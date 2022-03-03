Тотальний спротив. День 8. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Про восьмий день Народної війни в Україні.
У спецефірі на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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https://www.youtube.com/watch?v=QMwkcuRHiDY
"Все бойцы, которые приходили и записывались в терроборону, заключили контракт с терробороной. Ведь все они являются военнослужащими ВСУ. И все без исключения бойцы терробороны вооружены. Скажу, что бойцам терробороны уже выдано несколько десятков тысяч образцов личного стрелкового оружия", - сообщил Ковалев.
Он подчеркнул, что бойцы терробороны вооружены автоматами, а также противотанковым оружием.
"Поэтому все бойцы в Киеве вооружены и готовы к любым провокациям и отражению атак оккупантов-рашистов", - добавил он.
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брешуть чи правда? ... в Дніпри такого немає і близько ... можуть лише харкачку дати
"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разогнали и полностью сожгли колонну русских орков в районе пгт Макаров", - отметили в командовании.
Командование ДШВ публикует фотографии, сделанные сразу после боя. На них - уничтоженная техника, личные документы и другие вещи военных РФ: "Безусловно, они станут доказательствами в Международном суде в Гааге по расследованию военных преступлений РФ в Украине".
Отмечается (https://t.me/DIUkraine/32), что бой за контроль над городом продолжается. В районе местного стеклозавода, на 19:30 (по Минску), было уничтожено еще 10 боевых машин российского десанта.
Бой ведет сведенная группа спецназа под руководством ГУР и подготовленные ими местные группы сопротивления.
https://t.me/charter97_org/64730