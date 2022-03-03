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Турчинов: Знищення цивільних міст демонструє страх, злобу і безсилля росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знищення наших цивільних міст - це демонстрація страху, злоби і безсилля росіян.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні ситуація в Києві стабільна: "Місто живе, бореться, наші військові зламали всі плани росіян щодо повного оточення Києва", - сказав він, наголосивши, що всі спроби подальшого прориву до Києва були зупинені нашими військовими, "і всі їх намагання просунутися вперед, до Києва, потерпіли фіаско".

Турчинов наголосив, що зараз підрозділи тероборони мають можливість не тільки контролювати ситуацію в Києві, "але вже й планують нічні вилазки, щоб російські військові злочинці не мали можливості ані відпочивати, ані переформатувати свої підрозділи".

Також дивіться: Бити русню треба не тільки в Україні, а й за її межами, - Турчинов з Центру територіальної оборони Києва. ВIДЕО

"Ми використовуватимемо тактику тисячі порізів, щоб вони постійно відчували страх, постійно відчували, що смерть їх доганяє", - пояснив екссекретар РНБО України.

Разом з тим, на його думку, росіяни намагаються взяти своєю чисельністю, а не професіоналізмом чи героїзмом.

"Вони, як орки, не шкодуючи сил, кидають своїх солдат на забій. Розуміючи, що вони не можуть у чесному бою перемогти, вони від своєї злоби починають зводити рахунки з цивільними. Знищуючи наші цивільні міста, вони демонструють свій страх, злобу і безсилля", - сказав він.

"Наша сила - це наші люди і саме український народ зупинив ворога. Не треба слухати базікання цієї психічно неадекватної людини. Путін не зламає Україну, але знищить свою власну російську імперію", - зазначив Турчинов, резюмувавши, що сьогодні весь світ, затамувавши подих, дивиться як грізна імперія ламає свої зуби, "ламає все, що можна собі зламати, неспроможна зламати Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турчинов - до росіян: Прийшов час повісити Путіна на Червоній площі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Пастор не злодій і не зрадник! В Україні серед політичних діячів це вже рідкість .
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03.03.2022 20:59
+7
Демонструє безсилля росіян, а вбивають українців мирних!
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03.03.2022 20:53
+6
Где-то 30 процентов россиян имеют психологию черной сотни, русского фашизма. Это не изменить никак. Некоторые из них живут и в Украине. Хотя они частично перековались сейчас, но не все. Это культура. Так что чему ты удивляешься? Они будут так мыслить всегда, разве что когда на них самих не нападут.
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03.03.2022 21:00
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Демонструє безсилля росіян, а вбивають українців мирних!
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03.03.2022 20:53 Відповісти
Бай-рак-тар!..

русскій воєнний корабль, іді *****@stepovy_block



Здається, я про це вже твітив, але про всяк продублюю:
русня в Мелітополі дуже активно відбудовує аеродром, підірваний нашими при відступі. На це кидають майже всю техніку, що в них є, район робіт під охороною, навіть не дають владі відновити теплопостачання.
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
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03.03.2022 20:54 Відповісти
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03.03.2022 21:12 Відповісти
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03.03.2022 21:01 Відповісти
На@@й пішов наволоч
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03.03.2022 21:02 Відповісти
ИДИ НАХ, лапоть,
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03.03.2022 21:04 Відповісти
Где-то 30 процентов россиян имеют психологию черной сотни, русского фашизма. Это не изменить никак. Некоторые из них живут и в Украине. Хотя они частично перековались сейчас, но не все. Это культура. Так что чему ты удивляешься? Они будут так мыслить всегда, разве что когда на них самих не нападут.
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Я аж ніяк не здивований, бажаю інших здивувати, щоб не тільки печиво з чаєм підносили, а й сало з горілкою. Манкурти хай їм грець.
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03.03.2022 21:06 Відповісти
На днях дідок один з сусіднього дому молов щось про бандерівців - які вони погані Питаю:
- А Вы их сами видели?
- Нет! Но мои родственники рассказывали! Они после войны там поселились!
- Ясно! Значить они пришли туда с оккупацией Красной Армией Поселились в домах которые были отобраны у хозяев которых угнали в Гулаг и там убили Как же они себя по-иному оправдывать должны?!
"Заткнувся"
Вчора іду глянуть на авіаційними ракетами зруйнований будинок поряд з моїм домом Дивлюся - а ця **** стара чимчикує назустріч Питаю:
- Ну что "бандеровцы-сволочи" мирных русских людей поубивали?
Мовчки повз мене почесав!
А на місці - шматки розірваних вибухами людей валяються! Походив по уламках І як знущання : між ними - книжки з домашньої бібліотеки російською мовою - збірник віршів "Лесные просторы" томик віршів Пушкіна і підручник "Родная речь" (видно жила сім"я офіцера-росіянина що залишився в Чернігові і не захотів повертаться до свого "Мухосранська")
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04.03.2022 07:42 Відповісти
Отакої. Від них нічого очікувати.
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03.03.2022 21:01 Відповісти
Если честно я не понимаю их цели вообще.
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03.03.2022 20:59 Відповісти
умом росию не понять. наверно нужно быть таким же психом как пуйло, чтобы понять его планы.
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03.03.2022 21:32 Відповісти
Пастор не злодій і не зрадник! В Україні серед політичних діячів це вже рідкість .
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03.03.2022 20:59 Відповісти
on krisa
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03.03.2022 23:06 Відповісти
нет пастор ,это их кгб тактика страха,.... грозный,сирия, афган ,волгоград, грузия......
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03.03.2022 21:09 Відповісти
Нічого, ці тварі за все заплатять.
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Аве,пасторе!
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03.03.2022 21:24 Відповісти
Привет и здоровья Пастору. Давно не выдел. Сейчас бы пригодился готический плакат с ним от 2014 на дорогах.
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04.03.2022 01:01 Відповісти
 
 