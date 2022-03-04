"Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО

В мережі з'явилися записи телефонних розмов російських окупантів з ріднили та колегами по армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах, оприлюднених радником глави МВС Антоном Геращенком, окупанти скаржаться на умови служби, повідомляють про численні втрати в боях з українською армією. Не в захваті окупанти і від цивільного населення.

"У кожного з них автомат", - запевняє один із окупантів.

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