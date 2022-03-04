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"Слава Україні!", - "Героям слава!", - "Русский корабль!", - "Иди нах#й!", - мер Одеси Труханов спілкується з містянами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В мережі опублікований фрагмент спілкування мера Одеси Геннадія Труханова з містянами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, вочевидь, кінець розмови на якому Труханов проголошує два гасла - "Слава Україні" та "Русский корабль,..", і отримує на них звичні відповіді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мер Одеси Труханов - російським окупантам. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Смерть кацапским оккупантам ! А с Трухановым ухо надо держать востро ....
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04.03.2022 11:27
+14
Меня терзают смутные сомненья (С), когда разговор заходит о Туруханове. У него на лбу написано, что он за хуйла и кацапию.
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04.03.2022 11:27
+10
даже ватная шлюха трупанов на лету переобувается... а ведь эта мразь в 2014 в Одессе был сторонником "рюзге весны" вместе со скориком, кауровым, кваснюком и остальной ватной шоблой
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04.03.2022 11:43
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Смерть кацапским оккупантам ! А с Трухановым ухо надо держать востро ....
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04.03.2022 11:27 Відповісти
А в Кривом Рогу начальником теробороны Вилкул младший, а зам. у него полковник нацгвардии ?????????
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья (С), когда разговор заходит о Туруханове. У него на лбу написано, что он за ***** и кацапию.
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04.03.2022 11:27 Відповісти
Значить знає, що Росії піз-ць! Так і станеться незабаром.
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Поищите у него вот это. Сейчас он её временно в трусы зашил.
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04.03.2022 11:40 Відповісти
даже ватная шлюха трупанов на лету переобувается... а ведь эта мразь в 2014 в Одессе был сторонником "рюзге весны" вместе со скориком, кауровым, кваснюком и остальной ватной шоблой
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04.03.2022 11:43 Відповісти
Я ему не верю ну уж очень скользкий персонаж. Надо к нему приставить пару патриотов с оружием если что так сразу к Кобзону и мотороле.
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04.03.2022 11:47 Відповісти
Навіщо чекати? Там давно все зрозуміло.
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04.03.2022 13:17 Відповісти
кацапською Слава Україні не звучить.
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04.03.2022 11:47 Відповісти
Чомусь я вірю труханову не більше - аніж путіну.
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04.03.2022 12:05 Відповісти
Не вірте йому.
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04.03.2022 12:15 Відповісти
Які вони тупі ідіоти - ця рашиська сволота просто бавиться з дурниками які купуються на ці патріотичні гасла. Його треба було шльопнути у перший день війни.
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Жовтий скотч і вже свій ? Закон для колаборантів працює?
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04.03.2022 13:18 Відповісти
Геша, сделай лицо проще, тебе же никто не поверит!
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Эта мразь развела там рюзьге мир и тотальную коррупцию, теперь героически борется
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04.03.2022 15:32 Відповісти
 
 