"Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО
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В мережі з'явилися записи телефонних розмов російських окупантів з ріднили та колегами по армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, оприлюднених радником глави МВС Антоном Геращенком, окупанти скаржаться на умови служби, повідомляють про численні втрати в боях з українською армією. Не в захваті окупанти і від цивільного населення.
"У кожного з них автомат", - запевняє один із окупантів.
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Топ коментарі
+54 Яукр
показати весь коментар03.03.2022 21:21
+48 Pavel B 2f9ec440
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+48 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.03.2022 21:29
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9 ч
Страшный сон родственников «самой сильной армии мира» - это входящий +380………
https://twitter.com/LaylaBruno__/status/1499444518785105924?s=20&t=Nqm9Pzg7pJ5Tn1DsXPiaNg
Губернатор области Вячеслав Чаус призвал людей зарядить телефоны и повербанки, а также сохранять "холодную голову, хоть это и тяжело".
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499433690178461697?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
Але та армія була інша ніж пізня совєцька. Бо там офіцерами і старшинами служили ще учасники війни. І дідівщини не було, а була дисципліна.
Палити слід вже в крайньому разі , коли є загроза що ворог її поверне назад ..
Это уже не Путин. Путин - безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины" - Глава Сумской ОГА.
https://www.youtube.com/watch?v=o6QIdFSiArk
господи, де вони взялись на нашу голову, орки, мордор
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал .
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
Реальная банда орков.