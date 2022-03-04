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Білоруська оперна співачка Левчук - своєму брату-військовослужбовцю: "Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати, це буде клеймо на все життя!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська оперна співачка Маргарита Левчук емоційно звернулася до свого двоюрідного брата, який служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді в Бресті.

"Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати мирних жителів, як російські солдати, це буде клеймо на все життя!" - заявила вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белсат TV.

У Генштабі України заявили, що ця бригада готова до вторгнення в Україну.

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Топ коментарі
+15
bravo, Margo!
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04.03.2022 11:24
+10
Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. https://t.me/nuts_roses/594
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04.03.2022 11:26
+9
Братишка, в Украине тебя поджарят до хрустящей корочки снаружи, а внутри ты будешь сочным
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04.03.2022 11:28
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bravo, Margo!
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04.03.2022 11:24 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. https://t.me/nuts_roses/594
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04.03.2022 11:26 Відповісти
Есть и мародёрство , криминал ни куда не делся , они и в мирное время грабили , воровали . Просто что бы это сильно возросло этого нет
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04.03.2022 11:50 Відповісти
УСІМ ПРИТОМНИМ БІЛОРУСАМ-РЕСПЕКТ...
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04.03.2022 11:27 Відповісти
На недолгую жизнь ,нужно уточнить
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04.03.2022 11:27 Відповісти
Братишка, в Украине тебя поджарят до хрустящей корочки снаружи, а внутри ты будешь сочным
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Смерть московитам! Різати усіх нещадно, у полон не брати!
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Прикро , що вона розкрила родинний зв"язок . Тепер хлопця звільнять , або посадять й буде нікому переходити на бік України .

Я переконанний , що їх не посилають тільки тому , що ненадійні в Білорусі військові . Саме тому Тарган армію не задіїв в 2020 , а здав країну ***** -- тобто попрохав у ***** Омон для подавлення спротиву .
В Білорусі подавна більшість населення проти Таргану , а армія зазвичай відібражує настрої народу , особливо якщо вона призивна .
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04.03.2022 12:24 Відповісти
БЫЛ ВОВА КАРОВА А СТАНЕТ ВОВА КАРТОШКА ФРИ
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04.03.2022 13:43 Відповісти
Умніца, добрий ранок.
Якщо ти не в курсі, ваша територія білорашка вже воює і вбиває українців.
Тому свої "заклики" лиши собі.

Ви - вбивці та агресори. Точно такі ж, як і москальня. І від цього вам не відмитися.
Український народ вам не вибачить, скоти.
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04.03.2022 14:46 Відповісти
 
 