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Блінкен - українцям: "Ви надихаєте світ та зміцнюєте нашу віру у здатність світу перемогти агресію". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до українців та заявив, що Україна надихає світ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність світу перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру - ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - наголосив він.

Також читайте: США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – Блінкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
А ви сцикуни!
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03.03.2022 22:35
+28
Лучше бы небо закрыли или дали бы нам новые самолёты ,а не ободряющие речи толкали
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03.03.2022 22:36
+26
А ви посібники вбивств мирного населення
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03.03.2022 22:37
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А ви сцикуни!
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Не знаю даже, что сказать. Это, как любоваться распятием, приободряя распятого. Ладно, спасибо хоть за то, что помогаете - попытаемся не умереть.
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03.03.2022 23:06 Відповісти
Не учите нас жить, лучше помогите материально оружием !
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03.03.2022 22:36 Відповісти
Лучше бы небо закрыли или дали бы нам новые самолёты ,а не ободряющие речи толкали
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03.03.2022 22:36 Відповісти
Сегодня было сообщение, что после 30-го сбитого самолёта Призрака пересадили на F-16 - а это достаточно новый и совсем не украинский истребитель.

Ребята, не паникуйте: то, что политики говорят, и то, что они делают, - это даже не 2, а 4 большие разницы!
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Призрак - это собирательный образ нескольких украинских пилотов. Пересесть с Миг-а на F-16 так же просто как, допустим, с москвича на жигуль? Я уверен, на это уходят месяцы полетов с инструктором, потом месяцы самостоятельно, а потом только в бой.
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03.03.2022 23:44 Відповісти
Пво и самолеты в небе и орки будут поглощены землей. Надо остановить террор против людей, это же пздц, что ***** вытворяет.
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03.03.2022 22:37 Відповісти
Лучше бы вы бесполезную зону ввели над Украиной, серуны
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03.03.2022 22:37 Відповісти
тебе Т9 підвів
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03.03.2022 22:41 Відповісти
А ви посібники вбивств мирного населення
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03.03.2022 22:37 Відповісти
хватит трепать языком. небо закрой.
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03.03.2022 22:37 Відповісти
Болтовня.... Если небо не закроют, значит сцыкуны и балаболы.
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Уже хочется послать......"Ви надихаєте світ" чем именно смертями своими и наших детей мы вас надыхаем???
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03.03.2022 22:38 Відповісти
"надихаєте" - це у політиків як слово-паразит. Поряд із глибоким занепокоєнням, стурбованістю і т.д. По закінченню війни Стьопа Шпільберг чи Джонні Безос від надміру мільярдів в кишені, знімуть голівудський фантастичний бойовик "Вартові Києва і Галактики", "знятий на основі реальних подій, надихнутий героїзмом українців у боротьбі за демократію і західні цінності".
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04.03.2022 15:55 Відповісти
Дайте пво підораси, хватить пафосу.
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03.03.2022 22:39 Відповісти
Меня всегда настораживал пафосный стиль речей западных партнёров!
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03.03.2022 22:39 Відповісти
хватит писдет, помогите ПВО
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03.03.2022 22:40 Відповісти
ну ми ******* раді що нащі понищені міста вам як фон для промов до лохторату ... де літаки, де ПВО, де зброя стрілкова для тероборони, бронікі, каски і всяка інша херня???
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03.03.2022 22:40 Відповісти
в асфальті
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03.03.2022 22:47 Відповісти
в асфальті .....

Коростильов просив 40 мил. дол. та 2 роки ще в 2019 р.
не отримав ніхрєна
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03.03.2022 23:17 Відповісти
так за Зеоленского голосовали? ну и получили по полной от популиста и балабола
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Закройте нам небо! Нас убивают!
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03.03.2022 22:41 Відповісти
які всі гострі на язик стали зараз. тримайте себе в руках. всім було ясно з самого початку шо нам самим стояти. помогли джавелінами, то ше чимось поможуть. а кидатись не треба. ми не знаємо шо там за кулісами робиця.
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03.03.2022 22:43 Відповісти
*********
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03.03.2022 22:44 Відповісти
вибачте, але нам всім пізда. нато нас підставили, навіть зброя не допомагає, херсону вже точно.
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03.03.2022 22:44 Відповісти
Опять одни разговоры...
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03.03.2022 22:45 Відповісти
опять одни разговоры - это про борьбу с коррупцией от зеленского
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04.03.2022 14:50 Відповісти
Бла бла блинкен. Гони ПВО!
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03.03.2022 22:47 Відповісти
борись с коррупцией мудак
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04.03.2022 14:51 Відповісти
Суки, смерті українців і на вашій совісті, блдь з вашими європейськими цінностями, оце вони?????
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03.03.2022 22:47 Відповісти
Блінкен! хоть ти не кизди..
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03.03.2022 22:47 Відповісти
ПШНХЙ.
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03.03.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо звичайно...

Але від кацапських ракет слова підтримки не допомагають.
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03.03.2022 22:51 Відповісти
Тобто зараз Росія вбиває тисячами корупціонерів чи неправильних виборців?

Схаменися, дурепа!!!
Російська ракета не питає за кого ти голосувала.
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04.03.2022 14:58 Відповісти
"впірйод, арли! а ми - за вамі: ми грудью постоім ... за вашимі спінами!" (с)
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03.03.2022 22:54 Відповісти
Небо закрой ! ******
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03.03.2022 23:04 Відповісти
 
 