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АЕС (278) Херсонщина (4295) Енергодар (244)

Техніка загарбників рухається в напрямку АЕС в Енергодарі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колона російської техніки вирушила в напрямку АЕС в Енергодарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі написав мер міста Дмитро Орлов.

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"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку!!", - написав він.
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Топ коментарі
+12
Тобто ніхто і не збирався знищувати це стадо? Все працює тільки біля Києва і на півночі? А як же ЗАЕС? Треш.
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03.03.2022 23:05
+12
Досить цієї дебільної пропаганди в яку вже ніхто не вірить! Комангдувач ЗСУ тупо здав без бою Запорізьку АЕС. Або настільки тупий що не здатен керувати армією або працює на ворога. Інших пояснень нема. Має відповідати за такий злочин! Можна було всю цю мразоту зупинити ще біля Мелітополя. А краще було взагалі не випускати їх з Криму.
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03.03.2022 23:39
+10
Військ вистачає, а от в Генштабі сидять сцикуни або зрадники. Я вже казав що 250 тисяч було і мобілізували 100 тисяч. На півдні багато не треба було. Але здавати без бою вихід до моря та робити котел в Мариуполі, здавати Запорізьку АЕС яку тепер рашисти вимкнуть - це реальна зрада. Вони сухопутний коридор с Криму проклали без будь-яких зусиль. Командувача ЗСУ треба зняти з посади та віддати під трибунал. Якщо тільки президент не давав йому таких наказів здавати все окрім Києва та Харкова. Тоді судити обох за законами військового часу. Сумщину сьогодні відбили але тільки після того як Живицький почав вголос кричати щоб нарешті дали туди армію та зброю. А тут кричати не було кому.
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04.03.2022 00:04
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⚡️Глава Николаевской ОГА Виктор Ким по ситуации в области: за последние дни 245 единиц техники армии РФ разбито в Куйбышево, 30 вертолетов, много личного состава, много БТР-ов и бензовозов.

С его слов, с украинской стороны случайно прилетели снаряды по первой линии домов, но жертв нет.

В целом среди украинских военных нет потерь, со стороны российской стороны есть раненные, им предлагалась помощь, но они отказываются.
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03.03.2022 23:04 Відповісти
серьезно ... в Куйбышево ?
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03.03.2022 23:06 Відповісти
"Мы в рай- а они сдохнут".
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03.03.2022 23:04 Відповісти
Не повірив, Дядя Сем? Тепер повіриш.
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03.03.2022 23:05 Відповісти
⚡️СМИ: Идут тяжелые бои в Энергодаре, где россияне пытаются захватить АЭС. Подробности выясняются.
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03.03.2022 23:05 Відповісти
Смерть рашистським окупантам ! Щоб прискорити цей процес, пропонується організовувати наступні навчальні курси : тактики вуличного бою, снайперські, диверсантів. В кожному населеному пункті є ветерани, учасники бойових дій, які можуть передати всім патріотам свої знання для того, щоб ефективно бити ворога. Будьте сильними, вчіться воювати !
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03.03.2022 23:05 Відповісти
не хочуть вони вчити - ми с етими мужиками моджахедов мочили они нормальние ребята ...
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Тобто ніхто і не збирався знищувати це стадо? Все працює тільки біля Києва і на півночі? А як же ЗАЕС? Треш.
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03.03.2022 23:05 Відповісти
Там повне панування рашки у повітрі. А США не дали нам літаки- ясно?
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Ні.
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03.03.2022 23:10 Відповісти
То здобудьте військову освіту. І буде ясно.
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Досить цієї дебільної пропаганди в яку вже ніхто не вірить! Комангдувач ЗСУ тупо здав без бою Запорізьку АЕС. Або настільки тупий що не здатен керувати армією або працює на ворога. Інших пояснень нема. Має відповідати за такий злочин! Можна було всю цю мразоту зупинити ще біля Мелітополя. А краще було взагалі не випускати їх з Криму.
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03.03.2022 23:39 Відповісти
не полное. не меньше половины энергодарцев не хотят жить в параше.
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Ви всі слова в моєму коменті прочитали?
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03.03.2022 23:27 Відповісти
я не так вас понял. в рбщем, я тоже пришел к выводу, что военные не планировали на юге держать круаное войско. и изза воздуха, а на земле река и двп моста - один в Херсоне, второй в Запоре. прижали бы к реке и поливали артой, авиацией. плюс АЭС. видимо генштаб сознательно решил что это не место для боев и территория будет ходить от одних к другим по мере ситуации. надеюсь рашисты проиграют и свалят. я не хочу жить в параше. и многие тоже.
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03.03.2022 23:41 Відповісти
В генштабе придурки сидят если они так решили.
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03.03.2022 23:56 Відповісти
Штирлиц, не стесняйтесь говорите по руски, мы с вами одной крови.

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03.03.2022 23:06 Відповісти
Ту частину легко захоплюють.Ще й Південноукраїнська АЕС.Вони якщо захоплять АЕС,будуть тероризувати Україну.Просрали наші військові експерти наступ москалів.Ніхто не враховував,що в Україні будуть диверсанти наприклад.
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03.03.2022 23:06 Відповісти
Ви не компетентні- поцікавтеся спецоперацією проти кадирівців.
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03.03.2022 23:08 Відповісти
А якщо захоплять найбільшу станцію,що тоді?
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03.03.2022 23:12 Відповісти
И как будеть терориризировать? меня беспокойть что на юге сил мало, можеть перебросить с киева, запада, с донецска..
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Маqsat Seıilhan Qydyrbaqytuly Відключити від мережі.Ні?
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Ні в якому разі.
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03.03.2022 23:25 Відповісти
Если отключат аэс, остальные станции не выдержат нагрузки. Что происходит с двигателем, который работает со 100% перегрузкой? И когда лягут все тэс, не будет не только напряжения у вас дома - рлс, пункты связи и управления, больницы, роддомы, отопление и водоснабжение городов. Люди через сутки будут требовать подписать капитуляцию.
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Не знал этого, тогда лучше этот аэс защитить чем что либо
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03.03.2022 23:51 Відповісти
Ви не компетентні в цьому питанні. Ваш приклад не відповідає дійсності
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Ти дійсно не знаєш? Ну ок.
А нічого не зміниться.
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Алексей Технолог Вони по любому зроблять підлість.
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Вже.
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Та ще гірше зроблять.Це ж нелюди.
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Пробачте, але ви дебіл чи диверсант.
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03.03.2022 23:41 Відповісти
Влада навмисно здала ЗАЕС, а тепер буде свертатися до Заходу та скиглити. але ніхто не допоможе. Окупанти накажуть вимкнути всі блоки і півкраїни опинится в темряві, а Арестович буде далі тявкати свій маразм що ще 2 дні і ***** здохне. А потім ще будуть нас шантажувати що підірвуть якщо ми не здамося. Це ж якими треба буди скотами щоб здати без бою весь південь країни, коридор від Криму до Донбасу, зробити котел в Маріуполі та ще й здати найбільшу в Европі атомну станцію з шістьма блоками! От що значить клоун при владі та дебільні сцикливі генерали в ЗСУ!
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Night Hunter 4ed8ae8a Військ невистачає.Зброї в теробороні також.Всі кажуть за чисельність,що можна набрати мільйон українців,але за забезпечення українців ніхто не каже.
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03.03.2022 23:50 Відповісти
Військ вистачає, а от в Генштабі сидять сцикуни або зрадники. Я вже казав що 250 тисяч було і мобілізували 100 тисяч. На півдні багато не треба було. Але здавати без бою вихід до моря та робити котел в Мариуполі, здавати Запорізьку АЕС яку тепер рашисти вимкнуть - це реальна зрада. Вони сухопутний коридор с Криму проклали без будь-яких зусиль. Командувача ЗСУ треба зняти з посади та віддати під трибунал. Якщо тільки президент не давав йому таких наказів здавати все окрім Києва та Харкова. Тоді судити обох за законами військового часу. Сумщину сьогодні відбили але тільки після того як Живицький почав вголос кричати щоб нарешті дали туди армію та зброю. А тут кричати не було кому.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
За станції це найбільший просер.Буда інформація,що і Південноукраїнську хочуть захопити.
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04.03.2022 00:10 Відповісти
От тоді Україна опиниться в темряві. Всі блоки вимкнуть.
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04.03.2022 00:17 Відповісти
чому не було розбомблено перешийок ? це саме вузьке місце , його можно тримати меншими силами .
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04.03.2022 00:07 Відповісти
Роман Кокоровець Питання до командувачів.
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04.03.2022 00:12 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Ти такий самий дебіл як і орки, які зараз атакують ЗАЕС.
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03.03.2022 23:16 Відповісти
Ти таки дебіл...
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03.03.2022 23:19 Відповісти
мечтай... орки три дня стояли под Энергодаром целой колонной, и никто их не расстрелял. а шас, конда они будут в городе, их начнут с воздуха гасить. конечно!
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Там все заранее по сценарию сдали и отбивать никто ничего уже не будет. Весь юг ***** отойдет. А армия только Киев будет отбивать и жопу ***********. Достали, ***** уже сволочи!
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04.03.2022 00:06 Відповісти
Просто знищіть карліка, швидше і дешевше.
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03.03.2022 23:12 Відповісти
Пора самим начать шантажировать эту европейскую сволочь вкупе с амерами. Мы,мол не дадим захватить ЗАЭС орочней и будем её подрывать. Что хотите то и делайте. Потому что конца и края этому не будет.
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Это на крайняк, аэс не стоить отдавать
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03.03.2022 23:24 Відповісти
неужели нет ни одного джавелина или чего там еще...
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03.03.2022 23:20 Відповісти
На юг надо перебросить часть сил, с запада, киева и донецка
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Откуда этот бред?
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03.03.2022 23:52 Відповісти
Нет там котла, даже рашисты не говорять об этом
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04.03.2022 00:00 Відповісти
около 100 единиц военной техники российских захватчиков зашли в город Енергодар. Это все. Где байрактары??! летают только над Киевом. До входа в город надо было их остановить.
О попытках наступления на Энергодар говорили дней 3-4 назад, и никакие меры не приняты!!! Не понимаю, почему не дали терробороне джавеленов или нлоу?
На Юг вообще забили х... печально все..еще пару дней так, потеряем весь юг и выход к морю... а дальше полная Ж..
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03.03.2022 23:40 Відповісти
Потому что скоты бездарные и трусливые при власти при власти. И такой же армией руководит никчема. Ни тактики ни стратегии. ни коммуникации. Армия воюет как придется.
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Стратег, однако. Как моя жена потом.
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04.03.2022 00:39 Відповісти
 
 