Техніка загарбників рухається в напрямку АЕС в Енергодарі. ВIДЕО

Колона російської техніки вирушила в напрямку АЕС в Енергодарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі написав мер міста Дмитро Орлов.

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"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку!!", - написав він.