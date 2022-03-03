"Зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність", - громадянин РФ прийшов в СБУ. ВIДЕО

Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України, підкреслили в СБУ.