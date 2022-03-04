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Росіяни "штурмують" магазини IKEA, які закриваються через війну в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Після оголошення мережі IKEA про зупинку роботи в росії громадяни країни-агресора почали штурмувати магазини. Люди стоять у величезних чергах із повними товарами візками

 Цензор.НЕТ розповідає про те, що росіяне закуповуються немов в останній раз. Через закриття магазинів KEA в росії  3 березня виникнули величезні черги.

На відео очевидців, опублікованих на Telegram-каналі BAZA, видно, що у магазинах Санкт-Петербурга і Москви люди закуповуються, немов в останній раз.

"Здається, на касі в черзі можна провести кілька годин", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, в росії IKEA через війну в Україні закривається. Про це компанія повідомила на 8-й день війни. Шведська компанія назвала російське вторгнення в Україну трагедією. Через це IKEA вирішила закрити як виробництво, так і всі торгові точки в росії. До речі, останніми днями компанія зіткнулася з жорсткою критикою через те, що продовжувала торгувати та виробляти меблі в рф.

"Групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в росії", - йдеться у Twitter компанії.

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Топ коментарі
+31
Щоб цим підарам поперк горла стало все!
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04.03.2022 00:09
+27
Это самый успешный штурм, который россияне предприняли за последнее время.
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04.03.2022 00:10
+25
От дурні. Кремль треба штурмувати, а не ІКЕА. Магазин вам нічого паганого не зробив.
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04.03.2022 00:10
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Щоб цим підарам поперк горла стало все!
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04.03.2022 00:09 Відповісти
НЕлюди закуповуються немов в останній раз.
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04.03.2022 00:17 Відповісти
Штота я не помню в Икее деревянных срубов, сборных печей и вставок для окон из бычьего пузыря. Рабсиане, зачем вам Икея, что вы в ней покупаете?
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04.03.2022 00:10 Відповісти
все, что можно использовать для бартера.
нормальная система платежей уже почти издохла.
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04.03.2022 00:12 Відповісти
отныне даже гробы из струганых досок свинособакам будут не по карману - только братская могила с негашеной известью
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Странно. Икея, вроде, гробами не торгует. А кацапам именно они пригодятся
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04.03.2022 00:40 Відповісти
Всем известны хитромудро-скандинавские названия товаров в Икее. Любопытно, как бы они назвали набор для сборки гроба для продажи в рабсейских ******?
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04.03.2022 00:43 Відповісти
От дурні. Кремль треба штурмувати, а не ІКЕА. Магазин вам нічого паганого не зробив.
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04.03.2022 00:10 Відповісти
они привыкли фанерный рейстаг штурмовать
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Это самый успешный штурм, который россияне предприняли за последнее время.
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04.03.2022 00:10 Відповісти
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04.03.2022 00:10 Відповісти
вот там сбоку написано:

"сегодня в продаже свежее яйцо... Байдена, облизать"

это по теме, ласки дядюшки Буша закончились, настали суровые будни
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04.03.2022 00:22 Відповісти
Ну, им еще надо и свои деньги скинуть перед их обесцениванием, так что, они сейчас все скупают.
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04.03.2022 00:10 Відповісти
надеюсь, будут жрать дсп.
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04.03.2022 00:14 Відповісти
зачем дсп такие муки?

пусть жрут друг дружку.
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04.03.2022 00:31 Відповісти
А їм похер, може б задумались, чого це в них так. І так звані українці в раші теж мовчать, пристосуванці, ваша ж батьківщина в крові, а ви ні пари з уст, навіть на протест не виходите.
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04.03.2022 00:15 Відповісти
Нема там українців. Тільки зазомбовані малороси. "Правільниє укрАінци".
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04.03.2022 00:17 Відповісти
при этом ikea десятки лет не заходила в Украину..
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04.03.2022 00:15 Відповісти
так якість виробів IKEA - це суцільне лайно.
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04.03.2022 10:43 Відповісти
Что я могу сказать.. тушки из детей их волнуют намного меньше чем дешевые столы-шкафы-унитазы...
Кто общался в россиянами-те в курсе что они такое -"никакие"--ой зачем ты мне скидываешь все эти ужасные фото"..стола не будет завтра -это важно. А сын сгорел под Харьковом-ну мы не такие...
Свежий гыг интернетовский вспомился :
_"Стоя на коленях"-Уважаемый владимир владимирович-а мы будем меньше кушать?
-нет, вы еще нарожаете
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04.03.2022 00:17 Відповісти
Животные,*лядь. Зачем вам в клетке мебель из икеи?
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04.03.2022 00:21 Відповісти
Тренуйнесь,москалі, бо скоро "булочные" будете штурмувати...

РС. Ще э кремль....
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04.03.2022 00:22 Відповісти
Ні мене ніяк не задовольнить гуманітарка в ********** в вигляді "Ножек Буша" , тільки "Обмилки Байдена" ...
Й що б по-більше треша , щоб за цей "обмилок" був би мордобий кожні десять годин !
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04.03.2022 00:53 Відповісти
Мебель штурмуют? Писец.
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04.03.2022 00:53 Відповісти
Я помню как разваливался ссср - зарплаты мылом, окурки в банках но тогда можно было поднятся на бизнесе, а сегодня этим не воспользуешься. В один момент перестали выплачиваться пенсии, зарплаты. Сейчас можно наблюдать как разваливается рашка
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04.03.2022 00:54 Відповісти
Пусть совки порадуются в последний раз импортному дефициту.
Будет им теперь мебель.
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04.03.2022 02:57 Відповісти
Кто знает , что там с Анонимусом ?
На 3 марта они анонсировали , что все деньги козломордых снимут со счетов ….
И ???
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04.03.2022 10:46 Відповісти
Їх санкції врятували, без SWIFTу через інтернет це складно зробити...
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Back to the USSR!...сіра маса тупорилих москалів.
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05.03.2022 12:01 Відповісти
 
 