 20:53 Відповісти
жесть, промыли им мозги((
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03.03.2022 21:04 Відповісти
МОРДОР ПОВИНЕН БУТИ ЗНИЩЕНИЙ !
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04.03.2022 00:34 Відповісти
 
 