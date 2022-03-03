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Перші хвилини після авіаудару російських окупантів по Чернігову. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська здійснили авіаційні удари по Чернігову. УВАГА! Відео 18+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 33 загиблих та 18 травмованих.

Також дивіться: Авіаудари військ РФ по Чернігову: тіла 33 загиблих та 18 травмованих вилучено з-під завалів, рятувальні роботи призупинено через обстріл, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Не берите в плен …
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03.03.2022 23:17
+35
Нелюди!!! При этом большая часть кацапского биомусора рьяно поддерживает эту агрессию. Значит действительно пленных брать не стОит. Всех нах в расход!
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03.03.2022 23:19
+31
Выжечь московию напалмом -это наименьшее наказание для нелюдей.
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03.03.2022 23:18
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Не берите в плен …
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03.03.2022 23:17 Відповісти
Не имеет значения... будет ядерная война
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03.03.2022 23:43 Відповісти
Vika Frei если сгорят к чертям собачим все москали, то пусть будет ...
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04.03.2022 01:07 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Пора заканчивать игры в гуманность. Перзидент хоть вообще что-то понимает?
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Орки планомірно знищують Україну, треба справді припиняти бавитися з полоненими, гасити всіх прямо під час цих ******* сльозливих телемостів з їх батьками. Населення мордору підтримує війну і геноцид українців, а ці викликання соплів намне поможуть. Якщо формувати обмінний фонд, то тільки цінний, решта в яму.
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04.03.2022 01:32 Відповісти
Звірі
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Выжечь московию напалмом -это наименьшее наказание для нелюдей.
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Нелюди!!! При этом большая часть кацапского биомусора рьяно поддерживает эту агрессию. Значит действительно пленных брать не стОит. Всех нах в расход!
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03.03.2022 23:19 Відповісти
У них в голове соловьиный помёт. И это неудивительно. Вчера прикрыли два говорящих правду о войне СМИ - Эхо и Дождь.
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04.03.2022 00:17 Відповісти
Твари!!! Летунов в плен не брать, кончать их на месте. Уроды.
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03.03.2022 23:19 Відповісти
*****- диявол!
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03.03.2022 23:19 Відповісти
ні в якому разі не брати в полон після таких кадрів!!!
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03.03.2022 23:20 Відповісти
на кол сажать скотов
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Жах.....
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Установлены военнослужащие 559-й бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75392 Министерства обороны Российской Федерации), задействованной в преступной бомбежке города Харьков, совершению геноцида по отношению к украинскому народу.
https://myrotvorets.news/*******-prestupnyky-kotorye-bombiat-kh/
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Надо как в МОССАД, найти и убить каждого.
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Бомбить кацапію у відповідь.
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Робіть звернення для ЗСУ- мочити усіх орків нахрін! Ніяких полонів та лікування тих підарасів!
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Путлєр , тварюко , зупинися !!

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03.03.2022 23:21 Відповісти
Іипісля цього гпші беруть в полон Росіян, навіть артилеристів залишають живими...
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Усіх до одного кацапів убивати !!!Не жаліти! Це н,Елюди...
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Мразі ******. Ненавиджу. ****, хочеться русню ***** різати. Якщо мені хтось скаже щось про братські народи, хороших росіян, буду ***** їбало ламати.
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Закон про зброю + бомбування міст = ЗНАЧНО поменшає полонених росіян!
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03.03.2022 23:28 Відповісти
твари
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03.03.2022 23:24 Відповісти
Не можна простити, не можна забути. 🇺🇦
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03.03.2022 23:25 Відповісти
Єто не люди. Мі понимаем их язік. Они віглядят похоже.. Хоть один военнослужащий рф написал рапорт о том, что приказ, которій ему дали-преступній? Єто риторический вопрос. Пункт о рапорте про преступій приказ есть в их уставе еще с 1950 дремучего года.. с Нюрбергского процесса над фашистами. Они внесли єтот пункт по аналогии со всеми странами нормальніми. НО. ***** НО. Ни разу ни один совецццкий или роиссский воен не написал рапорт о том что его заставляют віполнять преступній приказ. Нелюди. Ни в Чехихии, Ни в Венгрии, Ни а Анголе, Ни в Чечне, Ни в Сирии, Ну и у нас нит же.. нелюди. насекоміе
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Ну и про афганистан забіл.. где из 5 млн населения после интернациональной помощи осталось 3.5 млн..
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03.03.2022 23:28 Відповісти
Взяли нашего летчика в плен 100% пропагандисты будут вешать на наших летчиков - предупреждайте всех и везде. Нужно опередить русских фашиков
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03.03.2022 23:26 Відповісти
Вы еще выродков кацапских в плен берете и пирожками кормите? Найти семьи летчиков и взорвать на Рашке
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03.03.2022 23:27 Відповісти
Закон про зброю + бомбування міст = ЗНАЧНО поменшає полонених росіян!
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03.03.2022 23:27 Відповісти
Зеленский, с кем ты хочешь вести переговоры? Кому заглядывать в глаза? С Дьяволом который питается человеченой и кровью?
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03.03.2022 23:28 Відповісти
на рашке про это видео шутят, "что кондиционер взорвался?", ****, как же я их ненавижу!!
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03.03.2022 23:29 Відповісти
Поите пленных чаями да отдайте родителям...убивать всех!!!
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03.03.2022 23:29 Відповісти
Для глаз и ушей Европы это очень полезно. Они здесь видят по тв и плачут, какие украинцы человечные и кадзабы озверевшие. Как ни верти, украинцы таки сердолюбивые.
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03.03.2022 23:34 Відповісти
В США провели мед. совет по поводу психического здоровья *****. Заключение не обнародовали. https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/ucraina--usa-valutano-stato-mentale-di-putin/47392334

Вверху справа нажмите на 3 точки, кликните перевод 'traduci", вам переведут на украинский.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Ну что еще покормим свинособак булочками и послушаем как они несчастные думали, что они на учениях?
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03.03.2022 23:30 Відповісти
Ага. Вот они бедняжки которых обманули и они не знают где они на учениях https://www.youtube.com/watch?v=lCIM4QmrXnU
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Всем тварям отрезать головы 👹 во время разговора с мамой👹
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03.03.2022 23:31 Відповісти
Показать ето видео США и Европе которые нам ПВО боятся дать или сделать бесполетную зону. В етом и их вина.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
А что говорить, если даже после всего этого немцы собираются и дальше покупать у московитов газ и нефть.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Отак подивишся
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває МАЙЖЕ жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !

(Т.Г.Шевченко)
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Вся поэзия , вся проза не имеет это всё смысла. Мы в паре-тройке дней от ядерной войны.
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03.03.2022 23:47 Відповісти
Те, что собираются *ядерствовать* т е *****, прекрасно понимают, что им самим не избежать ядерного удара по собственной башке. Одно ***** спасёт я в бункере, но наружу не высунется.
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04.03.2022 00:02 Відповісти
А ЧТО терять им ? они УЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ. Ясно, что парашке экономические писдец и следовательно там скоро никому мало не покажется... и их порвут свои же. Так что горила хата - горы сарай. Или я вообще нихрена не понимаю в этой жизни.
И тогда это хорошо.
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04.03.2022 00:08 Відповісти
тебе от этого легче?? от того, что орешь об этом на каждой странице?
молчи и молись! может Бог спасет тебя
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04.03.2022 01:02 Відповісти
Кацапи власними руками ваяють з мене звіра
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03.03.2022 23:51 Відповісти
Не надо больше брать в плен и кормить этих животных. Для обменного фонда уже достаточно набрали. Убивать на месте.
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04.03.2022 00:57 Відповісти
чтоб вы здохли, суки!
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04.03.2022 01:00 Відповісти
 
 