Тотальний спротив. День 8. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про восьмий день Народної війни в Україні.

У спецефірі на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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