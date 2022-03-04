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армія РФ (13520) війна (56671) знищення (4153)

"Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі з'явилися записи телефонних розмов російських окупантів з ріднили та колегами по армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, оприлюднених радником глави МВС Антоном Геращенком, окупанти скаржаться на умови служби, повідомляють про численні втрати в боях з українською армією. Не в захваті окупанти і від цивільного населення.

"У кожного з них автомат", - запевняє один із окупантів.

Увага! Ненормактивна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тільки що вручну роз#башили колону", - спецпризначенці ГУР Міноборони знищили в Гостомелі 10 бронемашин армії РФ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
Пізно, вам всім пидець! Смерть ворогам!
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03.03.2022 21:21
+48
Они больные все.
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03.03.2022 21:26
+48
Просто ******* люди. Они не имеют права на жизнь!!!
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03.03.2022 21:29
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https://www.youtube.com/watch?v=wjKAX3zDwk8
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03.03.2022 21:20 Відповісти
Они больные все.
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Як діти, так й їхні батьки...(((
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03.03.2022 21:28 Відповісти
перед тим ,як дітей робить не треба бояришник з брагою пить.....результат на пиці
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03.03.2022 21:58 Відповісти
Саме так. Інтелект відсутній апріорі, наявність мізків- відсутні, словарний запас-ноль цілих, граматика , судячи з усього-ноль. Тупизм, садизм, відсутність у себе заробляти гроші хоч якісь, нерозвінуті зовсім батьки, вони навіть своїх дітей не можуть пожаліти хоч би в розмовах.... Жахіття від цієї пустоти внутрішньої... Хіба там , в рф, люди живуть і человеков народжують? То левіафани...Їм не можна жити.
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Просто ******* люди. Они не имеют права на жизнь!!!
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Хроники Хунты@JuntaChronicles

9 ч



Страшный сон родственников «самой сильной армии мира» - это входящий +380………
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Паралельна реальність. Коли буде рубль по 300 і хліб і воду лише споживати будуть, тоді плакати почнуть. Тоді ми всі повинні будем сказати "іди ***** росія". Вони хотіли ссср, добре тоді вони його отримають.
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03.03.2022 21:31 Відповісти
И всё равно будет виноват запад и Украина
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03.03.2022 21:53 Відповісти
А в них на чорному ринку вже по 300
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03.03.2022 22:03 Відповісти
І це ще без відключення свіфта.
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03.03.2022 22:07 Відповісти
Та ладно... Я 200 читала було сьогодні.
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03.03.2022 23:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wjKAX3zDwk8
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Русня вся долбонутая
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Это даже не болезнь.
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Пізно, вам всім пидець! Смерть ворогам!
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03.03.2022 21:21 Відповісти
Путінські загарбники покидали свою бронетехніку та втекла.

https://twitter.com/LaylaBruno__/status/1499444518785105924?s=20&t=Nqm9Pzg7pJ5Tn1DsXPiaNg
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03.03.2022 21:21 Відповісти
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Вже на жаль купили, я не встиг...
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03.03.2022 21:36 Відповісти
Надеюсь их уже нет в живых....
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03.03.2022 21:22 Відповісти
⚡️Жителей Черниговской области предупредили о возможных перебоях с электроэнергией, связью и интернетом.

Губернатор области Вячеслав Чаус призвал людей зарядить телефоны и повербанки, а также сохранять "холодную голову, хоть это и тяжело".
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Ви всі тут помрете
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Сдохните твари!!!ВСЕ!
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03.03.2022 21:25 Відповісти
звучит как пестня..
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Суки, чтоб вы здохли
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03.03.2022 21:28 Відповісти
Трофеи уже оптом!

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499433690178461697?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A

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03.03.2022 21:29 Відповісти
НАМ ПРИГОДЯТСЯ!КАЦАПОМРАЗЯМ УЖЕ НЕ НУЖНЫ!
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03.03.2022 21:38 Відповісти
Нахера? Чому не повернути на москаля? Танк то як трактор, любий механізатор з колгоспу зможе за пів години розібратися
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03.03.2022 22:13 Відповісти
тим більше, що батьки їхні служили за совка в основному танкістами. Мій покійний татко хвалився, що на стрільбах у Забайкаллі всадив снаряд у мішень з першого разу. А баче, що сусіда промахнувся, то він і другим вже по сусідській мішені бабахнув. За що отримав нагоняй від генерала.
Але та армія була інша ніж пізня совєцька. Бо там офіцерами і старшинами служили ще учасники війни. І дідівщини не було, а була дисципліна.
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04.03.2022 10:30 Відповісти
Вже спалили - вони могли бути заміновані, й навіть без цього треба було для них пальне шукати....
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03.03.2022 21:42 Відповісти
Нова техніка .!! І навіщо було її палити хз . . Нема чим прикривати міста , а вони палять ..
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03.03.2022 21:51 Відповісти
могли бути заміновані!
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03.03.2022 22:01 Відповісти
Сапери навіщо?
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03.03.2022 22:13 Відповісти
То нехай би їх оглянули сапери ..
Палити слід вже в крайньому разі , коли є загроза що ворог її поверне назад ..
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03.03.2022 22:15 Відповісти
⚡️"Бомбят Сумы, Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население.

Это уже не Путин. Путин - безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины" - Глава Сумской ОГА.
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03.03.2022 21:30 Відповісти
Всем кого поймают вешайте на оставшихся деревьях и не снимайте !!!
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04.03.2022 09:33 Відповісти
Без слів! Це їх нутро : звіряче, убоге та дике.
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03.03.2022 21:35 Відповісти
великий могучий рузки ясык. за 50 баксов в день подставлять свою башку?
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03.03.2022 21:36 Відповісти
синуля, ти там дєржись, ти ж у меня мужик... Ну як з такими мамашами можна взагалі народжуватися?
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Якщо ці розмови не допоможуть, то треба починати в прямому ефірі різати їм бошки. Іншого виходу я не бачу.
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03.03.2022 21:39 Відповісти
как это видео скачать, чтобы распространить?
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03.03.2022 21:40 Відповісти
попробуй по DownloadMaster
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03.03.2022 21:46 Відповісти
НА ЛОВИ ИХ ТУ МНОГО
https://www.youtube.com/watch?v=o6QIdFSiArk
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03.03.2022 22:13 Відповісти
Прикольно в россии жить! Умирать посылают на войны!
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03.03.2022 21:42 Відповісти
победили магазин ,взяли телефон позвонили маме.Тъху ,мразота.Тюрьмы бояться больше чем смерти, черви.
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03.03.2022 21:43 Відповісти
дак їх же там тортурам піддають, у тюрмах. на пляшки, на швабри садять.
господи, де вони взялись на нашу голову, орки, мордор
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03.03.2022 22:31 Відповісти
На мить виникло якесь подвійне відчуття як коли теща здає задом на новому Ferrari y прірву....Та швидко схаменулась - ***** той Ferrari
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03.03.2022 21:43 Відповісти
Посмотрите видео Невзорова, записаное 10 месяцев назад, о войне с Украиной.
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал .
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk
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03.03.2022 21:44 Відповісти
Что ты вставил?Исправь ссылку!
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Невзоров.Наповал #43. Будущая война в подробностях
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03.03.2022 22:28 Відповісти
OK
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Он несколько войн прошёл и отлично знает рос. армию.
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04.03.2022 00:00 Відповісти
Невзоров, как и Бабченко, этого гавна насмотрелись и все понимают лучше всех. Они оба, кстати, еще предсказывают, что Чеченская война 3 серия это практически 100% ближайшее будущее
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04.03.2022 07:01 Відповісти
Бальзам на душу
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03.03.2022 21:46 Відповісти
никто не должен вернуться назад в орду! они сами пришли, бомбят города Украины, мародерствуют, грабят, убивают мирных жителей.. смерть путинским оккупантам!
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03.03.2022 21:47 Відповісти
Хай кацапы дохнут. Мы их не звали
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Це яким чином телефонують? Реєстрація московитських сімок в мережі припинена. Мобілу отжалі?
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03.03.2022 21:50 Відповісти
саме так. перемогли магазин, "знайшли" телефон
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03.03.2022 22:33 Відповісти
Відчуйте різницю:

- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;

- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
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03.03.2022 21:54 Відповісти
той кацапскій сволоті на людей срати , воно заробляти приїхало
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03.03.2022 21:58 Відповісти
путин пообещал за сдохших своих вояк неплохие бабки на россии, поэтому трупы кацапов будут в цене, за раненых тоже неплохо так отсыплет... вот увидим, что за трупы с Украины кацапы еще драться будут...
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Тошнотворней нации наверное нет, даже негров переплюнули
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03.03.2022 22:30 Відповісти
не негрів. а нацистів. фашистів.
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03.03.2022 22:34 Відповісти
Виродки, у полон немає сенсу брати....
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03.03.2022 22:46 Відповісти
Урюк один из этих урюкских правильно сказал про себя. Они - "банда".
Реальная банда орков.
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03.03.2022 23:13 Відповісти
SVYNOTA KACAPSKAYA VAS KASTRIROVAT' NUZHNO !!!! BIOMUSOR !!!!
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04.03.2022 01:34 Відповісти
БАНДА ХЙЛА !!!
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04.03.2022 02:40 Відповісти
Замечательно, значит знают теперь уж ТОЧНО где находятся. Не берите пленных.
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04.03.2022 09:32 Відповісти
 
 