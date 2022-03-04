Росіяни "штурмують" магазини IKEA, які закриваються через війну в Україні. ВIДЕО

Після оголошення мережі IKEA про зупинку роботи в росії громадяни країни-агресора почали штурмувати магазини. Люди стоять у величезних чергах із повними товарами візками

Цензор.НЕТ розповідає про те, що росіяне закуповуються немов в останній раз. Через закриття магазинів KEA в росії 3 березня виникнули величезні черги.

На відео очевидців, опублікованих на Telegram-каналі BAZA, видно, що у магазинах Санкт-Петербурга і Москви люди закуповуються, немов в останній раз.

"Здається, на касі в черзі можна провести кілька годин", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, в росії IKEA через війну в Україні закривається. Про це компанія повідомила на 8-й день війни. Шведська компанія назвала російське вторгнення в Україну трагедією. Через це IKEA вирішила закрити як виробництво, так і всі торгові точки в росії. До речі, останніми днями компанія зіткнулася з жорсткою критикою через те, що продовжувала торгувати та виробляти меблі в рф.

"Групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в росії", - йдеться у Twitter компанії.

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