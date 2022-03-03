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Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу російських окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні Сили України завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів в Миколаївській області. Знищено понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, жива сила противника і склад з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

"Є такий аеродром і величезна база в Куйбишевому (село в Миколаївській області на кордоні з Херсонською - ред.). Ми її два дні "гладимо" і за підсумками це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива", - сказав Кім.

За його словами, удари по важливій стратегічній точці, яка приймала вантажі і відправляла далі в Миколаївську область, наносилися протягом двох ночей.

"Ми знищили близько 30 вертольотів і багато особового складу. Ще 20 вертольотів, ударна група, вони злетіли, і ми не встигли їх дістати", - додав голова ОДА.

Кім подякував жителям Херсонської області, які посприяли у знищенні противника. При цьому він додав, що в результаті обстрілу кілька снарядів потрапили в першу лінію приватних будинків населеного пункту, але жертв серед мирного населення немає.

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Топ коментарі
+32
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03.03.2022 23:16
+20
Не беріть полонених росіян https://youtube.com/shorts/y2azW8aPNCE?feature=share
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03.03.2022 23:14
+13
Такие новости как бальзам на раны!
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03.03.2022 23:17
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Не беріть полонених росіян https://youtube.com/shorts/y2azW8aPNCE?feature=share
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Там вони потрібні - Херсон хтось має-ж розмінувати
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03.03.2022 23:15 Відповісти
Херсон треба відбити
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Совкова війна з її "Любой цєной атбіть город к 7 Ноября!" вже минула... Має значення тільки нанесення ворогу максимального урону за мінімальних втрат...
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03.03.2022 23:25 Відповісти
Довбень . Ти звідки ?
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03.03.2022 23:43 Відповісти
Звозять з криму на , типу , на мітинг сотні людей . Тіпа путін памагі . Буде в херсоні жопа
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03.03.2022 23:42 Відповісти
Как житель Херсона , и херсонцы со мной согласятся

Куцбышево- пригород Херсона. Там сейчас никого.
Вся техника кацапов стоит на чернобаевском аэропорте. Чувствуют себя вольготно.ктото киздит...
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04.03.2022 01:01 Відповісти
пишуть, що вже не стоїть
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04.03.2022 01:58 Відповісти
molodcy...bolshe takih novin !!!
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Это конечно хорошо,но атомная станция не там.
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03.03.2022 23:15 Відповісти
Запоржье же
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Тримаймося хлопці - гуртуймося, за нами Правда.
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03.03.2022 23:15 Відповісти
Хорошая новость. Побольше бы таких!
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03.03.2022 23:16 Відповісти
напевно вже втомилися рахувати
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Врать не хорошо. И цифры не одни и те же. И не больше, чем указано в общем.

Плюс цифры приблизительные, они ж не ходили на обломки считать.
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04.03.2022 00:58 Відповісти
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03.03.2022 23:16 Відповісти
ПУСТЬ ХЙЛУ СПОЁТ !!!
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04.03.2022 02:46 Відповісти
тиха українська ніч.
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03.03.2022 23:17 Відповісти
Такие новости как бальзам на раны!
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03.03.2022 23:17 Відповісти
Это дело.
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03.03.2022 23:17 Відповісти
Зачистка. Выгребать падаль со всей территории Украины.
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03.03.2022 23:17 Відповісти
атас .. когда они успели 30 вертолетов притащить? ... по видео видно только темноту
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03.03.2022 23:17 Відповісти
А що ти хотів?
Знімали на смартфон, де камера розміром з прищ!
У темряві зовсім не знімає.
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03.03.2022 23:26 Відповісти
та 2 дня тут літають стайками стрекози. Але на ніч відлітають в осине гніздо.
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03.03.2022 23:58 Відповісти
та в темряві блін навіть тяжко замітити якщо він над головою пролітає. Тільки торохтить.
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03.03.2022 23:59 Відповісти
Я Вам скажу, що в повній темноті (а в селі навіть фонового освітлення нема, так званого "світлового смогу"), навіть професійна телекамера буде показувати темряву. Навіть при підсиленні +18 Дб. Та навіть при +24Дб, коли в кадрі шуми вже розмивають все.

Для таких випадків тільки прилад нічного бачення підійте, але що він там побачить? Холодне небо, холодну землю, і холодні гілки дерев?
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04.03.2022 01:07 Відповісти
Якщо ця щось побачила, а там видно, що побачила, то професійна побачить у десять разів більше.
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04.03.2022 01:20 Відповісти
Друже - я оператор на телебаченні.

Я знаю, про що кажу.
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04.03.2022 01:34 Відповісти
Ні, не знаєш.
Ти говориш про повну темряву.
А я говорю, що на цьому відео щось видно.
"Щось видно" на таку погану і слабо сильну камеру.
Це означає, що до повної темряви там дуже далеко і камера з нормальним світлосильним об'єктивом напевно змогла би набагато більше побачити!
А ще послухай, за говорять.
Мужик той бачить гелікоптер - для його очей освітлення вистачає.
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04.03.2022 01:58 Відповісти
Ну добре - якщо ти сказав, що оператор центрального телеканалу, який операторствує на різних камерах вже 20 років, нічого не знає про можливості відеокамер, то я не буду з тобою сперечатись.

Можеш вважати, що ти переміг.
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04.03.2022 02:48 Відповісти
Це ж не ніч, яка знімається вдень з синім світлофільтром...))
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Смерть рашистським окупантам ! Щоб прискорити цей процес, пропонується організовувати наступні навчальні курси : тактики вуличного бою, снайперські, диверсантів. В кожному населеному пункті є ветерани, учасники бойових дій, які можуть передати всім патріотам свої знання для того, щоб ефективно бити ворога. Будьте сильними, вчіться воювати !
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03.03.2022 23:17 Відповісти
О, це є діло!

Треба знищувати якомога більше орків та їхньої техніки, а не переживати, яку там картинку кацапи викатять в Херсоні... Час боязні таких картинок давно минув...
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03.03.2022 23:17 Відповісти
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03.03.2022 23:19 Відповісти
⚡Російські моряки говорять про десять тисяч загиблих своїх солдатів і закликають не вірити російському телевізору.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1498932028041220097
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Кацам пох, хоч 100 тис.
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03.03.2022 23:40 Відповісти
Горіть у пеклі, підарюги **********!
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Це не та база яку Кадиров казав взяв? Якби воно так і всіх їх покрошили
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Видео сегодня в Гостомеле. Куча прижмуренных оккупантов на улице и на БМД лежит. Жесть!
https://t.me/charter97_org/64730
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Невже це правда!?
Всі українські громадяни МОЛЯТЬСЯ на ЗСУ !!! Дай вам БОЖЕ витримки, сміливості і головне УДАЧІ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!

БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!

БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
БОЖЕ БЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ !!!
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Відчуйте різницю:
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Кім - справжне Українське призвище!

Це я шуткую, звісно, але цей чоловік - справжній Українець - не сцикло, і спокійний навіть у такій важкій ситуації!

Молодець, і величезна подяка йому, що тримає нас у курсі!
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04.03.2022 01:00 Відповісти
ЭТО АНШЛАГ !)
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04.03.2022 02:47 Відповісти
 
 