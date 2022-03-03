"У школі було багато дітей. Я не знаю, чи усі вони живі", - дівчинка, яка вижила після бомбардування Чернігова. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Учениця однієї зі зруйнованих шкіл, яка вижила після бомбардування російськими окупантами Чернігова, записала відео.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковане у Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
"Шок-контент. Я була у 21-й школі, коли стався вибух. Я вижила. Всім удачі. Сподіваюся, вона у вас буде краще, ніж у мене. Навіщо я знімаю таку історію?... Просто насправді в цій школі було дуже багато дітей. Я не знаю, чи вижили вони. Перешліть всім своїм російським друзям це відео", - попросила вона.
"У мене багато ран. Немає нічого - ні пластиру, ні бинта...", - написала школярка.
Топ коментарі
+19 semen 965e423c
показати весь коментар03.03.2022 23:37
+17 Green sheet
показати весь коментар03.03.2022 23:37
+13 Cвітлана Хорішко b7c90c64
показати весь коментар03.03.2022 23:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
KAK MOZHNO BILO V SHKOLI HODIT??????
Там было укрытие, в подвальном помещении.
https://twitter.com/DDrugiy/status/1497518180608081922
tanitacocaina - это у молодежи такой тренд сейчас?
Й взагалом , що за фаміл"ярний тон , нібито тут обговорюється тема дискотек й ваш пост виглядає дуже по педофільски .
Віталя , тут війна йде . Вііііііійййййнннннааааа . ******* !
Сумно й прикро . Я більше звертав увагу не на світлини , а на поведінку й відношення до інших . Що вони пишуть , які теми їх цікавлять . Булінг - ось що є ознакою морального падіння підлітка . Снобізм й фобії .... А зовсім не одяг , або цікавість до теми сексуального життя . Я був світком того , як софкоїдність мам ставало причиною розриву відносин їх з доньками на десятирічча . Та сама боротьба за зовнішню "цнотність" одягу й поведінки . Йой , що люди про тебе скажуть . Да хер з тими умовними "сусідами" .
Головне , що ти важлива не для сусідів , а для тої , кого ти лаєшь й змушуєшь одягатися більш "пристойно" . Лізешь у рота перевіряючи , чи не смалили донька . Або влаштовуєшь обшуки в сумочці - чи не є там кондоми . А потім дивуєшься , а чому донька втекла від тебе в інше місто , чи інший край світу .
Й війна є війною є певна кількість полоненних й наших .
Ось кого б требо було дуже повільно роздирати на шматки кілька діб поспіль -- й це було налюдянійший вчинок у світі ! Коли б воно би Махамору Кадафі би позаздріло би !
На рахунок грошей (тобто економіка) Пом"ятаєте , як за кожний міліард різні презіденти на задніх лапках стрибали й кілька місяців . А тут раз укращо Байден вимагає у Конгресса як мінімум 10 млрд.
Тобто як тільки буде перемога , буде грошовий дощ , спочатку від урядів , ВМФ - безкоштовна помоч . Можливо Україна за гроші продасть право на суди й конфіскат .
Думаю, що на різних рахунках ********** в розвинутих країнах як мінімум триліон баксів в грошах , активах й майні . Кофіскувати будуть як мінімум 500 млрд.
До речі , в 2-й світовій кожна сторона вживала килимні бомбардування .
Японці під час інтервенції в Китай десь так в 30 роках вперше вжили цю злочинну "тактику" й за 4 години зруйнували цілий квартал Шанхаю , десь так 300-400 тисяч вбитими .
Гітлер вже потім в 1940 році зруйнував Ковентрі . За що британська авіації зруйнувала 60% будинків Гамбурга . Потім був Дрезден . А потім совєти зруйнували Берлін при штурмі . Й там вже були гаубиці по 350мм калібром , а це в рази більш небеспечнійша зброя , ніж тонні бомби . До речі , усе , що перелічив вбило (кожне) більше народу , ні ж обидві ядерні бомби .
Так що , Ви вірно підмітили -- 21 століття й часів наци багато води утікло .
Тільки ось ***** з його хворими й тваринними мизками продовжує перебувати в тих часах .