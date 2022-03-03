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"У школі було багато дітей. Я не знаю, чи усі вони живі", - дівчинка, яка вижила після бомбардування Чернігова. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учениця однієї зі зруйнованих шкіл, яка вижила після бомбардування російськими окупантами Чернігова, записала відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Шок-контент. Я була у 21-й школі, коли стався вибух. Я вижила. Всім удачі. Сподіваюся, вона у вас буде краще, ніж у мене. Навіщо я знімаю таку історію?... Просто насправді в цій школі було дуже багато дітей. Я не знаю, чи вижили вони. Перешліть всім своїм російським друзям це відео", - попросила вона.

"У мене багато ран. Немає нічого - ні пластиру, ні бинта...", - написала школярка.
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Топ коментарі
+19
Русская армия - мародеры, насильники и убийцы мирных граждан Украины.
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03.03.2022 23:37
+17
Я же говорил что кацапоиды будут бомбить школы, больницы детсады. Кремлевския Дьявол ***** по другому воевать не умеет зато ужас на весь мир сеять он умеет.
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03.03.2022 23:37
+13
Чому діти в школі?
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03.03.2022 23:35
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Закон про зброю + бомбування міст = ЗНАЧНО поменшає полонених росіян!
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Ну законы с расстрельными статьями они точно не примут, иначе ЕС возбудится.
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Они сделали ход конём - избавили гражданских от ответственности за убийство оккупантов.
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03.03.2022 23:58 Відповісти
Чому діти в школі?
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Скорее всего там убежище.
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03.03.2022 23:36 Відповісти
не будемо про це....
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03.03.2022 23:38 Відповісти
POCHEMY DETEI OTPARVLAYLI V SHKOLY ESLI YZHE VEZDE OBSTRELI???YA CHTO TO NE POIMY????
KAK MOZHNO BILO V SHKOLI HODIT??????
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Все школы и садики не работают с 24 февраля.

Там было укрытие, в подвальном помещении.
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03.03.2022 23:48 Відповісти
тому що в школі уриття. але якщо пряме попадання авіабомби - то не врятує
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03.03.2022 23:51 Відповісти
А чому школи працюють? Вони що здуріли там?
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Бо в школах укриття... Я сам мешкаю біля школи і ходив туда під час тривоги.
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03.03.2022 23:38 Відповісти
Фігня повна.Вони скидують 250-450 кг бомби.Не допоможуть.Від градів,то можливо би допомогли.Від ракет ні.
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03.03.2022 23:39 Відповісти
А че они в школе делали? Сейчас же закрыты все школы?
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03.03.2022 23:36 Відповісти
може ховалися там
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03.03.2022 23:39 Відповісти
ти тупе створіння
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03.03.2022 23:52 Відповісти
Найпевніше, там бомбосховище. Таких чимало
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04.03.2022 00:31 Відповісти
Побачили підозрілого,спитайте за паляницю.

https://twitter.com/DDrugiy/status/1497518180608081922
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03.03.2022 23:36 Відповісти
автор видео
tanitacocaina - это у молодежи такой тренд сейчас?
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Пощастило дитині, а за решту помстимось, най навіть усі загинули. Пишу як можу холоднокровно, бо це вже в біса даність. Полонених брати відтепер НІХТО не буде!
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03.03.2022 23:37 Відповісти
ЗСУ не злочинці, не зрівнюйте з мокшанською ордою, на порушення законів війни ЗСУ не підуть
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04.03.2022 08:15 Відповісти
Я же говорил что кацапоиды будут бомбить школы, больницы детсады. Кремлевския Дьявол ***** по другому воевать не умеет зато ужас на весь мир сеять он умеет.
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Русская армия - мародеры, насильники и убийцы мирных граждан Украины.
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Московска армія, нѣчого руского на Москвѣ нема и бути не може.
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03.03.2022 23:42 Відповісти
Будьмо обережними в дописах.Закликаю всіх.
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03.03.2022 23:39 Відповісти
Як весь світ спостерігає як в центрі Європи відбувається ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ???? Не наданя допомоги і залишення в біді - це теж злочин.
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03.03.2022 23:44 Відповісти
На масивах Київа (де метро наземне) теж більшість бомбосховищ в школах .
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Ви мабуть ніколи не бачили ********* старшекласниць -- типий підліток, який намагається виглядати дорослим .

Й взагалом , що за фаміл"ярний тон , нібито тут обговорюється тема дискотек й ваш пост виглядає дуже по педофільски .

Віталя , тут війна йде . Вііііііійййййнннннааааа . ******* !
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03.03.2022 23:58 Відповісти
Дуже сумно , що я педагога переплутал з пєдофілом . Пом"ятатєта анекдот різницю між цими двума словами ?!
Сумно й прикро . Я більше звертав увагу не на світлини , а на поведінку й відношення до інших . Що вони пишуть , які теми їх цікавлять . Булінг - ось що є ознакою морального падіння підлітка . Снобізм й фобії .... А зовсім не одяг , або цікавість до теми сексуального життя . Я був світком того , як софкоїдність мам ставало причиною розриву відносин їх з доньками на десятирічча . Та сама боротьба за зовнішню "цнотність" одягу й поведінки . Йой , що люди про тебе скажуть . Да хер з тими умовними "сусідами" .
Головне , що ти важлива не для сусідів , а для тої , кого ти лаєшь й змушуєшь одягатися більш "пристойно" . Лізешь у рота перевіряючи , чи не смалили донька . Або влаштовуєшь обшуки в сумочці - чи не є там кондоми . А потім дивуєшься , а чому донька втекла від тебе в інше місто , чи інший край світу .
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04.03.2022 00:35 Відповісти
Ви праві на рахунок "усвідомленності" рашисткого м"яса ... але ж за що воює Україна , якщо вона буде така ж сама як ********** ?!

Й війна є війною є певна кількість полоненних й наших .
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04.03.2022 00:15 Відповісти
Йой , як не хочется про це писати . Тільки думки сумні - ні ..не на рахунок сумніву в перемозі . Я навіть не бачу сценарію , як ***** може перемогти . Я на рахунок ціни цієї перемоги . Ну Ви мене зрозуміли .... давайте не будьмо про це . А раптом воно зконає від гемороя , визванного розривом прямої кішки через стілець . Чому про це не помріяти ?!
Ось кого б требо було дуже повільно роздирати на шматки кілька діб поспіль -- й це було налюдянійший вчинок у світі ! Коли б воно би Махамору Кадафі би позаздріло би !
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04.03.2022 00:42 Відповісти
Яка "єкономіка" ... й навіть не пам"ятники історії . Тільки люди , виключно люди . Усе інше вторинне .

На рахунок грошей (тобто економіка) Пом"ятаєте , як за кожний міліард різні презіденти на задніх лапках стрибали й кілька місяців . А тут раз укращо Байден вимагає у Конгресса як мінімум 10 млрд.

Тобто як тільки буде перемога , буде грошовий дощ , спочатку від урядів , ВМФ - безкоштовна помоч . Можливо Україна за гроші продасть право на суди й конфіскат .
Думаю, що на різних рахунках ********** в розвинутих країнах як мінімум триліон баксів в грошах , активах й майні . Кофіскувати будуть як мінімум 500 млрд.
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04.03.2022 01:12 Відповісти
Я взагілі-то людина, але в цьому випадку разом з його сім'єю
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Как можно бомбить школы в 21 столетии? Ужасающее преступление, хуже фашистов. Куда смотрит Европа, Азия, Америка северная и южная, Австралия и Африка? Они сперва разбомбят нас, и загонят всех в убежища, потом пойдут к вам.
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03.03.2022 23:57 Відповісти
Фашисти не були таким мерзотникам , це нацисти знищували людей й цілі квартали .
До речі , в 2-й світовій кожна сторона вживала килимні бомбардування .
Японці під час інтервенції в Китай десь так в 30 роках вперше вжили цю злочинну "тактику" й за 4 години зруйнували цілий квартал Шанхаю , десь так 300-400 тисяч вбитими .
Гітлер вже потім в 1940 році зруйнував Ковентрі . За що британська авіації зруйнувала 60% будинків Гамбурга . Потім був Дрезден . А потім совєти зруйнували Берлін при штурмі . Й там вже були гаубиці по 350мм калібром , а це в рази більш небеспечнійша зброя , ніж тонні бомби . До речі , усе , що перелічив вбило (кожне) більше народу , ні ж обидві ядерні бомби .

Так що , Ви вірно підмітили -- 21 століття й часів наци багато води утікло .

Тільки ось ***** з його хворими й тваринними мизками продовжує перебувати в тих часах .
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04.03.2022 00:12 Відповісти
ДЕТЕЙ ПУТИНА НЕОБХОДИМО БУДЕТ НАЙТИ !!!
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04.03.2022 02:32 Відповісти
их уже давно нашли только достать не могут гора Яматао - подземный город-бункер
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04.03.2022 14:19 Відповісти
 
 