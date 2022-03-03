Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу російських окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки. ВIДЕО
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Збройні Сили України завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів в Миколаївській області. Знищено понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, жива сила противника і склад з паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.
"Є такий аеродром і величезна база в Куйбишевому (село в Миколаївській області на кордоні з Херсонською - ред.). Ми її два дні "гладимо" і за підсумками це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива", - сказав Кім.
За його словами, удари по важливій стратегічній точці, яка приймала вантажі і відправляла далі в Миколаївську область, наносилися протягом двох ночей.
"Ми знищили близько 30 вертольотів і багато особового складу. Ще 20 вертольотів, ударна група, вони злетіли, і ми не встигли їх дістати", - додав голова ОДА.
Кім подякував жителям Херсонської області, які посприяли у знищенні противника. При цьому він додав, що в результаті обстрілу кілька снарядів потрапили в першу лінію приватних будинків населеного пункту, але жертв серед мирного населення немає.
Будь ласка, зачекайте...
Куцбышево- пригород Херсона. Там сейчас никого.
Вся техника кацапов стоит на чернобаевском аэропорте. Чувствуют себя вольготно.ктото киздит...
Плюс цифры приблизительные, они ж не ходили на обломки считать.
Знімали на смартфон, де камера розміром з прищ!
У темряві зовсім не знімає.
Для таких випадків тільки прилад нічного бачення підійте, але що він там побачить? Холодне небо, холодну землю, і холодні гілки дерев?
Я знаю, про що кажу.
Ти говориш про повну темряву.
А я говорю, що на цьому відео щось видно.
"Щось видно" на таку погану і слабо сильну камеру.
Це означає, що до повної темряви там дуже далеко і камера з нормальним світлосильним об'єктивом напевно змогла би набагато більше побачити!
А ще послухай, за говорять.
Мужик той бачить гелікоптер - для його очей освітлення вистачає.
Можеш вважати, що ти переміг.
Треба знищувати якомога більше орків та їхньої техніки, а не переживати, яку там картинку кацапи викатять в Херсоні... Час боязні таких картинок давно минув...
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1498932028041220097
https://t.me/charter97_org/64730
Всі українські громадяни МОЛЯТЬСЯ на ЗСУ !!! Дай вам БОЖЕ витримки, сміливості і головне УДАЧІ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
Це я шуткую, звісно, але цей чоловік - справжній Українець - не сцикло, і спокійний навіть у такій важкій ситуації!
Молодець, і величезна подяка йому, що тримає нас у курсі!