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"Слава Україні!", - "Героям слава!", - "Русский корабль!", - "Иди нах#й!", - мер Одеси Труханов спілкується з містянами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В мережі опублікований фрагмент спілкування мера Одеси Геннадія Труханова з містянами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, вочевидь, кінець розмови на якому Труханов проголошує два гасла - "Слава Україні" та "Русский корабль,..", і отримує на них звичні відповіді.
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