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"Наши бомбят по мирному населению": Полонений російський окупант розповів мамі про звірства військ РФ в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський окупант подзвонив матері та розповів, що армія РФ обстрілює мирне населення.

Відео оприлюднило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Все нормально, я в плену у Вооруженных Сил Украины " - той момент, коли краще бути в полоні у ЗСУ, аніж у строю власної армії. Російський військовий подзвонив своїй мамі і відкрив очі на те, що насправді відбувається в Україні:

"Бомбят наши, по мирному населению". Уважно послухайте цю розмову, як реагує мати на правду від сина-вбивці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ніяких полонених російських артилеристів не буде. Кожен розрахунок буде зарізаний як свині. Ми не смерть, ми гірше, - заява ССО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
мама уже растроилась, синочек жыв... сгорел джек-пот от *****
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03.03.2022 22:25
+16
Цей окупант також бомбив мирне населення.
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03.03.2022 22:26
+14
Там мама ждет 7 лимонов, а не плач сынули.
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03.03.2022 22:27
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мама уже растроилась, синочек жыв... сгорел джек-пот от *****
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03.03.2022 22:25 Відповісти
Так не потрібно маму розстолювати. Поговорив і в телефоні постріл. А мамі - " Все в порялке. Можете спокойно подавать зачвление на 7 млн."
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03.03.2022 22:31 Відповісти
Увага❗️

Звертаємо увагу ООН та міжнародних організацій!!!

Інформація від місцевих мешканців Бородянки.
4 березня планується проведення дискредитуючих дій з боку рф.

Формується "гуманітарний конвой" з метою "евакуації" населення, який в подальшому планують знищити і звинуватити у цьому ЗСУ.

Намагаються під дулами автоматів загнати до конвою мешканців, в тому числі жінок та дітей.

В жодному разі не виходьте з домівок і укриттів.
Ніякого гуманітарного конвою у Бородянці не планується!

https://t.me/operativnoZSU/10738
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Та всі там все знають й підтримують(((
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Ваша правда.
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03.03.2022 22:36 Відповісти
пусть рот раскроет ,15 л гулагу, звонки до пи-пи гбшная диктатура хуже чем у хомяка, и снова пойдут вани----- или расстрел одного или с мамой , только ликвидация ***** остальное всё до пи- пи
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03.03.2022 22:49 Відповісти
Цей окупант також бомбив мирне населення.
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Вбиті та захоплені окупанти.

https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Там мама ждет 7 лимонов, а не плач сынули.
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03.03.2022 22:27 Відповісти
"плач сынули" на хлеб не намажешь, в стакан не нальош.
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Шкурки они свои спасают , раскаяние изображают
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03.03.2022 22:27 Відповісти
у всех у них одна методичка, своими соплями и слезами сбить нашу разведку с толку, поначалу же все в недоумении были, что действительно орков на учение отправили, таким образом прощупали нашу слабость, и за пару дней поняли что им тут все дозволено
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03.03.2022 22:32 Відповісти
Чайку ему подали чашечку...

Мать вашу.
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03.03.2022 22:30 Відповісти
Повідомлення

Списки керівного складу військових частин військово-повітряних сил Республіки Беларусь, які ******** територію України та вбивають мирних громадян

https://gur.gov.ua/content/spysky-kerivnoho-skladu-viiskovykh-chastyn-viiskovo-povitrianykh-syl-respubliky-belarus.html
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03.03.2022 22:31 Відповісти
у мамки почалась ментальна ломка, але телевізор токи що перемагає
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03.03.2022 22:32 Відповісти
не будьте такими наивными! они все прекрасно знают, и эти мамаши ещё и напутствие им дают - бей хохлов.. это обыкновенный мордор.. они в трубку рыдают и боятся только за своих личинок, а на жертвы украинцев им плевать..
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03.03.2022 22:32 Відповісти
Нахіба цих тварин кругом тулити? Вони вже трупи.
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03.03.2022 22:32 Відповісти
В раші тих хто знищив Грозний і його жителів героями вважають. Так само вони будуть героями за знищення України. У нас, українців, тільки один вихід, знищувати цих орків, вони не люди.
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03.03.2022 22:33 Відповісти
100% прав
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Повідомлення

Керівний склад 18 штурмового авіаційного полку ВКС РФ, який бомбить Україну та вбиває мирних громадян
01 березня 2022 року

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

18 штурмового авиационного полка

https://gur.gov.ua/content/kerivnyi-sklad-18-shturmovoho-aviatsiinnoho-polku-vks-rf-iakyi-bere-uchast-u-zbroinii-ahresii-proty-ukrainy.html
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03.03.2022 22:33 Відповісти
С 4 марта ***** своим рабам будет давать 15 лет лагерей кто против войны с Украиной...вывод ******* уродов.
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03.03.2022 22:33 Відповісти
Повідомлення

Особовий склад 23 вап ВКС РФ, який бомбить Україну та вбиває мирних громадян

https://gur.gov.ua/content/osobovyi-sklad-23-vap-vks-rf.html
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03.03.2022 22:34 Відповісти
это артиллерист, бомбил гражданских, а потом дурочку ломает..
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03.03.2022 22:34 Відповісти
Тошнит уже от этих лицемерных видосов. Хватит их выкладывать. Они не на что не влияют. Там все прекрасно знают и поддерживают. Против войны там абсолютное меньшиство
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Повідомлення

ГУР МО України оприлюднює списки особового складу 18 шап та 23 вап 303 сад 11 Армії ВПС та ППО ЗС РФ

https://gur.gov.ua/content/hur-mo-ukrainy-opryliudniuie-spysky-osobovoho-skladu-18-shap-ta-23-vap-303-sad-11-armii-vps-y-ppo-zs-rf.html
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Що там за папірець він туди сюди шовгає? "Чистосердечное признание"? На гілляку!
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03.03.2022 22:36 Відповісти
их в Украину - на учение, как в тире привезли попрактиковаться на "хохлах", на живых мишенях, а теперь скотобаза обосралась и заливает..
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03.03.2022 22:37 Відповісти
Расейські раби сидітимуть на сраці рівненько і співати хвалу путлеру, ніхто й пальцем не ворухне за свого сина, а про чужих і поготів. Вони за рахунок своїх синів виплачують кредити, купують квартири. Вони всі реквізит.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
а ті що повище званням ,дачі з аквадіскатєками..вілли на узбережжях і яхти
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03.03.2022 22:44 Відповісти
Моей жене сегодня позвонил родственник-внук погиб, военнослужащий ВСУ 22 года,Димка, мне теперь оружие искать не нужно, придут твари, я зарежу и забору, теперь все, точка невозврата пройдена навсегда.
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Ученія? Коли їхав він то він бачив розбиту техніку..то які можуть бути ученія? То таке як --іхтамнєти
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Не возможно слушать лицемерие и лож ….
Они думают что им верят с ихними учениями ….
Чаю им по больше и подкурить давайте, так что б захлебнулись
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03.03.2022 22:42 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 22:43 Відповісти
на танках они бравируют, что стреляют по мирным гражданам и грабят банки с магазинами, а попадая в плен бессовестно и нагло плачутся, что они не хотели.. не верьте оркам! смерть путинским фашистам!
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03.03.2022 23:04 Відповісти
Це падло повинно сстояти біля роваленого будинку в Бучі, Чернігова ане сидіти за чашкою кави .Будьте ви прокляті кацапи їбучі
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Хватит уже цирка с мамами.Показывайте мамам трупы их ублюдков😡
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Мамуля на всяк випадок переглянула свої говнотв і зрозуміла шо синок її найобує.
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04.03.2022 08:28 Відповісти
Опять "нас обманули"...
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04.03.2022 12:34 Відповісти
 
 