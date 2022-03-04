Росіяни "штурмують" магазини IKEA, які закриваються через війну в Україні. ВIДЕО
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Після оголошення мережі IKEA про зупинку роботи в росії громадяни країни-агресора почали штурмувати магазини. Люди стоять у величезних чергах із повними товарами візками
Цензор.НЕТ розповідає про те, що росіяне закуповуються немов в останній раз. Через закриття магазинів KEA в росії 3 березня виникнули величезні черги.
На відео очевидців, опублікованих на Telegram-каналі BAZA, видно, що у магазинах Санкт-Петербурга і Москви люди закуповуються, немов в останній раз.
"Здається, на касі в черзі можна провести кілька годин", - йдеться в дописі під відео.
Нагадаємо, в росії IKEA через війну в Україні закривається. Про це компанія повідомила на 8-й день війни. Шведська компанія назвала російське вторгнення в Україну трагедією. Через це IKEA вирішила закрити як виробництво, так і всі торгові точки в росії. До речі, останніми днями компанія зіткнулася з жорсткою критикою через те, що продовжувала торгувати та виробляти меблі в рф.
"Групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в росії", - йдеться у Twitter компанії.
Будь ласка, зачекайте...
людизакуповуються немовв останній раз.
нормальная система платежей уже почти издохла.
"сегодня в продаже свежее яйцо... Байдена, облизать"
это по теме, ласки дядюшки Буша закончились, настали суровые будни
пусть жрут друг дружку.
Кто общался в россиянами-те в курсе что они такое -"никакие"--ой зачем ты мне скидываешь все эти ужасные фото"..стола не будет завтра -это важно. А сын сгорел под Харьковом-ну мы не такие...
Свежий гыг интернетовский вспомился :
_"Стоя на коленях"-Уважаемый владимир владимирович-а мы будем меньше кушать?
-нет, вы еще нарожаете
РС. Ще э кремль....
Й що б по-більше треша , щоб за цей "обмилок" був би мордобий кожні десять годин !
Будет им теперь мебель.
На 3 марта они анонсировали , что все деньги козломордых снимут со счетов ….
И ???