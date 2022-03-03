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"Зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність", - громадянин РФ прийшов в СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.
Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України, підкреслили в СБУ.
Топ коментарі
+15 Small Jerboa
показати весь коментар03.03.2022 20:53
+10 olele
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+7 iamalex
показати весь коментар03.03.2022 21:03
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Чорний субару форестер
Номерний знак: КА 4435 АХ
Фотографував блокпост на Печерському мосты, поїхав в сторону південного моста.
Хлопець з темно-русим волоссям.
#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Там чергують Адміни й вони зразу з"яжуться с Бутусовим .
на 100, 1000 ватників?
Поетому я етому человеку верю. Дело не в паспорте , а в голове
Пусть лучше постит своим родычам и знакомым на россии фотки убитых.
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=UrVL4eAU_ESzuNSy-_oJDA