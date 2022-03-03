"У школі було багато дітей. Я не знаю, чи усі вони живі", - дівчинка, яка вижила після бомбардування Чернігова. ВIДЕО 18+

Учениця однієї зі зруйнованих шкіл, яка вижила після бомбардування російськими окупантами Чернігова, записала відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Шок-контент. Я була у 21-й школі, коли стався вибух. Я вижила. Всім удачі. Сподіваюся, вона у вас буде краще, ніж у мене. Навіщо я знімаю таку історію?... Просто насправді в цій школі було дуже багато дітей. Я не знаю, чи вижили вони. Перешліть всім своїм російським друзям це відео", - попросила вона.

"У мене багато ран. Немає нічого - ні пластиру, ні бинта...", - написала школярка.