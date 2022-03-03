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Перші хвилини після авіаудару російських окупантів по Чернігову. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська здійснили авіаційні удари по Чернігову. УВАГА! Відео 18+.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 33 загиблих та 18 травмованих.
Топ коментарі
+52 Александр Лихошва
показати весь коментар03.03.2022 23:17
+35 Alex Zverev 4f8bec47
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+31 Ирина Мороз
показати весь коментар03.03.2022 23:18
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здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває МАЙЖЕ жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
(Т.Г.Шевченко)
И тогда это хорошо.
молчи и молись! может Бог спасет тебя