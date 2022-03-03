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"Наши бомбят по мирному населению": Полонений російський окупант розповів мамі про звірства військ РФ в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений російський окупант подзвонив матері та розповів, що армія РФ обстрілює мирне населення.
Відео оприлюднило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Все нормально, я в плену у Вооруженных Сил Украины " - той момент, коли краще бути в полоні у ЗСУ, аніж у строю власної армії. Російський військовий подзвонив своїй мамі і відкрив очі на те, що насправді відбувається в Україні:
"Бомбят наши, по мирному населению". Уважно послухайте цю розмову, як реагує мати на правду від сина-вбивці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Максим Дяченко
показати весь коментар03.03.2022 22:25
+16 PREDATOR PREDATOR
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+14 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар03.03.2022 22:27
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Будь ласка, зачекайте...
Звертаємо увагу ООН та міжнародних організацій!!!
Інформація від місцевих мешканців Бородянки.
4 березня планується проведення дискредитуючих дій з боку рф.
Формується "гуманітарний конвой" з метою "евакуації" населення, який в подальшому планують знищити і звинуватити у цьому ЗСУ.
Намагаються під дулами автоматів загнати до конвою мешканців, в тому числі жінок та дітей.
В жодному разі не виходьте з домівок і укриттів.
Ніякого гуманітарного конвою у Бородянці не планується!
https://t.me/operativnoZSU/10738
https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
Мать вашу.
Списки керівного складу військових частин військово-повітряних сил Республіки Беларусь, які ******** територію України та вбивають мирних громадян
https://gur.gov.ua/content/spysky-kerivnoho-skladu-viiskovykh-chastyn-viiskovo-povitrianykh-syl-respubliky-belarus.html
Керівний склад 18 штурмового авіаційного полку ВКС РФ, який бомбить Україну та вбиває мирних громадян
01 березня 2022 року
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
18 штурмового авиационного полка
https://gur.gov.ua/content/kerivnyi-sklad-18-shturmovoho-aviatsiinnoho-polku-vks-rf-iakyi-bere-uchast-u-zbroinii-ahresii-proty-ukrainy.html
Особовий склад 23 вап ВКС РФ, який бомбить Україну та вбиває мирних громадян
https://gur.gov.ua/content/osobovyi-sklad-23-vap-vks-rf.html
ГУР МО України оприлюднює списки особового складу 18 шап та 23 вап 303 сад 11 Армії ВПС та ППО ЗС РФ
https://gur.gov.ua/content/hur-mo-ukrainy-opryliudniuie-spysky-osobovoho-skladu-18-shap-ta-23-vap-303-sad-11-armii-vps-y-ppo-zs-rf.html
Они думают что им верят с ихними учениями ….
Чаю им по больше и подкурить давайте, так что б захлебнулись