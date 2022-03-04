УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54264 відвідувача онлайн
Відео Війна в Україні
17332 35
війна (7123) Мелітополь (55) Херсон (300) Денисенко_Вадим (32)

У захоплені Росією міста півдня України привезли "ряджених". Вони вдаватимуть радість від окупації, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кілька автобусів "ряджених" РФ відрядила з окупованого Криму до Херсона, Мелітополя та інших міст півдня України, які тимчасово перебувають під її контролем.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Півднем України почали їздити ряджені. Російська Федерація з Криму відрядила декілька автобусів із жителями нібито нашого Херсона, Мелітополя та інших міст, які зараз тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, і ці люди вдають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів", - розповів він.

"Учора в Мелітополь, наприклад, привезли невелику "ГАЗельку" (малотоннажний автомобіль "Газель" виробництва РФ. - Ред.) з якимись продуктами харчування, вишикували чергу з людей 50-60 і фотографували, як щасливі нібито жителі Мелітополя, а насправді жителі Криму, привезені сюди, дякують "русскому міру" за те, що їх врятували від української хунти. Та сама ситуація зараз буде в Херсоні, та сама ситуація буде в інших містах", - додав представник відомства.

За його словами, росіяни не змогли серед українців знайти "зрадників, які приходять по дешеву ковбасу". "Вони не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трішки поїсти й за це щасливо їм посміхаються. Тому вони змушені й зараз привозять ось цих ряджених, які вдають, що вони нібито українці й нібито вони раді росіянам. Ми знаємо, що це брехня, і про це знатиме весь світ", - резюмував Денисенко.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
Нехай витрачають ресурси на ті безглузді картинки для РашаТБ... Це не 2014 рік...
Зараз все вирішує зброя...
показати весь коментар
04.03.2022 11:07
+20
Вангую, в этих говновидео будут попадаться одни и те же "радующиеся" лица в разных оккупированных поселках одновременно
показати весь коментар
04.03.2022 11:09
+19
Мерзость и кацапсинская низость, дна нет. Их остановит только униятожение хуйла.
показати весь коментар
04.03.2022 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай витрачають ресурси на ті безглузді картинки для РашаТБ... Це не 2014 рік...
Зараз все вирішує зброя...
показати весь коментар
04.03.2022 11:07 Відповісти
Вангую, в этих говновидео будут попадаться одни и те же "радующиеся" лица в разных оккупированных поселках одновременно
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
Якось *****
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
В Мелітополі учора завезли к АТБ та КОМФІ газель з ненажерливими кримчанами, та знимали , як мородерствують "українці"- гребли усе: холодільники, телевізори, причому, одни й тіж лиця.....
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
Мерзость и кацапсинская низость, дна нет. Их остановит только униятожение *****.
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
Присилайте нам ці сюжети!
Будемо поржать з цих лаптєногіх
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
и обязательно сохранять все сюжеты, даже с говносми, на дальних серверах... чтобы было что потом пропускать через эффективную систему распознавания лиц...
показати весь коментар
04.03.2022 11:23 Відповісти
Как горят танки и весь военный кацапский мусор мы уже видели, а вот как горит кацапский автопром легковых авто, еще нет!!!!! Надо градиком по газельке епануть!!!!!
показати весь коментар
04.03.2022 11:09 Відповісти
градиком лучше по колоне, а для газельки РПГ
показати весь коментар
04.03.2022 11:13 Відповісти
А поїдуть ряжені "взад" - добряче їх пропряжити.
показати весь коментар
04.03.2022 11:11 Відповісти
У нас у Львові черги у воєнкомати і тероборону, до війни готувались вже місяцями! В кожному селі Львівщини свої підрозділи, длокпости і т.д.
Шо робили для захисту місцева херсонська влада і її населення?!

п.с. Покажіть мені останні вибори за кого прогулосував Херсон !
показати весь коментар
04.03.2022 11:14 Відповісти
Щодо Львова - чиста правда. Такого світ не бачив! Дуже бракує зброї...
показати весь коментар
04.03.2022 11:20 Відповісти
У Львові відкрили Центр рекрутингу територіальної оборони


==========================================

Львів готувався ще три тижні тому, відео за посиланням від 08.02.2022 року!

Тепер покажіть, як готувався до війни Херсон три тижні тому!
показати весь коментар
04.03.2022 11:29 Відповісти
Сиділи та трусилися..Де посилення було??НЕбуло
показати весь коментар
04.03.2022 11:35 Відповісти
я з Миколаєва, щоденно спілкуюся з приятелькою з Херсону, обидві пенсіонерки. так вона жаліється, що в них немає ні тероборони, ні міської варти, які є у нас в Миколаєві, цим вона і виправдовує здачу міста ворогові, а самі нічого не зробили.
показати весь коментар
04.03.2022 11:38 Відповісти
кацапы ненавидят бандеровцев, но уничтожают ватный харьков и ватный юг...логики ноль...
показати весь коментар
04.03.2022 14:59 Відповісти
Хіба ці "ряджені" не бачать, що їб*чі окупанти зробили з тими містами?
показати весь коментар
04.03.2022 11:16 Відповісти
Полагаю им же так же будет пофиг как и кацапам которых опрашивали на улицах о войне с Украиной.
показати весь коментар
04.03.2022 11:23 Відповісти
Для нормальної цивільної людини зруйновані міста мають буди дуже шокуючим видовищем...
показати весь коментар
04.03.2022 12:19 Відповісти
Им *****. Они приехали затариться бесплатным йидлом. Кацапский биомусор прибирает до рук всё, шо плохо лежит. Шоб им кусок поперёк горла стал
показати весь коментар
04.03.2022 11:26 Відповісти
Зараз багато хто бідкається, що на півдні не розміщували великих збройних сил...
Напевно всі забули 2014 рік, коли військові частини в Криму блокувалися і "місцевими", й просто місцевими...
показати весь коментар
04.03.2022 11:19 Відповісти
Я думаю можно пару гранат в " счастливую очередь" бросить чтоб разбежались, а там нахер весь транспорт сжечь чтоб пешком суки шли. Ну вот что терять? Последние 8 лет они картинки лепили обстрелов ВСУ несчастных жителей Донбасса, почему не воспользоваться их же пропагандой?
показати весь коментар
04.03.2022 11:21 Відповісти
приїдь і зроби своє пропоноване геройство. з Америки легко рекомендації надавати.
показати весь коментар
04.03.2022 11:41 Відповісти
Українці, на відміну від москалів, не терористи. По людях без зброї не стріляють, атомні станції не захоплюють....
показати весь коментар
04.03.2022 12:12 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показати весь коментар
04.03.2022 11:24 Відповісти
Чесно кажучи, Херсон сам винен! Чекали що приїдуть бандери зі Львова і будуть їх захищати!
показати весь коментар
04.03.2022 11:45 Відповісти
Ряжених отстреливать, расстреливать и больше ничего.
показати весь коментар
04.03.2022 11:59 Відповісти
Ми не російські терористи, по мирних людях без зброї не стріляєм, атомні станції не захоплюєм.
показати весь коментар
04.03.2022 12:15 Відповісти
Нехай ці ряжені випадково підірвуться на своїх мінах і розтяжках
показати весь коментар
04.03.2022 12:05 Відповісти
"Ряженим" окупантам вже ніхто не повірить ! Це хіба для Скабєєвої .
показати весь коментар
04.03.2022 12:14 Відповісти
ложь,****** и провокации=вот вся суть русского мира!
показати весь коментар
04.03.2022 17:22 Відповісти
 
 