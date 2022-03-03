Техніка загарбників рухається в напрямку АЕС в Енергодарі. ВIДЕО
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Колона російської техніки вирушила в напрямку АЕС в Енергодарі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі написав мер міста Дмитро Орлов.
"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку!!", - написав він.
Топ коментарі
+12 Garry Grant
показати весь коментар03.03.2022 23:05
+12 Night Hunter 4ed8ae8a
показати весь коментар03.03.2022 23:39
+10 Night Hunter 4ed8ae8a
показати весь коментар04.03.2022 00:04
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Будь ласка, зачекайте...
С его слов, с украинской стороны случайно прилетели снаряды по первой линии домов, но жертв нет.
В целом среди украинских военных нет потерь, со стороны российской стороны есть раненные, им предлагалась помощь, но они отказываются.
А нічого не зміниться.
О попытках наступления на Энергодар говорили дней 3-4 назад, и никакие меры не приняты!!! Не понимаю, почему не дали терробороне джавеленов или нлоу?
На Юг вообще забили х... печально все..еще пару дней так, потеряем весь юг и выход к морю... а дальше полная Ж..