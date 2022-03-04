"Слава Україні!", - "Героям слава!", - "Русский корабль!", - "Иди нах#й!", - мер Одеси Труханов спілкується з містянами. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент спілкування мера Одеси Геннадія Труханова з містянами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, вочевидь, кінець розмови на якому Труханов проголошує два гасла - "Слава Україні" та "Русский корабль,..", і отримує на них звичні відповіді.

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