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війна (56671) Росія (47286) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Тотальний спротив. День 8. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Про восьмий день Народної війни в Україні.

У спецефірі на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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дыровцев везут - завтра будут ХНР провозглашать - типа местные..
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03.03.2022 22:49 Відповісти
поправьте ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=QMwkcuRHiDY
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03.03.2022 22:35 Відповісти
На вооружении бригады теробороны Киева есть несколько десятков тысяч единиц стрелкового оружия. Об этом в комментарии «Униан» сообщил пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Все бойцы, которые приходили и записывались в терроборону, заключили контракт с терробороной. Ведь все они являются военнослужащими ВСУ. И все без исключения бойцы терробороны вооружены. Скажу, что бойцам терробороны уже выдано несколько десятков тысяч образцов личного стрелкового оружия", - сообщил Ковалев.

Он подчеркнул, что бойцы терробороны вооружены автоматами, а также противотанковым оружием.

"Поэтому все бойцы в Киеве вооружены и готовы к любым провокациям и отражению атак оккупантов-рашистов", - добавил он.

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брешуть чи правда? ... в Дніпри такого немає і близько ... можуть лише харкачку дати
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03.03.2022 22:37 Відповісти
Правда.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Не дайєте нам літаки? Не закриваєте нам небо? Значить йде одним курсом з руським воєнним кораблем!!!
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Украинские военнослужащие 2 марта уничтожили колонну российских войск в районе поселка Макаров Киевской области. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разогнали и полностью сожгли колонну русских орков в районе пгт Макаров", - отметили в командовании.

Командование ДШВ публикует фотографии, сделанные сразу после боя. На них - уничтоженная техника, личные документы и другие вещи военных РФ: "Безусловно, они станут доказательствами в Международном суде в Гааге по расследованию военных преступлений РФ в Украине".
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03.03.2022 22:44 Відповісти
В Гостомеле продолжаются ожесточенные бои. Украинский спецназ уничтожил 20 БМД россиян.

Отмечается (https://t.me/DIUkraine/32), что бой за контроль над городом продолжается. В районе местного стеклозавода, на 19:30 (по Минску), было уничтожено еще 10 боевых машин российского десанта.

Бой ведет сведенная группа спецназа под руководством ГУР и подготовленные ими местные группы сопротивления.
https://t.me/charter97_org/64730
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03.03.2022 23:01 Відповісти
 
 