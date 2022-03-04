Білоруська оперна співачка Левчук - своєму брату-військовослужбовцю: "Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати, це буде клеймо на все життя!". ВIДЕО

Білоруська оперна співачка Маргарита Левчук емоційно звернулася до свого двоюрідного брата, який служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді в Бресті.

"Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати мирних жителів, як російські солдати, це буде клеймо на все життя!" - заявила вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белсат TV.

У Генштабі України заявили, що ця бригада готова до вторгнення в Україну.

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