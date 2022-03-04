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Білоруська оперна співачка Левчук - своєму брату-військовослужбовцю: "Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати, це буде клеймо на все життя!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська оперна співачка Маргарита Левчук емоційно звернулася до свого двоюрідного брата, який служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді в Бресті.
"Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати мирних жителів, як російські солдати, це буде клеймо на все життя!" - заявила вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белсат TV.
У Генштабі України заявили, що ця бригада готова до вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+15 olele
показати весь коментар04.03.2022 11:24
+10 olele
показати весь коментар04.03.2022 11:26
+9 Zemer
показати весь коментар04.03.2022 11:28
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Будь ласка, зачекайте...
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.
Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.
Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.
Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. https://t.me/nuts_roses/594
Я переконанний , що їх не посилають тільки тому , що ненадійні в Білорусі військові . Саме тому Тарган армію не задіїв в 2020 , а здав країну ***** -- тобто попрохав у ***** Омон для подавлення спротиву .
В Білорусі подавна більшість населення проти Таргану , а армія зазвичай відібражує настрої народу , особливо якщо вона призивна .
Якщо ти не в курсі, ваша територія білорашка вже воює і вбиває українців.
Тому свої "заклики" лиши собі.
Ви - вбивці та агресори. Точно такі ж, як і москальня. І від цього вам не відмитися.
Український народ вам не вибачить, скоти.