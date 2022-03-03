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"Зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність", - громадянин РФ прийшов в СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України, підкреслили в СБУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Один свідомий росіянин на... скільки?
на 100, 1000 ватників?
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03.03.2022 20:53
+10
УВАГА! РОЗШУК!

Чорний субару форестер
Номерний знак: КА 4435 АХ
Фотографував блокпост на Печерському мосты, поїхав в сторону південного моста.
Хлопець з темно-русим волоссям.

#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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03.03.2022 20:51
+7
дело не в гражданстве и национальности. Те, у кого есть родственники в роиссии понимают єто я думаю давно. Дело в месте нахождения и менталитете.. громкое слово, да-в чувстве собственного достоинства.. ёклмн. У живущих на роисси его просто нет. у них одна шкала-кто кого нагибает. они кого-то, кто-то их. Понятие о том что человек может уважать других, их права, взгляді и себя безусловно у них просто нет . вообще.
Поетому я етому человеку верю. Дело не в паспорте , а в голове
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03.03.2022 21:03
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Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
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03.03.2022 20:51 Відповісти
дайте йому ціпок і квиток до москви, най путлера побє
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03.03.2022 20:51 Відповісти
УВАГА! РОЗШУК!

Чорний субару форестер
Номерний знак: КА 4435 АХ
Фотографував блокпост на Печерському мосты, поїхав в сторону південного моста.
Хлопець з темно-русим волоссям.

#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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03.03.2022 20:51 Відповісти
Напишить це на гілці "Рада форум"ян" .

Там чергують Адміни й вони зразу з"яжуться с Бутусовим .
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Один свідомий росіянин на... скільки?
на 100, 1000 ватників?
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03.03.2022 20:53 Відповісти
Боюсь, что в ваших цифрах бракуе нулей.
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03.03.2022 22:13 Відповісти
neverju.
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03.03.2022 20:54 Відповісти
нормальных русских будит много , это падло их уж давно достало
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03.03.2022 20:56 Відповісти
дело не в гражданстве и национальности. Те, у кого есть родственники в роиссии понимают єто я думаю давно. Дело в месте нахождения и менталитете.. громкое слово, да-в чувстве собственного достоинства.. ёклмн. У живущих на роисси его просто нет. у них одна шкала-кто кого нагибает. они кого-то, кто-то их. Понятие о том что человек может уважать других, их права, взгляді и себя безусловно у них просто нет . вообще.
Поетому я етому человеку верю. Дело не в паспорте , а в голове
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Вериш не вериш, но без боевого опыта толку от него 0.
Пусть лучше постит своим родычам и знакомым на россии фотки убитых.
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Все це красиво. душу гріє, але як він тут опинився?
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03.03.2022 21:15 Відповісти
Полтава в деле.
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=UrVL4eAU_ESzuNSy-_oJDA
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Я думаю дело не в генетике или национальности , русские живущие в Украине прекрасно понимают суть вещей , особенно ближе к западу. На востоке и юге они подвергаются мутациям сон стороны СМИ России. Россия овладела секретным оружием , производящим с помощью телевизора , радио , газет , интернета и остальных СМИ мутации организма на генетическом уровне ! В результате получается инертная биомасса , которую удобно использовать как пушечное мясо или рабов. Очень немногие имеют иммунитет к этому . Вредоносное излучение имеет свойство пересекать границы и воздействовать на живущих вблизи людей!
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03.03.2022 21:26 Відповісти
 
 